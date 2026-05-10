İsrail'in Irak'taki kanlı hamlesi ifşa! ABD basını yazdı: Çölde askeri hareketlilik

ABD'ye ait WSJ'de yer alan dikkat çekici bir haberde, Orta Doğu’daki gerilim hattına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. WSJ'nin adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in İran’a yönelik operasyon sürecinde bölgede Irak'ta gizli bir askeri yapılanma oluşturulduğu öne sürüldü.

ABD basınında yer alan dikkat çekici bir haberde, Orta Doğu'daki gerilim hattına ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve gizli operasyon iddiaları geniş yankı uyandırdı.

Fotoğraf-AFP ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in İran'a karşı yürütülen hava harekatını desteklemek için Irak'ta çöle gizli üs kurduğunu yazdı. İran Pakistan aracılığıyla ABDye yanıtını iletti İRAN PAKİSTAN ARACILIĞIYLA ABD'YE YANITINI İLETTİ ABD BİLGİSİ DAHİLİNDE İNŞA EDİLDİ Söz konusu üssün özel kuvvetlere ev sahipliği yaptığı ve İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkezi olarak işlev gördüğü ifade edilen haberde, üssün ABD'nin bilgisi dahilinde savaş başlamadan kısa süre önce inşa edildiği aktarıldı. Üste İsrail pilotlarının düşürülmesi ihtimaline karşı arama-kurtarma ekipleri konuşlandırıldığı belirtilen haberde, üssün geçtiğimiz mart ayının başında neredeyse ifşa olduğu ifade edildi.

Fotoğraf-AA ÇOBANIN İHBARI İLE ORTAYA ÇIKTI Haberde, Iraklı bir çobanın bölgedeki olağandışı askeri hareketliliği fark ederek ihbarda bulunduğu aktarılarak, Irak ordusunun bölgeyi araştırmak için bölgeye asker sevk ettiği ve İsrail'in hava saldırılarıyla Iraklı askerleri bölgeden uzak tutmayı başardığı belirtildi. İSRAİL IRAK ASKERLERİNİ SALDIRDI: 1 ÖLÜ

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi, mart ayındaki saldırı ile ilgili Irak basınına yaptığı açıklamada, "Bu pervasız operasyon koordinasyon veya onay olmaksızın gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. El-Muhammedavi, Iraklı askerlerin ihbar üzerine bölgeye intikal ettikleri sırada yoğun ateş altına alındığını belirterek, 1 askerin saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.