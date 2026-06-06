Masada delege pazarlığı, mahkemede mutlak butlan! CHP yeniden mi bölünüyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecinin ardından başlayan tartışmalar, parti içindeki liderlik mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.

Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan ve Türkiye'nin en eski siyasi partisi unvanını taşıyan CHP, tarih boyunca yalnızca siyasi mücadeleleriyle değil, parti içi çekişmeleri, kurultay krizleri ve hizip savaşlarıyla da sık sık gündeme geldi. Son gelişmelerle birlikte gözler yeniden CHP'nin geçmişten bugüne uzanan iç hesaplaşmalarına çevrildi.

Ana muhalefet partisi CHP, uzun yıllardır parti içi tartışmalar ve liderlik mücadeleleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi Türkiye'nin temel meseleleri tartışılırken, CHP'de ise sık sık genel başkanlık yarışı, parti içi dengeler ve delege hesapları ön plana çıktı. Yıllar içerisinde isimler değişse de parti içindeki güç mücadelesi ve liderlik tartışmaları gündemdeki yerini korudu.