Mutlak butlan sonrası son anket! CHP seçmeni umudu kesti: Yüzde 75 "çatışma devam eder" diyor

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler siyaset gündemindeki yerini koruyor. A Haber ekranlarında paylaşılan Betimar anketine göre, CHP seçmeninin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in uzlaşarak gerçekleştireceği olası bir kurultayın parti içi sorunları sona erdirmeyeceğini düşünüyor. Araştırma, CHP tabanındaki görüş ayrılıklarına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı. Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, TBMM Grup Başkanlığı görevini üstlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. FETÖden CHPye milletvekili sızdırma operasyonu FETÖ'DEN CHP'YE MİLLETVEKİLİ SIZDIRMA OPERASYONU Mahkeme kararının ardından partide sular durulmazken, Betimar'ın yaptığı son anket CHP tabanındaki derin endişeyi gözler önüne serdi.

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yaşanan liderlik değişimi ve parti içi tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Betimar'ın yalnızca CHP seçmenleriyle gerçekleştirdiği anket dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in uzlaşarak düzenleyeceği olası bir kurultayın partiye istikrar getirip getirmeyeceğinin sorulduğu araştırmada, katılımcıların önemli bir bölümü CHP'deki iç çekişmelerin devam edeceği görüşünü dile getirdi. MUTLAK BUTLAN SONRASI CHP'DE ALARM ZİLLERİ SEÇMENİN YÜZDE 75'İ "BU KAVGA BİTMEZ" DİYOR Katılımcılara, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in uzlaşarak gerçekleştirecekleri kurultayın ardından CHP'de parti içi çatışmaların sona erip istikrarın sağlanacağını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 25'i "Evet, istikrar sağlanır" cevabını verdi.



Yüzde 24,9'u "Kısmen evet, çatışmalar azalır ama tamamen bitmez" görüşünü dile getirdi.



Yüzde 46,3'ü "Hayır, çatışmalar devam eder" derken, yüzde 3,8'i ise "Cevap yok" yanıtını verdi. A Haber ekranlarında verileri değerlendiren Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, "Bu çalışma CHP seçmeni içerisindeki veri olduğu için çok daha anlamlı; seçmenin yüzde 75'i çatışmaların bitmeyeceğini ya da sadece kısmen azalacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı. Duman, seçmenin nabzını, "Genel manada CHP içerisinde artık ayrılıkçı bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz; tablo bunu doğruluyor ve seçmen de aynı tepkiyi veriyor" sözleriyle aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "ISLANMIŞ" FOTOĞRAFI YENİ PARTİNİN MÜHRÜ MÜ? Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden düşürülmesi sonrası yaptığı hamleler, siyaset kulislerini hareketlendiren "yeni parti" iddialarını güçlendirdi. Özel'in Meclis bahçesinde yağmur altında çekilen fotoğrafını bir "siyasi mesaj" olarak niteleyen Gürkan Duman, "Özgür Özel'in Meclis'te yürüdüğünde ıslanmış o fotoğraf karesi, aslında yeni bir siyasi iletişimin ve yeni bir partinin göstergesiydi" şeklinde konuştu. Duman, Özel'in kuracağı muhtemel bir partinin CHP oylarını nasıl etkileyeceğini, "CHP'nin asıl oyu 14 Mayıs'taki yüzde 25.4'tür. Bu oyun yaklaşık yarısı, yani 13'ü Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini söylüyor; yarı yarıya bir oy bölünmesi kendi içerisinde var" ifadeleriyle deşifre etti.

"KILIÇDAROĞLU HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYOR" Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi, partideki "emanetçi" tartışmalarını bitirirken yerini sert bir hesaplaşma iklimine bıraktı. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş kurultayda mağdur edildiğini söyleyen Gürkan Duman, "Sayın Kılıçdaroğlu mağdur oldu ve bir anda düşman haline getirildi. Ancak 'Kurt yediği ayazı unutmaz' derler; Kılıçdaroğlu'nun bu süreci daha farklı bir boyuta taşıyacağını düşünüyorum" sözleriyle aktardı. Duman, partideki davanın taraflarının yine CHP'liler olduğuna dikkat çekerek, "Şikayet eden CHP'li, davalı olan CHP'li, herkes CHP'li; Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir ağırlığı vardı ancak kurultayda mağduriyet yaşadı" ifadelerini kullandı.