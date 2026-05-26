Özgür Özel’in siyasi şovu elinde kaldı! TOMA ve tebligat oyunu çöktü

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yönetim değişti, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Görevden düşürülen Özgür Özel’in genel merkez önünde sergilediği “tebligat yırtma” ve “TOMA’ya çıkma” görüntülerinin ise önceden planlandığı ortaya çıktı. Görüntülerde Özel’in tebligatı önce okuyup ardından yeniden kamera kaydı aldırarak belgeyi yırttığı, TOMA görüntülerinde ise çekim organizasyonu yapıldığı ortaya çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP'de köklü bir değişim yaşandı.

Karar doğrultusunda genel başkanlık görevinden düşürülen Özgür Özel'in yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Özgür Özel ise CHP'nin TBMM Grup Başkanlığı görevine düşürüldü.

KAMERALAR İÇİN TEBLİGAT TİYATROSU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşanırken, Özgür Özel'in görevden düşürüldüğüne dair tebligatı yırtma anları gündeme bomba gibi düştü.

Özel'in, tebligatı getiren memurun elinden belgeyi alıp kameralar önünde, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tepki gösterdiği ve belgeyi kameralar önünde yırttığı görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TOMA VE TEBLİGAT ŞOVU ÇÖKTÜ

Ancak daha sonra sızan yeni görüntüler, bu "isyanın" bir kurgudan ibaret olduğunu kanıtladı. Görüntülerde Özel'in belgeyi önce sakin bir şekilde detaylıca okuduğu, ardından ise yeniden kamera kaydı aldırarak belgeyi ilk kez görüyormuş gibi davranıp yırttığı ortaya çıktı.

"YANLIŞ TOMA" REZALETİ: GAZETECİLER AÇIYI TUTTURAMADI

Özgür Özel'in polis TOMA'sı üzerine çıkarak sergilediği eylemci profilinin de önceden hazırlanan bir planın parçası olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Özgür Özel, görüntü planlaması için gazetecilere önceden mesaj gönderdi ancak uygulama aşamasında büyük bir "karışıklık" yaşandı. Özel'in, çekim için daha uygun olan geniş açılı bir TOMA yerine yanlış araca binmesi, bekleyen yayın ekiplerini de şaşırttı.

Kayıtlara yansıyan seslerde, "Hah dördüncü… Hatta bu TOMA değil aslında planlanan" ifadelerinin kullanıldığı duyuldu. Bu karışıklık nedeniyle bazı yayın ekiplerinin fotoğraf ve görüntü almakta geciktiği belirtildi.

SOKAK SİYASETİNDE "ROTA" KARMAŞASI

TOMA üzerinden emniyet güçlerine seslenen Özgür Özel, "Burayı açıyorlar mı? Açın burayı" diyerek polis ekiplerine seslendiği duyuldu.

Ancak eylemin devamında Özel'in kurmaylarıyla yaptığı konuşma, planlanan "direnişin" de ne kadar yapay olduğunu gözler önüne serdi. Özel'in, "Meclise girmeyeceğiz. Çankaya Parkı'nda duralım. Olmazsa Kuğulu Park ya da Tunalı'ya dönebiliriz, fark etmez" dediği anlar kameralara yansıdı.

