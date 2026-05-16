Trump-Şi görüşmesinin perde arkası! A Haber’de çarpıcı analiz: Çin, İran’a istihbarat aktarıyor olabilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’le yaptığı görüşmeye ilişkin sözleri yeni bir küresel kriz tartışmasını tetikledi. Trump’ın “İsrail’e, Körfez’e hatta Çin’e yardım ediyoruz” sözleri dünya siyasetinde yankı uyandırırken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber’de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Olçar, İran’ın bilinçli şekilde denklem dışına itildiğini belirterek, Çin’in İran’a istihbarat aktarıyor olabileceğine dikkat çekti.

A Haber'de konuşan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Donald Trump'ın Çin, İran ve Körfez hattına ilişkin açıklamalarını değerlendirirken dikkat çeken mesajlar verdi. Trump'ın "herkese yardım ediyoruz" söylemini sert sözlerle eleştiren Olçar, İran'ın bilinçli şekilde denklem dışına itilmeye çalışıldığını söyledi. Olçar, ABD-Çin görüşmelerinde dikkat çeken bir iddiayı da günceme getirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN "ÇİN'E DE YARDIM EDİYORUZ" SÖZLERİ ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen küresel enerji denklemine ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Trump, "Bunu İsrail'e yardım etmek, Suudi Arabistan'a, Katar'a, BAE'ye, Kuveyt'e ve Bahreyn gibi diğer ülkelere yardım etmek için yapıyoruz. Bu aynı zamanda Çin'e de yardım ediyor" sözleriyle Washington'ın yürüttüğü operasyonların yalnızca Ortadoğu'yla sınırlı olmadığını dile getirdi. Trump ayrıca Şi Cinping'le yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda ortak noktada buluştuklarını ima ederek, "Çıldırmayın, sizin de onların nükleer silaha sahip olmasına ihtiyacınız yok dedim" ifadelerini kullandı. Çin liderinin bu sözlere doğrudan tepki vermediğini belirten Trump, Şi için "O oldukça havalı bir adam" dedi ve "Sanırım kabul etti" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yürüyen küresel enerji denklemine ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) "İRAN'I HİÇ KONUŞMADIK" ÇELİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ Röportajın en dikkat çeken noktalarından biri ise Trump'ın tüm bu değerlendirmelerin ardından "İran'ı hiç konuşmadık" çıkışı oldu. Bu sözler stüdyoda da şaşkınlık yarattı. Programda yapılan değerlendirmede, İran'ın doğrudan merkeze oturduğu bir denklemde Tahran'ın adının geçmemesinin büyük bir çelişki olduğuna dikkat çekildi. "HEM İSRAİL'E HEM KÖRFEZ'E AYNI ANDA YARDIM EDEMEZSİNİZ" Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Trump'ın açıklamalarına ilişkin konuşarak, "Aynı anda hem İsrail'e hem Suudi Arabistan'a hem Katar'a yardım edemezsiniz. Birine yaptığınız yardım diğer tarafa kayıp demektir" ifadelerini kullandı. Trump'ın daha önce Çin'le yürüyen ticaret savaşlarında da benzer söylemler kullandığını hatırlatan Olçar, ABD Başkanı'nın kendi istihbarat kurumlarının raporlarıyla bile çeliştiğini savundu. Olçar, "Başkana bağlı istihbarat teşkilatının raporunu yalanlayan bir devlet başkanı var" diyerek Washington yönetiminin güvenilirliğini sorguladı.