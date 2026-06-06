Masada delege pazarlığı, mahkemede mutlak butlan! CHP yeniden mi bölünüyor?
Ana muhalefet partisi CHP’de "değişim" sloganıyla başlayan süreç, yargıdan gelen tarihi bir kararla yerle bir oldu. 38. Olağan Kurultay’a yönelik usulsüzlük iddiaları yargıya taşınırken, üst mahkemenin verdiği "Mutlak Butlan" kararı partide tüm dengeleri altüst ederek süreci en başa döndürdü. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cepheleri arasında kılıçlar çekilirken; A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, CHP’nin genlerine işleyen hizip kavgalarını ve kapıdaki bölünme tehlikesini analiz etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 38. Olağan Kurultay'a ilişkin yargı sürecinin ardından başlayan tartışmalar, parti içindeki liderlik mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.
Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk olan ve Türkiye'nin en eski siyasi partisi unvanını taşıyan CHP, tarih boyunca yalnızca siyasi mücadeleleriyle değil, parti içi çekişmeleri, kurultay krizleri ve hizip savaşlarıyla da sık sık gündeme geldi. Son gelişmelerle birlikte gözler yeniden CHP'nin geçmişten bugüne uzanan iç hesaplaşmalarına çevrildi.
Ana muhalefet partisi CHP, uzun yıllardır parti içi tartışmalar ve liderlik mücadeleleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Ekonomi, güvenlik, dış politika ve terörle mücadele gibi Türkiye'nin temel meseleleri tartışılırken, CHP'de ise sık sık genel başkanlık yarışı, parti içi dengeler ve delege hesapları ön plana çıktı. Yıllar içerisinde isimler değişse de parti içindeki güç mücadelesi ve liderlik tartışmaları gündemdeki yerini korudu.
DELEGE TARTIŞMALARI YARGIYA TAŞINDI: KURULTAY KARARI GÜNDEMDE
"Değişim" sloganıyla başlayan süreç de parti içindeki tartışmaları sona erdirmedi. CHP'de kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan iddialar ve delege tartışmaları, siyasi gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Süreç sonunda yaşanan gelişmeler ise yargıya taşındı.
Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın ardından ortaya atılan usulsüzlük iddiaları mahkemeye taşındı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecinde delege iradesinin baskı, maddi menfaat ilişkileri ve çeşitli vaatlerle yönlendirildiğini, ayrıca gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek dava açtı. İlk derece mahkemesinin ardından dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultaya ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.
Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın "mutlak butlan" kapsamında hükümsüz olduğuna hükmetti. Karara göre söz konusu kurultay hukuken geçersiz sayılırken, sonrasında gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü kurultayların durumu da yeniden tartışma konusu oldu.
TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR? CHP'DE HİZİP VE BÖLÜNME TARTIŞMALARI
Parti içerisinde yaşanan son gelişmeler, CHP'nin geçmişinde yaşanan benzer tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. CHP'nin siyasi tarihinde kurultaylar, liderlik mücadeleleri ve parti içi ayrışmalar önemli yer tutarken, yaşanan son süreç de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.
9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP'de, ilerleyen yıllarda farklı dönemlerde yaşanan görüş ayrılıkları ve liderlik mücadeleleri, Türk siyasi tarihinin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Son yaşanan gelişmeler de partinin geleceğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
• 1946: Celal Bayar, Adnan Menderes ve arkadaşları CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'yi kurdu.
• 1955 & 1967: Hürriyet Partisi ve Güven Partisi yine CHP içindeki kavgalardan doğdu.
• 1972: Bülent Ecevit ile İsmet İnönü arasındaki o meşhur liderlik mücadelesi partiyi bir kez daha kırdı.
• 1980 Sonrası: SODEP, Halkçı Parti, DSP gibi yapılar hep aynı geleneğin içinden çıktı.
• Yakın Tarih: Muharrem İnce Memleket Partisi'ni, Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurarak ayrıldı.
İSTANBUL'DAKİ OPERASYONUN ARDINDAN GÖZLER CHP'DE: YENİ PARTİ SENARYOLARI KONUŞULUYOR
Son yıllarda CHP'de yaşanan yeni kriz dalgasının merkezinde ise Ekrem İmamoğlu yer aldı.
19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibine ilişkin başlayan süreç, parti içerisindeki gerilimi ve güç mücadelesini daha da artırdı. Bir tarafta "değişim" söylemini savunanlar, diğer tarafta eski yönetimle hesaplaşma içerisinde olanlar derken, gelen "Mutlak Butlan" kararı parti içindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı.