Kılıçdaroğlu'nun itirafı sonrası ortalık karıştı! FETÖ'den CHP'ye milletvekili sızdırma operasyonu: İşte o kirli liste

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla siyaset kazanı yeniden kaynamaya başladı. Genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını fark edemedim" sözleriyle dikkat çeken bir açıklama yaparken, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ise A Haber ekranlarında CHP içerisindeki FETÖ bağlantılarına ilişkin gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özgür Özel’in geçmişinden FETÖ’nün "parlatma" operasyonlarına, Mahmut Tanal hakkındaki iddialardan ByLock kullandığı öne sürülen danışmanlara kadar birçok başlık siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde köklü değişiklikler yaşandı. Karar doğrultusunda genel başkanlık görevinden düşürülen Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. KILIÇDAROĞLU: CHP İÇİNDEKİ FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM ÖZÜR DİLERİM KILIÇDAROĞLU'NDAN "AJAN" ÖZÜRÜ Partiye gelişinin ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde geçmişte yaşanan süreçlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" diyerek, geçmiş dönemde parti içerisinde bazı isimleri yeterince erken tespit edemediğini söyledi. Konuşmasında öz eleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından CHP içerisinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği isimlerin kimler olduğu sorusu parti kulislerinde ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını zamanında fark edemedim" sözleri, parti içinde geçmiş dönemde etkili olan bazı isimlere yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşırken, gözler CHP'de yaşanan süreçlere çevrildi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye ilişkin açıklamaları siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, geçmiş yıllara ait ifade tutanakları ve soruşturma dosyalarındaki bazı iddialar yeniden tartışılmaya başlandı. Özgür Özele FETÖ desteği ÖZGÜR ÖZEL'E FETÖ DESTEĞİ FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifadede, Manisa'nın Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY tarafından desteklendiğini öne sürdüğü belirtildi. İfade tutanağında Uludemir'in, örgüt içerisinde bu desteğin "parlatma" olarak adlandırıldığını söylediği kaydedildi. CHP'DE FETÖ DEPREMİ A Haber ekranlarında konuşan SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, CHP içerisindeki FETÖ bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Şimşek, parti içinde geçmişte FETÖ ile ilişkili isimlerin etkili olduğunu öne sürerek, gündem yaratacak açıklamalar yaptı. CHP'deki değişim sürecinin ve FETÖ sızmalarının miladına dikkat çeken Abdurrahman Şimşek, "Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz 2010 yılında Deniz Baykal'a yapılan FETÖ kumpasından sonra bir kere o koltuğa oturan kişi. Bunu bir kere net olarak çizelim" sözlerini aktardı. Kılıçdaroğlu'nun göreve geldiği andan itibaren FETÖ ile olan temasının kesilmediğini belirten Şimşek, partinin ekseninin bu kumpasla nasıl kaydırıldığını vurguladı.

BYLOCKÇU BAŞDANIŞMAN VE MAHREM İMAMLAR Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat yanına aldığı isimlerin FETÖ hiyerarşisindeki yerini açıklayan Şimşek, "2015 Haziran seçimlerinde Fatih Gürsul diye bir adam vardı. Doçent Doktor, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat başdanışmanlığına getirdi. Bu kişi Bylock yapılanmasının içinde GM, yani genel müdürler seviyesindeydi. FETÖ'de genel müdürler mahrem imamdır. En tepedeki 1 numaralı imamdan sonraki halkadır" ifadelerini kullandı. Gürsul'un darbe girişiminin ardından tutuklandığını hatırlatan Şimşek, bu ismin partideki etkisine dikkat çekti PENSİLVANYA'NIN 69 KİŞİLİK SİYASET ORDUSU FETÖ'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yürüttüğü savaşta siyaseti bir operasyon sahası olarak kullandığını belirten Şimşek, "Ahmet Hamdi Parlak, MİT imamlığı yaptı yıllarca. Daha sonra FETÖ tarafından siyaset yapılanması kuruldu. Pensilvanya tarafından kurulan bu yapılanmanın başına Ahmet Hamdi Parlak geçti ve 69 kişilik bir ekip kurdu. AK Parti'den MHP'ye, sol partilerden komünist partilere kadar her yerden sorumlu bir ekip bu. CHP'den de doğrudan Fatih Gürsul'u sorumlu kıldılar" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, bu yapılanmanın amacının siyaseti dizayn etmek olduğunu belirtti.

Abdurrahman Şimşek, Fatih Gürsul üzerinden CHP'ye bazı isimlerin taşındığını öne sürerken, Mahmut Tanal'ın da bu isimlerden biri olduğunu açıkladı CHP'YE MİLLETVEKİLİ SIZDIRMA OPERASYONU: İŞTE O KİRLİ LİSTELER Fatih Gürsul aracılığıyla CHP'ye sızdırılan isimleri tek tek sayan Abdurrahman Şimşek, "Fatih Gürsul'un dayatmasıyla Aykan Erdemir gibi isimler getirildi. Aykan Erdemir darbeden sonra Washington'a kaçtı. Bu Gürsul tarafından kendisine birtakım listeler verildi ve onlar partiye milletvekili olarak getirildi. Mahmut Tanal da bunlardan birisidir. İstediği kadar bana desin ben şucuyum bucuyum, Mahmut Tanal bir Fethullahçıdır. Net olarak Fethullahçıdır" şeklinde konuştu. Şimşek, Tanal gibi birçok ismin bu mahrem imamlar aracılığıyla partiye yerleştirildiğini iddia etti.