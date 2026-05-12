Hürmüz Boğazı'nda petrol krizi! ABD ve İsrail'in kirli oyunu: Küresel sistem risk altında

İran'ın savaşın sona ermesi için Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği taslağın ardından Trump, söz konusu maddelerin kabul edilemez olduğunu vurgulamasıyla bölgedeki gerilim en üst seviyeye çıktı. Washington ve Tahran hattında karşılıklı restleşmelerin sürmesi, küresel piyasaları derinden etkilerken Trump'ın İran konusunda bir planının olduğunu vurgulaması gözleri bir kez daha savaş hattına çevirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İran'ın petrol ihraç edemediğini vurgulaması dikkat çekerken yaşanan gelişmelerin dünyayı nasıl etkilediği mercek altına alındı. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger ve Enerji Uzmanı Altuğ Karataş Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülger, İran'ın savaş hukuku çerçevesinde Hürmüz Boğazı'nda büyük bir avantaj elde ettiğini savunurken, Karataş ise dünyayı sarsan petrol kriziyle ülkeler arası müttefikliğin bittiğini ve yerini tamamen menfaat ilişkisine bıraktığını vurgulayarak savaşın süreceğini belirtti.

BOĞAZIN EGEMENLİĞİNDE İRAN HAMLESİ

Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik paylaşımı harita üzerinde değerlendiren Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Melih Altınok'un "Hürmüz Boğazı'nda üst kısmının İran, diğer kısmının ise Umman'ın kabul ediliyor." sözlerine yanıtlayarak " Bu durum İran'a müthiş bir avantaj sağlamış durumda. Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre sağlam bir temeli İran bunu dayandırmış durumda." sözleriyle İran'ın hukuksal mevziisini aktardı.

Uluslararası hukukun neden İran'a bu kadar alan tanıdığı sorusu üzerine Prof. Dr. Ülger, "Savaş durumunda burada ulusal egemenlik sahası hüviyeti kazanıyor. Önceki zamanda, 28 Şubat öncesi zamanda uluslararası seyrüsefer yapılabilir suyolu hüviyetindeydi. O kurallar geçerliydi. Şimdi savaş durumunda ticari gemileri ve savaş gemilerini, havadan uçan araçları kısıtlayabilir. Mesela nasıl bir ülke kendi hava sahasında ve kara parçasında kısıtlama yapıyorsa İran da bunu yapabilir. Savaş durumu ona bu hakları tanıyor ve hukuken eli sağlam" şeklinde konuştu.