CHP neden 75 yıldır iktidar olamadı? Muhalefette çöp, çamur ve çukur siyaseti!
Türkiye siyasetinin en sıcak başlıklarından biri olan "CHP neden 75 yıldır iktidar olamıyor?" sorusu, A Haber ekranlarında gerçekleştirilen özel yayınla bir kez daha mercek altına alındı. Geçmişin tozlu raflarından çıkan ve izleyenlerin kanını donduran o dehşet verici görüntüler, CHP belediyeciliğinin yarattığı çevre felaketlerini, su kuyruklarını ve şehirleri esir alan çöp dağlarını yeniden hafızalara kazıdı. A Haber’de konuşan Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya, CHP’nin hala çöp çamur çukur siyasetinden çıkamadığını belirterek, “Belediye hizmetlerinin kalitesizliği bugün de devam ediyor. İzmir, Avcılar ve Bakırköy gibi yerlerde hâlâ benzer görüntüler var” dedi.
CHP'nin 75 yıllık iktidar hasreti A Haber'de masaya yatırılırken, geçmişten günümüze uzanan çöp, susuzluk ve çevre kirliliği görüntüleri yeniden gündeme geldi. Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya ise CHP'nin hâlâ "çöp, çamur ve çukur siyaseti"nden çıkamadığını belirterek, İzmir, Avcılar ve Bakırköy'de benzer görüntülerin devam ettiğini söyledi.
CHP İÇİNDE YÜZYILLIK İTİRAFLAR VE KAOS
Siyasetin ateş hattında CHP'nin kendi içindeki hesaplaşmaları yankılanmaya devam ediyor. Partinin ağır toplarından Gürsel Tekin, "Kılıçdaroğlu'na hain diyemezler. Asıl hain, partiye tuzak kuranlar. 75 yıldır seçim kaybediyoruz" ifadelerini kullanarak partinin kronikleşmiş başarısızlığını ve iç çekişmelerin derinliğini adeta itiraf etti. Bu sarsıcı açıklama, "Neden kaybediyorlar?" sorusunu bir kez daha gündemin zirvesine taşıdı.
DENİZLERDEKİ DEHŞET: BALIK YERİNE ASİT VE YILAN
Ekranlara gelen sıcak bölge görüntülerinde, CHP dönemindeki çevre katliamının boyutları izleyenleri dehşete düşürdü. Fabrikaların lağımlarının doğrudan denize akıtıldığı o günleri anlatan bir vatandaş, "Fabrikaların lağımları buraya aktı denize. Eskiden bu denizde yıkanırdık biz. Şimdi o fabrikalardan akan pis ve asitli sulardan dolayı, bırakın balığı, yılan bile durmuyor" sözleriyle yaşanan ekolojik yıkımı aktardı. CHP'li yerel yönetimlerin "hiçbir partinin kendilerine su dökemeyeceği" iddiası, sahadaki bu acı gerçeklerle tam bir tezat oluşturdu.
İZMİR'İN FERYADI: ÇOCUKLARIMIZI BU PİSLİKTE BÜYÜTMEK İSTEMİYORUZ
Hizmet bekleyen halkın isyanı İzmir sokaklarında yankılandı. Şehrin göbeğindeki rezalete tepki gösteren vatandaşlar, "Biz bu şekilde yaşamak istemiyoruz İzmir'de. Biz çocuklarımızı böyle bir çevrede yetiştirmek istemiyoruz. Rezalet bu. Bütün millet buradan hastalık kapacak" feryatlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Halk sağlığının hiçe sayıldığı o anlarda bir başka vatandaş ise "Çok pis. Halkın sağlığıyla oynanmamalı. Ayıp yani, buralar turist çekiyor, bu camiye geliyorlar" ifadelerini kullanarak turizm potansiyelinin de nasıl heba edildiğini vurguladı.
CEM KARACA'NIN TARİHİ UYARISI: MİMAR SİNAN'A SAYGISIZLIK
Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın yıllar önce yaptığı tarihi tanıklık, CHP zihniyetinin estetik ve tarih anlayışını bir kez daha sorgulattı. Mimar Sinan'ın eserlerinin önündeki kirliliği gören Karaca, "Az önce tanık olduğumuz bir İstanbul sevgisi ve Mimar Sinan'ın eserinin önündeki bu hal. Hiçbir ekstra yorum yapmadan, bu rap diye, bir münasip zamanda ve şekilde kullanması için bu duruma sebep olan ilgili, bilgili ve yetkililere sunuyorum" sözleriyle yetkilileri sert bir dille eleştirdi. Dünyanın her yerinden gelen turistlerin bu manzaraları görmesinden utanç duyduğunu belirten vatandaşlar ise "Onları görünce yere bakıyorum utancımdan" diyerek yaşanan rezaleti özetledi.
HALİÇ'İN KARANLIK DÖNEMİ VE ERDOĞAN DEVRİMİ
Stüdyoda konuyu değerlendiren Hukukçu Av. Kadriye Güçlü Sakarya, İstanbul'un kaderinin nasıl değiştiğine dikkat çekti. Sakarya, "Özellikle bu son gösterdiğiniz Haliç'le ilgili olan durumlar, Sayın Cumhurbaşkanımızdan önceki dönemdir. Sayın Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Haliç gerçekten o pis halindeyken, insanlar kokudan maskesiz geçemezdi, burunlarını kapatmadan dolaşamazdı" ifadelerini kullandı. O dönemde çöp torbalarının ve bidonlarının dahi bulunmadığını vurgulayan Sakarya, "İstanbul halkı Sayın Cumhurbaşkanımızı tercih ettikten sonra yapılan hizmetleri gördü. CHP logosunu görüp basanların büyük bir çoğunluğu, o hizmet kalitesini gördükten sonra Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi" şeklinde konuştu.