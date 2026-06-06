Sıfır Atık Festivali'nde üçüncü gün yoğunluğu: İstanbul'da çevre bilinci buluşması
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen festivalde binlerce vatandaş çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı etkinliklerde buluşurken, çocuklara yönelik atölyeler ve konserler yoğun ilgi gördü.
Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Sıfır Atık Festivali, üçüncü gününde de binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açan bu dev organizasyon, 7'den 70'e her yaştan vatandaşı çevre bilinci ve sürdürülebilirlik paydasında buluştururken; atölyelerden konserlere kadar dolu dolu bir program sunuyor.
7'DEN 70'E HERKES ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN ETTİ
Festival alanındaki yoğunluğu ve coşkulu atmosferi yerinde takip eden A Haber Muhabiri Meral Dağlılar, "Sıfır Atık Festivali'nde bugün üçüncü gün sabah saatleri itibarıyla başladı. Hem aileler hem de çocuklar soluğu tam da burada, Atatürk Havalimanı'nda aldı. Şu an için festivalde etkinliklerin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. Kamera arkadaşı Murat İçen ile birlikte alanı görüntüleyen Dağlılar, festivalin üçüncü gününde de ilginin katlanarak arttığını vurguladı.
MİNYATÜR BAHÇELER VE FİDAN DİKİM ATÖLYELERİNE YOĞUN İLGİ
Çocukların toprakla bağ kurduğu alanlara dikkat çeken Meral Dağlılar, "Burası toprakla buluşulan alan. Çocukların özellikle fidan dikimi, toprak bakımı ve çiçek dikimi gibi etkinlikleri yaptığını söyleyebiliriz. Oldukça da yoğun bir katılım var. Öyle ki burada diktikleri fidanları evlerine de götürebiliyorlar, böylece ailece vakit geçirmiş oluyorlar." sözleriyle sahadaki heyecanı aktardı. Özellikle zeytin ağacı dikimi eğitimlerine değinen Dağlılar, gençlerin hem eğlendiğini hem de fidan bakımı ve toprağı havalandırma gibi püf noktalarını uzmanlarından öğrendiğini belirtti.
GELECEK NESİLLERE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANIYOR
Festivalin sadece bir eğlence alanı değil, aynı zamanda bir eğitim yuvası olduğunu belirten Dağlılar, "Çocuklar sıfır atık ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yerinde öğreniyor. Çocuklarımızla görüştüğümüzde; kağıt kullanımı, su tasarrufu ve enerji tasarrufu gibi birçok alanda bilgiler edindiklerini ve bunları hayatlarına geçireceklerine dair söz verdiklerini gördük." şeklinde konuştu. Anadolu'nun kadim kaynak koruma kültürünün yeni nesil teknolojilerle harmanlandığı festivalde, çocukların çevre koruma bilincini yaşayarak kazandığı vurgulandı.
FESTİVAL COŞKUSU HAFTA SONU DA SÜRECEK
Etkinlik takvimine dair bilgiler de paylaşan Meral Dağlılar, "Bugün cumartesi ve İstanbul'da çok güzel bir hava var. Aileler bu güzel festivalde yerlerini aldı. Bugün akşam saat 21.00'e kadar etkinlikler ve konserler bu alanda devam edecek. Yarın ise Sıfır Atık Festivali'nin son günü icra edilmiş olacak." ifadeleriyle İstanbulluları bu dev organizasyona davet etti. Pazar akşamına kadar sürecek olan festival, söyleşiler, deneyim alanları ve Turkuvaz Medya'nın da katkılarıyla çevre bilincinin merkezi olmaya devam edecek.