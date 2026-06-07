CHP neden 75 yıldır iktidar olamadı? Muhalefette çöp, çamur ve çukur siyaseti!

Siyasetin ateş hattında CHP'nin kendi içindeki hesaplaşmaları yankılanmaya devam ediyor. Partinin ağır toplarından Gürsel Tekin, "Kılıçdaroğlu'na hain diyemezler. Asıl hain, partiye tuzak kuranlar. 75 yıldır seçim kaybediyoruz" ifadelerini kullanarak partinin kronikleşmiş başarısızlığını ve iç çekişmelerin derinliğini adeta itiraf etti. Bu sarsıcı açıklama, "Neden kaybediyorlar?" sorusunu bir kez daha gündemin zirvesine taşıdı.

CHP'nin 75 yıllık iktidar hasreti A Haber'de masaya yatırılırken, geçmişten günümüze uzanan çöp, susuzluk ve çevre kirliliği görüntüleri yeniden gündeme geldi. Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya ise CHP'nin hâlâ "çöp, çamur ve çukur siyaseti"nden çıkamadığını belirterek, İzmir, Avcılar ve Bakırköy'de benzer görüntülerin devam ettiğini söyledi.

DENİZLERDEKİ DEHŞET: BALIK YERİNE ASİT VE YILAN

Ekranlara gelen sıcak bölge görüntülerinde, CHP dönemindeki çevre katliamının boyutları izleyenleri dehşete düşürdü. Fabrikaların lağımlarının doğrudan denize akıtıldığı o günleri anlatan bir vatandaş, "Fabrikaların lağımları buraya aktı denize. Eskiden bu denizde yıkanırdık biz. Şimdi o fabrikalardan akan pis ve asitli sulardan dolayı, bırakın balığı, yılan bile durmuyor" sözleriyle yaşanan ekolojik yıkımı aktardı. CHP'li yerel yönetimlerin "hiçbir partinin kendilerine su dökemeyeceği" iddiası, sahadaki bu acı gerçeklerle tam bir tezat oluşturdu.

İZMİR'İN FERYADI: ÇOCUKLARIMIZI BU PİSLİKTE BÜYÜTMEK İSTEMİYORUZ

Hizmet bekleyen halkın isyanı İzmir sokaklarında yankılandı. Şehrin göbeğindeki rezalete tepki gösteren vatandaşlar, "Biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz İzmir'de. Biz çocuklarımızı böyle bir çevrede yetiştirmek istemiyoruz. Rezalet bu. Bütün millet buradan hastalık kapacak" feryatlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Halk sağlığının hiçe sayıldığı o anlarda bir başka vatandaş ise "Çok pis. Halkın sağlığıyla oynanmamalı. Ayıp yani, buralar turist çekiyor, bu camiye geliyorlar" ifadelerini kullanarak turizm potansiyelinin de nasıl heba edildiğini vurguladı.