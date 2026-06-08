CHP'de kurultay süreci! Kılıçdaroğlu duyurdu: 11 Haziran'da PM toplantısıyla başlatıyoruz

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, parti içinde birlik ve beraberlik mesajları vererek tüm örgütü sağduyuya davet etti.

CHP'de son günlerde yaşanan liderlik tartışmaları ve grup toplantısı krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yaşanan gelişmeler, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların daha da hızlanacağı yorumlarına neden oldu.

CHP yönetiminde grup toplantısının organizasyonuna ilişkin görüş ayrılıkları yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun toplantıya ilişkin yazıyı doğrudan göndermesi parti içindeki dengeler açısından kritik bir hamle olarak değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, CHP'de son günlerde yaşanan grup toplantısı tartışmalarının gölgesinde geldi. Parti kulislerinde uzun süredir devam eden kurultay ve yönetim tartışmaları, son olarak TBMM'deki grup toplantısının kimin başkanlığında gerçekleştirileceği sorusunu gündeme taşımıştı.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin farklı görüşlerle güçlenen büyük bir aile olduğunu belirterek, "Birbirimize rakip değiliz, bizler CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da paylaşımında bu sürece işaret ederek, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" dedi.

Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü yapacağı toplantının, CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kurultay takviminin şekillenmesi, örgütlere ilişkin kararların ele alınması ve parti içi sürecin resmen başlatılması bekleniyor.

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"TEK YÜREK OLALIM" ÇAĞRISI

Parti içindeki tartışmaların gölgesinde birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, tüm örgütü grup toplantısında kenetlenmeye çağırdı. CHP lideri paylaşımında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaletin ve demokrasinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, CHP'de son dönemde artan iç tartışmaların ardından verilen güçlü bir birlik mesajı olarak yorumlanırken, gözler şimdi hem grup toplantısına hem de 11 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

Parti Meclisi'nden çıkacak kararların CHP'nin kurultay sürecinin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.