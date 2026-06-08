CHP'de kurultay süreci! Kılıçdaroğlu duyurdu: 11 Haziran'da PM toplantısıyla başlatıyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinde kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı. 11 Haziran perşembe gününü işaret eden Kılıçdaroğlu "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" dedi.
CHP'de son günlerde yaşanan liderlik tartışmaları ve grup toplantısı krizi sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
CHP'NİN KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR!
Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin resmen başlatılacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, parti içinde birlik ve beraberlik mesajları vererek tüm örgütü sağduyuya davet etti.
Kılıçdaroğlu, CHP'nin farklı görüşlerle güçlenen büyük bir aile olduğunu belirterek, "Birbirimize rakip değiliz, bizler CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız" ifadelerini kullandı.
GRUP TOPLANTISI KRİZİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, CHP'de son günlerde yaşanan grup toplantısı tartışmalarının gölgesinde geldi. Parti kulislerinde uzun süredir devam eden kurultay ve yönetim tartışmaları, son olarak TBMM'deki grup toplantısının kimin başkanlığında gerçekleştirileceği sorusunu gündeme taşımıştı.
CHP yönetiminde grup toplantısının organizasyonuna ilişkin görüş ayrılıkları yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun toplantıya ilişkin yazıyı doğrudan göndermesi parti içindeki dengeler açısından kritik bir hamle olarak değerlendirildi.
Yaşanan gelişmeler, CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmaların daha da hızlanacağı yorumlarına neden oldu.
GÖZLER 11 HAZİRAN'DAKİ PM TOPLANTISINDA
Parti Meclisi'nin 11 Haziran Perşembe günü yapacağı toplantının, CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor. Kurultay takviminin şekillenmesi, örgütlere ilişkin kararların ele alınması ve parti içi sürecin resmen başlatılması bekleniyor.
Kılıçdaroğlu da paylaşımında bu sürece işaret ederek, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" dedi.
"TEK YÜREK OLALIM" ÇAĞRISI
Parti içindeki tartışmaların gölgesinde birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, tüm örgütü grup toplantısında kenetlenmeye çağırdı. CHP lideri paylaşımında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında adaletin ve demokrasinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, CHP'de son dönemde artan iç tartışmaların ardından verilen güçlü bir birlik mesajı olarak yorumlanırken, gözler şimdi hem grup toplantısına hem de 11 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi.
Parti Meclisi'nden çıkacak kararların CHP'nin kurultay sürecinin yol haritasını belirlemesi bekleniyor.