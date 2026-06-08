Kılıçdaroğlu imzayı attı: CHP'de kiritk PM toplantısı tarihi belli oldu

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP liderliğine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla ertelenen Parti Meclisi, 11 Haziran’da bir araya geliyor. Kılıçdaroğlu’nun örgütlere gönderdiği resmi yazıyla toplantının adresi de netleşti.

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından 1 Haziran'da yapılması beklenen ancak "tebliğlerin ilgili kişilere ulaşmaması" gerekçesiyle Kılıçdaroğlu tarafından ertelenen Parti Meclisi toplantısı için yeni tarih belirlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla Parti Meclisi üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 11 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı bildirildi.

Yazıda toplantı gündemi, "Genel Başkanın sunuşu", "Güncel siyasi değerlendirmeler" ve "Dilek ve öneriler" başlıklarıyla duyuruldu.

CHP'DE HESAPLAŞMA GÜNÜ: KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL EKİBİ AYNI MASADA!

CHP'de kurultay takvimi işlerken genel merkezde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde kulisler hareketlendi. Gazeteci Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, Özgür Özel ve ekibinin toplantıya katılarak Kılıçdaroğlu yönetimine karşı "hesap sorma" eğiliminde olduğunu belirtti. Kritik zirvede iki tarafın ilk kez karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

KRİTİK RANDEVU PERŞEMBE GÜNÜ

Parti içindeki hareketliliği ve toplantı gündemini değerlendiren A Haber Sunucusu Haktan Uysal, "Parti Meclisi, Perşembe günü saat 13.00'te Genel Merkez'de güncel siyasi değerlendirmeler, dilek ve öneriler gündemiyle toplanacak" sözleriyle kritik buluşmanın saatini duyurdu. Toplantıda ele alınacak maddelerin yanı sıra parti içi dengelerin de masaya yatırılacağını ifade eden Uysal, "Orada bir aritmetik çok konuşuldu; Özgür Özel'e yakın isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sayısının birbirine çok yakın olduğu ifade ediliyor" diyerek partideki bölünmüşlüğe dikkat çekti.

DEĞİŞİMCİLERDEN "HESAP SORALIM" KARARI

Toplantının önemine dair çarpıcı bilgiler paylaşan gazeteci Melik Yiğitel, "Bu Parti Meclisi toplantısı ilk kez iki tarafın aynı masada toplanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı. Muhalif kanadın stratejisine dair kulis bilgilerini aktaran Yiğitel, "Ben başlangıçta Özgür Bey ve ekibinin toplantıya gitmeyebileceğini düşünmüştüm ancak şu anki eğilim gidip hesap sormak yönünde" dedi.

CHP'DE 24 SAAT MESAİSİ

Parti içinde kararların her an değişebileceğine vurgu yapan Melik Yiğitel, değişim yanlısı isimlerin tavrını, "Gitmemiz ve orada bizim hesap sormamız gerekir diyorlar, muhtemelen bugün bu yönde kesin bir karar çıkacaktır" sözleriyle aktardı. Siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu hatırlatan Haktan Uysal ise toplantıdaki aritmetik dengenin sonuçlar üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. Tüm gözler, Perşembe günü yapılacak toplantıdan çıkacak hamlelere çevrildi.