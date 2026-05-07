ABD-İran geriliminde şok gerçekler: Pentagon'un mühimmat stokları eriyor, maliyet 200 milyar doları aştı

MEDYA VE SAVUNMA SANAYİSİ ARASINDAKİ KİRLİ ORTAKLIK

İrfan Sapmaz, ABD medyasının neden ısrarla savaşı körüklediğine dair tarihi bir ifşaatta bulundu. Medya devlerinin savunma sanayisiyle olan hisse bağlarına dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Wall Street Journal, CNN International, Washington Post gibi gazetelere baktığımız zaman; askeri savunma sanayi şirketlerinin %11-%12'lere varan hisseleri var bu dev medya gruplarında. Amaç burada daha fazla kışkırtmak bu çatışmaları ve dolayısıyla daha fazla savunma sanayi şirketlerine para kazandırmak." dedi.

PENTAGON'UN DEVASA BÜTÇE ARTIŞI VE DERİN YAPI

Pentagon bütçesinin 900 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarıldığını belirten İrfan Sapmaz, ABD içindeki "derin yapıya" dikkat çekti.

İrfan Sapmaz, "Washington Post 280 noktadaki hasardan bahsetti. Aynı zamanda radar sistemleri, lojistik merkezlerdeki hasarın operasyonel maliyetinin arttığı yönünde haberler sızdırılıyor. Sızdırılan haberler Pentagon istihbarat servisi DIA tarafından yapılıyor. DIA içerisinde özellikle ABD'deki bu derin yapının, istihbarat topluluğunun çok etkili olduğunu biliyoruz. Donald Trump da bundan son derece rahatsız." şeklinde konuştu.