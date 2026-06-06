Özel'in "B planı" yeni parti mi? CHP eski milletvekilinden çarpıcı sözler: Direnişle şaibeyi yolsuzluğu örtemezsin

CHP'de "değişim" tartışmaları, tarihi bir ayrılık iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Başkent kulislerinde, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmaya hazırlandığı konuşulurken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden "çift başlılığa müsaade yok" mesajı geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın ulaştığı "İstiklal" ve "Hürriyet" partisi kulisleri siyaset gündemini hareketlendirdi. CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, Özel dönemini eleştirerek, İSKİ skandallarını hatırlattı. Sapan, "Direnişle şaibeyi ve yolsuzluğu örtemezsiniz. Yaşananlardan AK Parti'yi sorumlu tutmayın" ifadelerini kullandı.

CHP'de uzun süredir devam eden değişim tartışmaları, parti içinde yeni bir ayrışma yaşanabileceği iddialarıyla yeniden gündemin merkezine oturdu. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum hazırlığında olduğu yönündeki kulisler konuşulurken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamalar parti içindeki gerilimi daha da artırdı. Ankara kulislerini hareketlendiren iddialar ve karşılıklı çıkışlar, CHP'de kritik bir sürecin kapıda olduğu yorumlarına neden oldu. ÖZEL-İMAMOĞLU'NUN "B PLANI" YENİ PARTİ BAŞKENT KULİSLERİNDE YENİ PARTİ SESLERİ CHP'de bir süredir devam eden iç savaş, artık bir kopuş noktasına geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'nın kalbinden ulaştığı sıcak bilgileri aktarırken, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılma ihtimalinin artık çok güçlü bir seçenek olarak masada durduğunu belirtti. İlter Yeşiltaş, "Eninde sonunda Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacaklar ve yeni bir partiyle veya mevcut olan bir partiyle yollarına devam edecekler şeklinde çok ciddi iddialar dillendiriliyor" sözleriyle aktardı. Kulislerde bu yeni oluşum için şimdiden isimlerin konuşulduğunu vurgulayan Yeşiltaş, İlter Yeşiltaş, "İstiklal Partisi, Hürriyet Partisi gibi iddialar, isimler kulislerde konuşuluyor. İddialar her iki taraftan da görüş aldığımızda gerçeğe yakın görünüyor" ifadelerini kullandı. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇIKMAZA GİRDİ: HUKUKİ BARİKAT! Özgür Özel ve ekibinin son ana kadar zorladığı "Olağanüstü Kurultay" talebi, hukuki bir duvara çarpmış durumda. İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Özgür Özel'in avukatı Çağlar Çağlayan arasında yapılan görüşmede krizin boyutu netleşti. İlter Yeşiltaş, "Celal Çelik'le Özgür Özel'in avukatı Çağlar Çağlayan bu konuyu değerlendirdiler ve olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını Celal Çelik bir kez daha muhatabına dile getirdi" şeklinde konuştu. Bir tedbir kararının söz konusu olduğunu belirten Yeşiltaş, hukuken kurultayın gerçekleşemeyeceğini, bu durumun da Özel cephesini yeni parti kurma noktasına daha da yaklaştırdığını ifade etti.

İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Özgür Özel'in avukatı Çağlar Çağlayan arasında yapılan görüşmede krizin boyutu netleşti (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) YILDIRAY SAPAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK ANALİZ: "ÖZGÜR ÖZEL NESNE OLMAYA ÇOK YAKIN!" CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber ekranlarında yaptığı değerlendirmelerle siyaset gündemine bomba gibi düştü. Özgür Özel ve ekibinin partideki "gerilimden beslendiğini" iddia eden Sapan, Özgür Özel'in etrafındaki yapılanmaya dikkat çekti. Yıldıray Sapan, "Özgür Özel grubunda destek aldığı söylenen gruba bir bakın, ne kadarı partili? Özgürlüğü kısıtlanmış marjinal grupların destekleri de anlaşılıyor. Kullanılan yöntemler bize hep o marjinal grupların yöntemlerini andırıyor" sözleriyle aktardı. Sapan ayrıca Özgür Özel'e sert bir uyarıda bulunarak, Yıldıray Sapan, "Özgür Özel sizin geleceğinizi kurgulayan bir lider olabilir ama aynı zamanda onun nesnesi olmaya da çok yakınsınız. Nesne olmasınlar, çünkü bunun sonucunda çok büyük pişmanlıklar olacaktır" ifadelerini kullandı. KILIÇDAROĞLU'NUN "ARINMA" OPERASYONU VE YOLSUZLUK MESAJI Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bu çalkantılı dönemde sadece koltuk kavgasıyla değil, bir "arınma" süreciyle de gündemde. Yıldıray Sapan, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşırken, Genel Başkan'ın tek derdinin partiyi dedikodulardan ve illegal yapılardan temizlemek olduğunu belirtti. Yıldıray Sapan, "Kemal Bey'in tek derdi partiyi dedikodulardan uzak tutup arındırmak. Arındırmaya kimler itiraz edebilir ki? Arınmak istemeyenler!" şeklinde konuştu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk operasyonlarına dair MYK'da verdiği mesajlar da net: Kemal Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi varsa biz bir şey yapamayız. Ama operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz" sözleriyle aktardı. BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "ÇİFT BAŞLILIK" UYARISI Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme de siyasetin sıcak temas noktalarından biri oldu. Başkanların partideki durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun tavrı sertleşti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyaloğa açığız ama çift başlılığa müsaade edemeyiz" diyerek otoritesini sarsmaya çalışan hamlelere kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu ayrıca kendisine yönelik "hain" suçlamalarına da tepki göstererek, Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Ben hesap soracağım, hesap! Herkes bunu bilsin" ifadelerini kullandı.