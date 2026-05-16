Trump-Şi görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı analiz: Çin, İran’a istihbarat aktarıyor olabilir

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmeye ilişkin sözleri yeni bir küresel kriz tartışmasını tetikledi. Trump’ın “İsrail’e, Körfez’e hatta Çin’e yardım ediyoruz” sözleri dünya siyasetinde yankı uyandırırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber’de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, İran’ın bilinçli şekilde denklem dışına itildiğini belirterek, Çin’in İran’a istihbarat aktarıyor olabileceğine dikkat çekti.

A Haber'de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Donald Trump'ın Çin, İran ve Körfez hattına ilişkin açıklamalarını değerlendirirken dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın "herkese yardım ediyoruz" söylemini sert sözlerle eleştiren Olçar, İran'ın bilinçli şekilde denklem dışına itilmeye çalışıldığını söyledi. Olçar, ABD-Çin görüşmelerinde dikkat çeken bir iddiayı da günceme getirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN "ÇİN'E DE YARDIM EDİYORUZ" SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen küresel enerji denklemine ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Trump, "Bunu İsrail'e yardım etmek, Suudi Arabistan'a, Katar'a, BAE'ye, Kuveyt'e ve Bahreyn gibi diğer ülkelere yardım etmek için yapıyoruz. Bu aynı zamanda Çin'e de yardım ediyor" sözleriyle Washington'ın yürüttüğü operasyonların yalnızca Ortadoğu'yla sınırlı olmadığını dile getirdi.

Trump ayrıca Şi Cinping'le yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak noktada buluştuklarını ima ederek, "Çıldırmayın, sizin de onların nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim" ifadelerini kullandı. Çin liderinin bu sözlere doğrudan tepki vermediğini belirten Trump, Şi için "O oldukça havalı bir adam" dedi ve "Sanırım kabul etti" şeklinde konuştu.

"İRAN'I HİÇ KONUŞMADIK" ÇELİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Röportajın en dikkat çeken noktalarından biri ise Trump'ın tüm bu değerlendirmelerin ardından "İran'ı hiç konuşmadık" çıkışı oldu. Bu sözler stüdyoda da şaşkınlık yarattı. Programda yapılan değerlendirmede, İran'ın doğrudan merkeze oturduğu bir denklemde Tahran'ın adının geçmemesinin büyük bir çelişki olduğuna dikkat çekildi.

"HEM İSRAİL'E HEM KÖRFEZ'E AYNI ANDA YARDIM EDEMEZSİNİZ"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Trump'ın açıklamalarına ilişkin konuşarak, "Aynı anda hem İsrail'e hem Suudi Arabistan'a hem Katar'a yardım edemezsiniz. Birine yaptığınız yardım diğer tarafa kayıp demektir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın daha önce Çin'le yürüyen ticaret savaşlarında da benzer söylemler kullandığını hatırlatan Olçar, ABD Başkanı'nın kendi istihbarat kurumlarının raporlarıyla bile çeliştiğini savundu. Olçar, "Başkana bağlı istihbarat teşkilatının raporunu yalanlayan bir devlet başkanı var" diyerek Washington yönetiminin güvenilirliğini sorguladı.

"İRAN PARANTEZE ALINDI, YOK HÜKMÜNDE GÖSTERİLİYOR"

Olçar'ın en çarpıcı değerlendirmelerinden biri ise İran'ın küresel denklemde bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı yönündeki sözleri oldu. Olçar, "Çin burada, ABD burada ama İran yok hükmünde kabul edilmiş. İran halkı, İran yönetimi, İran ordusu, Devrim Muhafızları sanki denklemde yokmuş gibi davranılıyor" dedi.

İran'ın taleplerinin ve savaşta elde ettiği avantajların görmezden gelindiğini vurgulayan Olçar, özellikle Hürmüz Boğazı kartının Tahran için hayati önem taşıdığını belirtti. Olçar, "İran Hürmüz kartını elden bırakırsa bu savaşı kaybetmiş demektir" ifadelerini kullandı.

ÇİN-RUSYA-İRAN İTTİFAKI VURGUSU

Olçar değerlendirmesinde Çin, Rusya ve İran arasında yazılı askeri ve ekonomik anlaşmalar bulunduğunu da hatırlattı. "Bu öyle boş bir ittifak değil" diyen Olçar, tarafların ortak askeri tatbikatlar yaptığını ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası Çin'le enerji alanında ek protokoller imzalandığını anlattı.

Şi Cinping'in Trump'la yaptığı görüşme sonrası aslında içten içe güldüğünü savunan Olçar, "Trump bunu büyük bir zafer gibi lanse etti ama Çin tarafı protokol gereği görüşme yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD BM'DE İSRAİL'İN EN BÜYÜK KALKANI"

Olçar, Birleşmiş Milletler üzerinden de Washington yönetimine sert eleştiriler yöneltti. ABD'nin Filistin konusunda sürekli veto kartını kullandığını hatırlatan Olçar, "Siz değil misiniz İsrail'in yaptığı tüm katliamları yok hükmünde sayan? Siz değil misiniz Güvenlik Konseyi'nde veto hakkını kullanan?" sözleriyle tepki gösterdi.

"İRAN HALKI ÇÖKMEDİ, DAHA DA GÜÇLENDİ"

İran yönetiminin ve Devrim Muhafızları'nın hedef alınmasına rağmen sistemin ayakta kaldığını söyleyen Olçar, İran'daki liderlik yapısının çok katmanlı olduğunu belirtti. "Ali Hamaney başta olmak üzere lider kadroları hedef aldınız ama sistem çökmedi" diyen Olçar, İran'ın hala güçlü biçimde ayakta olduğunu savundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: "İRAN İÇİN BEKA MESELESİ"

Programda Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından taşıdığı kritik önem de gündeme geldi. Olçar, "Hürmüz Boğazı İran için birincil ve daimi çıkardır" diyerek bu hattın Tahran açısından vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Küresel kamuoyunun Hürmüz'ün kapanmasının doğuracağı sonuçları başlangıçta tam olarak hesaplayamadığını ifade eden Olçar, bölgede yaşanan gelişmelerin enerji piyasalarından askeri dengelere kadar her alanı etkilediğini anlattı.

NETANYAHU'NUN BAE'YE GİTTİĞİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Programın bir diğer sıcak başlığı ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran operasyonu sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli ziyaret yaptığı iddiası oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi ziyaretin gerçekleştiğini savunurken, BAE Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları "tamamen asılsız" diyerek reddetti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin "İsrail'le iş birliği yapanlar hesap verecek" sözleri ise bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

KEMAL OLÇAR: "BAE ARTIK İRAN'LA SAVAŞ HALİNDE"

Kemal Olçar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin artık İran açısından açık bir tehdit haline geldiğini belirterek çok sert ifadeler kullandı. Olçar, "Birleşik Arap Emirlikleri şu anda İran'la savaş halindedir" dedi.

İsrail bağlantılı herhangi bir askeri ya da siyasi unsurun BAE topraklarında bulunmasının İran tarafından doğrudan tehdit olarak algılanacağını söyleyen Olçar, "İran bunu düşmanca tavır kabul eder" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇİN, İRAN'A İSTİHBARAT AKTARIYOR OLABİLİR"

Netanyahu'nun olası gizli ziyaretinin Çin tarafından tespit edilmiş olabileceğini savunan Olçar, Umman Denizi'nde faaliyet gösteren Çin uydu gemilerine dikkat çekti. Olçar, "Bu ziyaret gerçekleşmişse İran'a bu istihbaratı veren ülke büyük ihtimalle Çin'dir" ifadelerini kullandı.

BAE'NİN SAVAŞ HESABI: HEDEF HÜRMÜZ VE STRATEJİK ADALAR

Olçar'a göre Birleşik Arap Emirlikleri, mevcut savaşı stratejik fırsata çevirmek istiyor. Özellikle İran'a yakın bazı adalar üzerinde hesap yapıldığını söyleyen Olçar, BAE'nin Hürmüz çevresinde stratejik üstünlük elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

İsrail'in bölgede Demir Kubbe konuşlandırması, Körfez'de artan askeri hareketlilik ve Amerikan destekli yeni yığınakların İran'a karşı daha büyük bir harekat hazırlığının işareti olduğunu ifade eden Olçar, "BAE şu anda İran tarafından bir numaralı düşman olarak görülüyor" dedi.

"İLK FIRSATTA KARŞILIK GELEBİLİR"

Programın sonunda Olçar, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik olası bir karşı hamle hazırlığında olabileceğini belirterek, "Eğer ziyaret gerçekleşmişse İran buna mutlaka karşılık verecektir" sözleriyle bölgedeki tehlikeli tabloya dikkat çekti.

