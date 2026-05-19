Dünya ekonomisi ateş altında! Enerji savaşı kapıda: İran'ın elinde 3 kritik koz

ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamaları ve İran'a yönelik savaş tehditlerinin sürmesi küresel piyasalardaki dengeleri temelden sarsıyor. Washington'un Tahran'a yönelik tekrar saldırısı dünya kamuoyunda tedirginlikle karşılanırken, olası savaş senaryoları ve enerji sorunları A Haber'de masaya yatırıldı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, İran’ın henüz sahaya sürmediği 'vahşi kartları' ve Trump’ın eriyen oy oranlarını A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Hürmüz Boğazı ve Babülmendep hattında yaşanacak olası bir çatışmanın, dünya ekonomisini nasıl bir uçuruma sürükleyeceği ifade ederken İran'ın elinde bulundurduğu 3 kritik koza dikkat çekti.