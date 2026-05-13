Petrol piyasasında arz şoku: Günlük kayıp 1,8 milyon varili geçti

Küresel petrol üretiminin 2026 genelinde bir önceki yıla göre günlük 3,9 milyon varil düşüşle 102,2 milyon varile ineceği tahmin edildi.

2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren ise piyasada kademeli toparlanma sürecinin başlayabileceği ifade edildi.

IEA raporunda küresel petrol arzının mayıs ayında günlük 530 bin varil daha azalarak 94,5 milyon varile gerilemesinin beklendiği belirtildi.

JPMORGAN'DAN "YENİ KRİZ YAKITTA OLABİLİR" UYARISI

Öte yandan küresel enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de JPMorgan'dan geldi. The Wall Street Journal'da yayımlanan JPMorgan analizine göre, savaş sonrası dönemde asıl riskin ham petrol fiyatlarından çok benzin ve motorin maliyetlerinde yaşanabileceği belirtildi.

JPMorgan analistleri tarafından hazırlanan değerlendirme notunda, "Bu şokun bir sonraki aşaması geleneksel bir ham petrol sıçramasından çok rafinasyon ve son kullanıcı yakıt krizine benzeyebilir" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, ham petrol fiyatları sınırlı yükselse bile rafineri ve dağıtım maliyetlerindeki artışın vatandaşın ödediği benzin ve motorin fiyatlarını yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor.