Özgür Özel’in siyasi şovu elinde kaldı! TOMA ve tebligat oyunu çöktü

Karar doğrultusunda genel başkanlık görevinden düşürülen Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Özgür Özel ise CHP'nin TBMM Grup Başkanlığı görevine düşürüldü.

Ancak daha sonra sızan yeni görüntüler, bu "isyanın" bir kurgudan ibaret olduğunu kanıtladı. Görüntülerde Özel'in belgeyi önce sakin bir şekilde detaylıca okuduğu, ardından ise yeniden kamera kaydı aldırarak belgeyi ilk kez görüyormuş gibi davranıp yırttığı ortaya çıktı.

Özel'in, tebligatı getiren memurun elinden belgeyi alıp kameralar önünde, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tepki gösterdiği ve belgeyi kameralar önünde yırttığı görüldü.

"YANLIŞ TOMA" REZALETİ: GAZETECİLER AÇIYI TUTTURAMADI

Özgür Özel'in polis TOMA'sı üzerine çıkarak sergilediği eylemci profilinin de önceden hazırlanan bir planın parçası olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Özgür Özel, görüntü planlaması için gazetecilere önceden mesaj gönderdi ancak uygulama aşamasında büyük bir "karışıklık" yaşandı. Özel'in, çekim için daha uygun olan geniş açılı bir TOMA yerine yanlış araca binmesi, bekleyen yayın ekiplerini de şaşırttı.