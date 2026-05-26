Özgür Özel'in tebligat yırtma videosu kurgulanmış bir sahne mi? "Siyasi şovla mağduriyet hikayesi yaratma çabası"

Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'de kriz sürerken, Özgür Özel'in Genel Merkez'de tebligat yırtma videosu gündemde oldukça konuşuldu. Peki mutlak butlan kararı CHP'ye tebliğ kararını önceden bildirilmedi mi? A Haber'e konuk olan Avukat Hadi Dündar sürecin hukuki boyutlarını ele alarak CHP'ye elektronik ortamlarda kararın tebliğ edildiğini belirtti. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise Özel'in yaptığının bir mağduriyet hikayesi olduğunu vurgulayarak "siyasi şov" olarak nitelendirdi.

Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Genel Merkez'de tebligatı yırtarken görüntülenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o anları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, söz konusu videonun kurgulanmış bir sahne olduğu gündeme geldi.

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Hukukçu Avukat Hadi Dündar, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Özel'in mahkeme kararını yırtmasını ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEBLİGAT YIRTMA VİDEOSU KURGU MU?

"TEBLİĞ KARARININ YIRTILMASI HAKARET SUÇU OLUŞTURUR"

Özgür Özel'in mahkeme kararını yırtmasının hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Hadi Dündar "Özgür Özel orada 'Mahkeme kararını kabul etmiyoruz' diyerek görüntüleri bir göstergesi olarak bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Fakat Özel şu durumun farkında değil: Mahkemeler Türk milleti adına karar verir, siz o kararı yırttığınızda Türk milletinin iradesine yapılan bir saygısızlık olarak görmek gerekiyor. Ayrıca bir mahkeme kararını, kararı veren kişi ya da tebliği yapan kişinin yanında bunu yaparsanız hakaret suçu oluşur." dedi.

"TEBLİĞ ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLDİ"

CHP Genel Merkezi'nde "karar bize tebliğ edilmedi" bahanesiyle çekilen videoyu değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, sürecin teknik boyutunu deşifre ederek, "Mahkemenin bir tebliğ etme zorunluluğu yok. Zaten avukatlar dosyanın içerisinde yer alıyor. Elektronik ortamda kendilerine tebliğ edilmiş durumda. Tekrar götürüp Özgür Özel'e bir karar tebliğ etme durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"MUHATAP ÖZEL DEĞİL CHP GENEL BAŞKANLIĞI"

Meselenin şahsi bir çekişmeden öte kurumsal bir dava yapısı olduğunu vurgulayan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Muhatap Özgür Özel değil; CHP Genel Başkanlığı'dır. Davada beş tane davacı var: Hatip Karaaslan, İzmir delegesi Lütfü Savaş, İstanbul delegesi Levent Çelik, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kamile Bahar Ünal ve Batman İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkınat. Davalı ise CHP Genel Başkanlığı'dır" sözleriyle meselenin hukuki zeminini aktardı.

KAOSUN PERDE ARKASI: "BU BİR SİYASİ ŞOV"

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan krizin sokak ağzıyla yürütüldüğünü belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, genel merkez önünde yaşananları sert bir dille eleştirdi. Övür, "Burada gösterilenler tamamen bir şovdur. Aslında herkes her şeyi biliyor ama günlerdir televizyonlarda bu tartışmalar yapılıyor. Türkiye'nin kaderi bu; bir hukuk konusu olduğunda her şey siyasallaştırılıyor" şeklinde konuştu. Siyasi süreçlere yargı müdahalesi tartışmalarının bilinçli olarak köpürtüldüğünü ifade eden Övür, CHP içindeki bu karmaşanın bir "mağduriyet hikayesi" yaratma çabası olduğunu vurguladı.

CHP'DE DELEGE PAZARLIĞIYLA SİYASİ AHLAKIN ÇÖKÜŞÜ

Mahmut Övür, CHP'deki asıl çürümenin kurultay sürecindeki kirli pazarlıklar olduğunu iddia ederek adeta ateş püskürdü. Övür, "Bir kurultay düşünün, parayla gelip 100 kişiyi, 500 kişiyi kandırmışlar. Siyasi Partiler Yasası bu konuya yanaşmıyor bile. Hukukçular 'siyasete müdahale' diyor ama hırsızlığa müdahale problem değil midir? Parayla siyaseti dizayn etmek sorun değil midir? Eğer elinde delil varsa git başvurunu yap. Bu tartışmayı, mahkeme kararını itibarsızlaştırmak için yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Övür, CHP'deki bu derin ayrışmanın yeni bir parti kurma hazırlığının hikayesi olması istediklerini belirterek, "Ayrılacaklarsa bir hikayeleri olsun diye bu gösteriyi yapıyorlar" dedi.

"YAŞANANLAR EKREMCİLER-KEMALCİLER KAVGASININ DEVAMI"

CHP Genel Merkezi'ndeki direnişin ve mahkeme kararlarının yırtılıp atılmasının arkasında Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi olduğu belirten Mahmut Övür, "İmamoğlu'nun içeriden müdahalesi olduğu söyleniyor. 'Oraya direnin, o kağıdı yırtın' talimatının Silivri'den, İmamoğlu'ndan geldiğini düşünüyorum. Ali Haydar Fırat da dün akşam bunu açıkladı, CHP içinde de böyle düşünenler var." dedi. Övür, bu sürecin 2021 yılından beri süregeldiğini kaleme aldığını belirterek "Ekremciler-Kemalciler" kavgasının bir devamı olduğunu vurgulayarak "Bu ayrışma sürpriz değil. Her iki taraf da bu davanın buraya geleceğini biliyordu ve hazırlığını yapmıştı" şeklinde konuştu.

"CHP'DE SİYASİ BİR KOPUŞ VAR"

Parti içindeki kutuplaşmanın geldiği nokta, kullanılan nefret diliyle gözler önüne serildi. Mahmut Övür, CHP'deki ahlaki çöküşü şu çarpıcı sözlerle özetledi: "Adam 'Hain Kemal' diye slogan attırıyor, 'yüzüne tüküreceğim' diyor. Siyasi bir kopuş var. Bir tarafta zaafiyeti ve eksiği olsa da ahlaki üstünlüğü savunan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta ise her türlü yolsuzluğu, rüşveti ve irtikabı görmezden gelen yeni bir yönetim var. Bu, 'Post-Truth' siyaset aklıdır." ifadelerini kullandı.

