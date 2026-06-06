Sıfır Atık Festivali'nde üçüncü gün yoğunluğu: İstanbul'da çevre bilinci buluşması

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan bu dev organizasyon, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı çevre bilinci ve sürdürülebilirlik paydasında buluştururken; atölyelerden konserlere kadar dolu dolu bir program sunuyor.

7'DEN 70'E HERKES ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ

Festival alanındaki yoğunluğu ve coşkulu atmosferi yerinde takip eden A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Sıfır Atık Festivali'nde bugün üçüncü gün sabah saatleri itibarıyla başladı. Hem aileler hem de çocuklar soluğu tam da burada, Atatürk Havalimanı'nda aldı. Şu an için festivalde etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Kamera arkadaşı Murat İçen ile birlikte alanı görüntüleyen Dağlılar, festivalin üçüncü gününde de ilginin katlanarak arttığını vurguladı.