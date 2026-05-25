CHP’de “mutlak” bölünme: Özel gitti Kılıçdaroğlu geri geldi! İşte tahliye krizinin perde arkası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ana muhalefet partisi CHP'de yargıdan gelen "mutlak butlan" kararıyla siyasi dengeler kökten sarsıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. Olağan Kurultay'ı geçersiz saymasıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, genel başkanlık koltuğu yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçti. Karar sonrası genel merkez koridorlarında polisle Özel destekçileri arasında arbede yaşanırken, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları yeniden duvarlara asıldı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan o kaos dolu günde neler yaşandığını anlattı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı, partide büyük krize neden oldu.

CHP'DE "MUTLAK BUTLAN" DEPREMİ

Karar, CHP içinde mutlak bölünmeye yol açtı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemeden çıkan "mutlak butlan" kararı, parti içinde siyasi tansiyonu zirveye taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, Özgür Özel ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdığı karar sonrası CHP'de yeni bir kriz süreci başladı.

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, parti yönetiminin ise Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine geçtiği belirtildi.

Kararın tebliğ edilmesiyle birlikte CHP Genel Merkezi adeta alarm durumuna geçerken, parti içi rekabet gizli bir gerilim olmaktan çıkıp genel merkez koridorlarında açık bir güç mücadelesine dönüştü.

Yargı kararının uygulanması için Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nün harekete geçmesinin ardından CHP Genel Merkezi önünde tarihi anlar yaşanmıştı.

Binayı terk etmemek isteyen Özgür Özel destekçileri, otobüsler ve demir bariyerlerle girişlerde savunma hattı kurmuştu. Yaşanan gerginlik sırasında polis ekipleri genel merkeze müdahalede bulunmuştu.

GENEL MERKEZDE ÇEVİK KUVVET MÜDAHALESİ: BARİKATLAR YIKILDI

Özgür Özel destekçilerinin, "Genel Merkezi boşaltmayacağız" diyerek bina önünde toplandığı belirtilirken, Çevik Kuvvet ekiplerinin demir çitleri kaldırarak ve kapıları açarak genel merkeze girdiği aktarılmıştı.

Genel merkez içerisinde yaşanan arbede sırasında koridorların adeta savaş alanına döndüğü, üst katlardan polislere sandalyeler atıldığı görüntülenmişti. Yaşanan olaylar, CHP Genel Merkezi'nde tansiyonun ne denli yükseldiğini gözler önüne sermişti.

FOTOĞRAFLAR DEĞİŞTİ: ÖZGÜR ÖZEL SİYAH BEYAZ OLDU

Binada kontrolün Kemal Kılıçdaroğlu cephesine geçmesinin ardından genel merkezde dikkat çeken değişiklikler yaşanmıştı.

İlk olarak Özgür Özel'in "Sonuna kadar direneceğiz" yazılı posterleri indirilmiş, yerlerine Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri asılmıştı.

Genel merkezdeki fotoğraf düzeninde de sembolik değişikliklere gidilmişti. Mevcut genel başkanların fotoğrafları renkli şekilde yer alırken, Özgür Özel'in fotoğrafının siyah beyaz hale getirilerek eski dönem genel başkanlarının arasına taşındığı görülmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ise yeniden renkli şekilde ve "Mevcut Genel Başkan" sıfatıyla en başa yerleştirilmişti. Ayrıca 12. kattaki makam odasına "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı" yazılı isimliğin yeniden takıldığı belirtilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ Mİ KURACAK?

Yargı kararı sonrası Özgür Özel'in siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonrası yeni yönetimi şekillendireceği öne sürülürken, CHP tabanının Özgür Özel'e desteğini sürdürmesi halinde yeni bir siyasi oluşum ihtimalinin Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandığı belirtilmişti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu cephesinin parti içindeki yetki değişimine ilişkin yeni adımlar atabileceği iddia edilirken, Özgür Özel'in mevcut CHP Grup Başkanlığı görevinden alınabileceği yönündeki değerlendirmeler de gündeme gelmişti.

12. KATTA KATTA KILIÇDAROĞLU HAZIRLIĞI: ODALARDA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Genel merkezde yaşanan tahliye sürecinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve başlaması için kapsamlı hazırlıklar yürütülüyor. Bina içerisindeki Özgür Özel fotoğrafları kaldırılırken, odalara yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları asıldı.

Ayrıca 12. kattaki genel başkanlık makamı ile diğer katlardaki genel başkan yardımcılığı isimlikleri de Kılıçdaroğlu yönetimine göre yeniden düzenlendi.

Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin genel merkeze gelmeye başladığı belirtilirken, bina içerisindeki hazırlıkların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL BUNDAN SONRA NE YAPACAK?

CHP'de genel başkanlık görevinden düşürülerek TBMM'deki resmi kayıtlarda CHP Grup Başkanı olarak güncellenen Özgür Özel'in bundan sonraki siyasi yol haritasının ne olacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

