Enerji koridorlarında savaş alarmı: İran'ın elini güçlendiren 3 koz

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı sinyali veren açıklamaları sürerken, Tahran'ın savaşa boyun eğmeden "Direneceğiz" açıklamaları Orta Doğu'daki gerilimi giderek tırmandırıyor. Bölgede tansiyon en üst seviyedeyken Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile gerçekleştireceği Acil Durum Toplantısı'nda İran'a yeniden saldırı hazırlığının planının ele alınacağı belirtiliyor.

Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran savaşına yönelik çıkış bulamaması ülkesinde oy kaybını beraberinde getirirken, diğer yandan petrol fiyatlarındaki yükselişle tarihindeki büyük bir krizle yüzleşiyor. Keşm Adası'ndaki patlamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki abluka, küresel enerji arzındaki petrol tedariğini ve maliyet sorunlarını katlarken saldırıların yeniden başlamasıyla dünyayı ne gibi bir senaryo bekliyor?

A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve savaşın başlama ihtimalini değerlendirdi.

BEYAZ SARAY'DA RASYONALİTE KRİZİ: TRUMP'IN ÇELİŞKİLERİ

ABD'de seçim maratonunda sona yaklaşılırken, Trump'ın sergilediği tutarsız tavırlar uzmanların radarına girdi. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Trump rasyonel bir aktör gibi davranmıyor, bu durum çok açık. Sürekli çelişkili bir dil kullanıyor; aynı gün içinde yaptığı konuşmaların başlangıcı ve bitişi bile birbirine zıt düşüyor" ifadelerini kullandı. Bu durumun ABD dış politikasında bir belirsizlik yarattığını vurgulayan Ülger, ne yapacağı kestirilemeyen bir aktör modelinin dünya siyaseti için büyük bir risk teşkil ettiğini belirtti.

GEÇMİŞİN GÖLGESİNDE ABD: KAZANIMSIZ SAVAŞLAR

ABD'nin İran ile olan gerilimi tırmandırmasının geçmişteki başarısız denemelerden farkı olmadığını belirten Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Şu ana kadar İran'a yönelik yürütülen çatışmalardan ABD'nin elde ettiği hiçbir kazanım yok. Şimdi aynı silahlarla ve aynı yöntemlerle gerilimi tekrar tırmandırıyorlar ancak bu yolla ABD'nin elde edebileceği hiçbir şey bulunmuyor" şeklinde konuştu. Ülger, bu stratejik hatanın seçim öncesi ABD'nin elini zayıflattığını ifade etti.