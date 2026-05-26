Özgür Özel'in mahkeme kararını yırtmasının hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Hadi Dündar "Özgür Özel orada 'Mahkeme kararını kabul etmiyoruz' diyerek görüntüleri bir göstergesi olarak bunu kamuoyuyla paylaşıyorlar. Fakat Özel şu durumun farkında değil: Mahkemeler Türk milleti adına karar verir, siz o kararı yırttığınızda Türk milletinin iradesine yapılan bir saygısızlık olarak görmek gerekiyor. Ayrıca bir mahkeme kararını, kararı veren kişi ya da tebliği yapan kişinin yanında bunu yaparsanız hakaret suçu oluşur." dedi.

Ankara Bölge Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. Genel Merkez'de tebligatı yırtarken görüntülenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in o anları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, söz konusu videonun kurgulanmış bir sahne olduğu gündeme geldi.

CHP Genel Merkezi'nde "karar bize tebliğ edilmedi" bahanesiyle çekilen videoyu değerlendiren Hukukçu Hadi Dündar, sürecin teknik boyutunu deşifre ederek, "Mahkemenin bir tebliğ etme zorunluluğu yok. Zaten avukatlar dosyanın içerisinde yer alıyor. Elektronik ortamda kendilerine tebliğ edilmiş durumda. Tekrar götürüp Özgür Özel'e bir karar tebliğ etme durumu söz konusu değil" if adelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise tebligatın Özgür Özel'e değil bizzat CHP Genel Başkanlığı'na yapıldığını vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"MUHATAP ÖZEL DEĞİL CHP GENEL BAŞKANLIĞI"

Meselenin şahsi bir çekişmeden öte kurumsal bir dava yapısı olduğunu vurgulayan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, "Muhatap Özgür Özel değil; CHP Genel Başkanlığı'dır. Davada beş tane davacı var: Hatip Karaaslan, İzmir delegesi Lütfü Savaş, İstanbul delegesi Levent Çelik, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Kamile Bahar Ünal ve Batman İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkınat. Davalı ise CHP Genel Başkanlığı'dır" sözleriyle meselenin hukuki zeminini aktardı.

KAOSUN PERDE ARKASI: "BU BİR SİYASİ ŞOV"

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan krizin sokak ağzıyla yürütüldüğünü belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, genel merkez önünde yaşananları sert bir dille eleştirdi. Övür, "Burada gösterilenler tamamen bir şovdur. Aslında herkes her şeyi biliyor ama günlerdir televizyonlarda bu tartışmalar yapılıyor. Türkiye'nin kaderi bu; bir hukuk konusu olduğunda her şey siyasallaştırılıyor" şeklinde konuştu. Siyasi süreçlere yargı müdahalesi tartışmalarının bilinçli olarak köpürtüldüğünü ifade eden Övür, CHP içindeki bu karmaşanın bir "mağduriyet hikayesi" yaratma çabası olduğunu vurguladı.