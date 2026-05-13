Petrol piyasasında arz şoku: Günlük kayıp 1,8 milyon varili geçti
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yayımladığı rapora göre küresel petrol arzı, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası nisanda günlük 1,8 milyon varil geriledi. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar ve enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle piyasada arz şoku yaşanırken, boğazın haziran başına kadar kapalı kalabileceği değerlendirildi.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu, küresel enerji piyasalarında savaşın etkilerinin derinleştiğini ortaya koydu. Rapora göre küresel petrol arzı nisanda bir önceki aya göre günlük 1 milyon 800 bin varil azalarak 95,1 milyon varile geriledi. ABD/İsrail-İran savaşı sonrası toplam arz kaybı ise günlük 12,8 milyon varile ulaştı.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ HATLARI PİYASAYI SARSTI
Raporda, Orta Doğu'daki enerji altyapılarına yönelik saldırılar ile Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerine getirilen kısıtlamaların petrol piyasasında ciddi baskı oluşturduğu belirtildi.
Mevcut senaryoda Hürmüz Boğazı'nın haziran başına kadar kapalı kalacağının varsayıldığı ifade edilirken, mayın temizleme çalışmalarının ardından ihracatın tamamen normale dönmesinin en az iki ila üç ay sürebileceği değerlendirildi.
Ajans, savaş bugün sona erse bile Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının tamamen normale dönmesinin aylar alabileceğini ve piyasanın ekim ayına kadar ciddi arz açığıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.
IEA, Orta Doğu'daki petrol üretiminde ciddi toparlanmanın ise daha uzun zaman alabileceğine dikkat çekti.
OPEC ÜRETİMİ 35 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Rapora göre OPEC ve OPEC+ grubunun günlük petrol üretimi nisanda 1,9 milyon varil azalarak 40 milyon 100 bin varile düştü.
Böylece grubun üretimi savaş öncesi seviyelerin günlük 11,9 milyon varil altında kaldı. OPEC üretimi ise son 35 yılın en düşük seviyesine geriledi.
OPEC+ dışındaki ülkelerin üretimi sınırlı toparlanma gösterse de İran'ın Katar'daki enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle arz savaş öncesi seviyelerin altında kaldı.
KÖRFEZ BÖLGESİNDE ÜRETİM YÜZDE 45 GERİLEDİ
Katar dahil Orta Doğu Körfez bölgesinin toplam petrol üretimi savaşın başlangıcından bu yana günlük 14,4 milyon varil azaldı. Bölgede üretim yüzde 45 düşüşle nisanda 17,6 milyon varil seviyesine geriledi.
Buna karşı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve İran'ın Hürmüz Boğazı dışındaki güzergahlar üzerinden yaptığı ihracatta artış yaşandı.
Körfez ülkelerinin toplam petrol ihracatı nisanda günlük 1,9 milyon varil artışla 10,5 milyon varile yükseldi.