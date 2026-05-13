Petrol piyasasında arz şoku: Günlük kayıp 1,8 milyon varili geçti

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı rapora göre küresel petrol arzı, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası nisanda günlük 1,8 milyon varil geriledi. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle piyasada arz şoku yaşanırken, boğazın haziran başına kadar kapalı kalabileceği değerlendirildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu, küresel enerji piyasalarında savaşın etkilerinin derinleştiğini ortaya koydu. Rapora göre küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile geriledi. ABD/İsrail-İran savaşı sonrası toplam arz kaybı ise günlük 12,8 milyon varile ulaştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ HATLARI PİYASAYI SARSTI

Raporda, Orta Doğu'daki enerji altyapılarına yönelik saldırılar ile Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerine getirilen kısıtlamaların petrol piyasasında ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.

Mevcut senaryoda Hürmüz Boğazı'nın haziran başına kadar kapalı kalacağının varsayıldığı ifade edilirken, mayın temizleme çalışmalarının ardından ihracatın tamamen normale dönmesinin en az iki ila üç ay sürebileceği değerlendirildi.

Ajans, savaş bugün sona erse bile Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının tamamen normale dönmesinin aylar alabileceğini ve piyasanın ekim ayına kadar ciddi arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

IEA, Orta Doğu'daki petrol üretiminde ciddi toparlanmanın ise daha uzun zaman alabileceğine dikkat çekti.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI TIRMANIYOR: HOLLANDA'DA BENZİN 3 EURO SINIRINDA
OPEC ÜRETİMİ 35 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Rapora göre OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimi nisanda 1,9 milyon varil azalarak 40 milyon 100 bin varile düştü.

Böylece grubun üretimi savaş öncesi seviyelerin günlük 11,9 milyon varil altında kaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.

OPEC+ dışındaki ülkelerin üretimi sınırlı toparlanma gösterse de İran'ın Katar'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle arz savaş öncesi seviyelerin altında kaldı.

KÖRFEZ BÖLGESİNDE ÜRETİM YÜZDE 45 GERİLEDİ

Katar dahil Orta Doğu Körfez bölgesinin toplam petrol üretimi savaşın başlangıcından bu yana günlük 14,4 milyon varil azaldı. Bölgede üretim yüzde 45 düşüşle nisanda 17,6 milyon varil seviyesine geriledi.

Buna karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İran'ın Hürmüz Boğazı dışındaki güzergahlar üzerinden yaptığı ihracatta artış yaşandı.

Körfez ülkelerinin toplam petrol ihracatı nisanda günlük 1,9 milyon varil artışla 10,5 milyon varile yükseldi.

MAYIS AYI İÇİN YENİ DÜŞÜŞ UYARISI

IEA raporunda küresel petrol arzının mayıs ayında günlük 530 bin varil daha azalarak 94,5 milyon varile gerilemesinin beklendiği belirtildi.

2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren ise piyasada kademeli toparlanma sürecinin başlayabileceği ifade edildi.

Küresel petrol üretiminin 2026 genelinde bir önceki yıla göre günlük 3,9 milyon varil düşüşle 102,2 milyon varile ineceği tahmin edildi.

JPMORGAN'DAN "YENİ KRİZ YAKITTA OLABİLİR" UYARISI

Öte yandan küresel enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de JPMorgan'dan geldi. The Wall Street Journal'da yayımlanan JPMorgan analizine göre, savaş sonrası dönemde asıl riskin ham petrol fiyatlarından çok benzin ve motorin maliyetlerinde yaşanabileceği belirtildi.

JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan değerlendirme notunda, "Bu şokun bir sonraki aşaması geleneksel bir ham petrol sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, ham petrol fiyatları sınırlı yükselse bile rafineri ve dağıtım maliyetlerindeki artışın vatandaşın ödediği benzin ve motorin fiyatlarını yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor.

13 MAYIS 2026 GÜNCEL PETROL FİYATLARI

13 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 104-107 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ve İran'dan gelecek ateşkes açıklamalarına göre fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebiliyor.

