CHP’de “mutlak” bölünme: Özel gitti Kılıçdaroğlu geri geldi! İşte tahliye krizinin perde arkası...
Ana muhalefet partisi CHP'de yargıdan gelen "mutlak butlan" kararıyla siyasi dengeler kökten sarsıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'ı geçersiz saymasıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, genel başkanlık koltuğu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Karar sonrası genel merkez koridorlarında polisle Özel destekçileri arasında arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden duvarlara asıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan o kaos dolu günde neler yaşandığını anlattı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Özgür Özel ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdığı karar sonrası CHP'de yeni bir kriz süreci başladı.
Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, parti yönetiminin ise Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçtiği belirtildi.
Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte CHP Genel Merkezi adeta alarm durumuna geçerken, parti içi rekabet gizli bir gerilim olmaktan çıkıp genel merkez koridorlarında açık bir güç mücadelesine dönüştü.