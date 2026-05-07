ABD-İran geriliminde şok gerçekler: Pentagon'un mühimmat stokları eriyor, maliyet 200 milyar doları aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD ve İran arasındaki tansiyon yükseklişini sürdürürken, Washington hattından gelen itiraflar ve İsrail basınındaki çarpıcı analizler bölgedeki dengelerin sarsıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Washington Post’un paylaştığı hasar raporları, Pentagon’un eriyen mühimmat stokları ve savaşın devasa maliyeti, Beyaz Saray’ı tarihi bir çıkmazın eşiğine getirirken; A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, sıcak bölgedeki son durumu ve küresel medyanın arkasındaki kirli savaş baronlarının planlarını deşifre etti.

Körfez'deki gABD üslerinin İran saldırıları ile ağpır hasar alması bölgedeki askeri hareketliliğin ABD lehine ilerlemediği, aksine stratejik noktaların hedef alındığı gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

"ABD'NİN CEPHANESİ ALARM VERİYOR" İDDİASI!

İSRAİL BASININDAN ŞOK İDDİA: "ABD DONANMASI YETERSİZ"

Gerilimin en dikkat çekici yanlarından biri de ABD'nin en yakın müttefiki olan İsrail'den gelen sert eleştiriler oldu. İsrail basını "ABD donanması yetersiz bölgede. ABD bu savaşın kazananı değil" şeklinde yazdı ve tüm dünyada gündem oldu bu sözler.

Bu kritik gelişme sonrası Washington'ın bölgedeki askeri üstünlüğünün sorgulanmaya başlandı.

PENTAGON'UN STOKLARI KRİTİK SEVİYEYE DÜŞTÜ

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, ABD ana akım medyasında yer alan analizlere dayanarak çarpıcı bir tablo çizdi. İrfan Sapmaz, "İsrail basınının iddiaları Amerikan basınında da aynı enlemde devam ediyor diyebilirim. Özellikle Çin ziyareti ile ilgili yorumlar yapılırken, Amerikan ana akım medyasında Ortadoğu operasyonlarının ardından ABD'nin mühimmat stoklarının kritik seviyelere düştüğü, ayrıca bölgedeki bazı Amerikan üslerinde ciddi hasar oluştuğu yönündeki iddialar geniş yer almaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Sapmaz, yoğun operasyon temposunun Pentagon'un lojistik gücünü tükettiğine dikkat çekti.

TRUMP'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE İRAN DOSYASI

Beyaz Saray'ın mevcut askeri kapasite üzerindeki baskının farkında olduğunu belirten İrfan Sapmaz, Donald Trump yönetiminin yeni bir strateji izlediğini vurguladı.

İrfan Sapmaz, "Reuters, CNN, New York Times, The Wall Street Journal'da yer alan haber ve analizlerde; Trump yönetiminin İran'la yeni bir geniş çaplı askeri çatışmadan kaçınarak diplomatik baskıyı arttırmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Beyaz Saray'ın özellikle Trump'ın planlanan Çin temasları öncesinde İran dosyasını kontrol altına almak istediği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Sapmaz, Trump'ın "nihai anlaşma" ve "kalıcı çözüm" gibi ifadeleri sık sık kullanmasının bir tesadüf olmadığını dile getirdi.

SAVAŞIN GİZLENEN MALİYETİ: GÜNLÜK 3 MİLYAR DOLAR

İrfan Sapmaz, gerçek rakamların çok daha korkutucu olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Bu 25 milyar dolar meselesini ben bizzat duydum, Genelkurmay Başkanı sorgulanırken bunu açıklamışlardı. Ama tabii ki bu rakamın doğru olmadığı yönünde, günlük 2 ile 3 milyar dolarlık bir masraftan bahsediyoruz. Toplamda şu an itibariyle en az 200 milyar dolar."

MEDYA VE SAVUNMA SANAYİSİ ARASINDAKİ KİRLİ ORTAKLIK

İrfan Sapmaz, ABD medyasının neden ısrarla savaşı körüklediğine dair tarihi bir ifşaatta bulundu. Medya devlerinin savunma sanayisiyle olan hisse bağlarına dikkat çeken İrfan Sapmaz, "Donald Trump üzerinde bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Wall Street Journal, CNN International, Washington Post gibi gazetelere baktığımız zaman; askeri savunma sanayi şirketlerinin %11-%12'lere varan hisseleri var bu dev medya gruplarında. Amaç burada daha fazla kışkırtmak bu çatışmaları ve dolayısıyla daha fazla savunma sanayi şirketlerine para kazandırmak." dedi.

PENTAGON'UN DEVASA BÜTÇE ARTIŞI VE DERİN YAPI

Pentagon bütçesinin 900 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarıldığını belirten İrfan Sapmaz, ABD içindeki "derin yapıya" dikkat çekti.

İrfan Sapmaz, "Washington Post 280 noktadaki hasardan bahsetti. Aynı zamanda radar sistemleri, lojistik merkezlerdeki hasarın operasyonel maliyetinin arttığı yönünde haberler sızdırılıyor. Sızdırılan haberler Pentagon istihbarat servisi DIA tarafından yapılıyor. DIA içerisinde özellikle ABD'deki bu derin yapının, istihbarat topluluğunun çok etkili olduğunu biliyoruz. Donald Trump da bundan son derece rahatsız." şeklinde konuştu.

ANLAŞMA YAKIN MI?

Görüşmenin sonunda Trump'ın anlaşma konusundaki tavrını değerlendiren İrfan Sapmaz, "Donald Trump'ın açıklamalarına çok fazla dikkat kesilip 'anlaşma geldi, yarın imzalanacak' gibi noktalara takılmamak gerekiyor. Sonuca bakmak gerekiyor. Trump'ın deyimiyle çoktan bu anlaşmanın yapılmış olması gerekiyordu. Çin ziyareti öncesi baskıyı sürdürüyor işin açıkçası." sözleriyle analizini tamamladı.

