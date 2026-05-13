Reuters'tan flaş iddia: ABD'nin petrol rezervi Türkiye yolunda!
Reuters'ın haberine göre ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçiremediği petrol tankerlerine ilişkin rotayı Türkiye'ye çevirdiği iddia edildi. Yer alan habere göre ABD acil durum petrol rezervlerinden oluşan 2 geminin, Türkiye'ye ulaşmak için yola çıktığı ve İzmir Aliağa Limanı'na mayıs ayının ortalarında varacağı ileri sürüldü.
Reuters'ın haberine göre;
- Teksas'tan yüklenen 680 bin varil ham petrol mayıs ortasında Aliağa Limanı'na ulaşacak
- Bu Hürmüz krizi sonrası Akdeniz'e yapılan ilk stratejik sevkiyat
- Bu hamle, Uluslararası Enerji Ajansı'nın fiyatları düşürmek için piyasaya toplamda 400 milyon varil petrol sürme planının parçası
- ABD, yükselen fiyatları dizginlemek için 172 milyoni varil petrolü piyasaya sürdü
"İKİ TANKER TÜRKİYE'YE GELECEK İDDİASI"
Habere göre sevkiyatın ilki Yunan bayraklı "North Star" isimli tanker gemisinin Teksas'taki Bryan Mound rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yüklediği bildirildi. Tankerin mayıs ayı ortasında İzmir Aliağa Limanı'na ulaşması bekleniyor.
Öte yandan ikinci sevkiyat için hazırlanan Hong Kong bayraklı "DHT Antelope" adlı tankerin de yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrolün yükleyerek Türkiye rotasına geçtiği öne sürüldü. Trump'ın bu hamlesinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka krizinin ardından Akdeniz'e yapılan ilk sevkiyat olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.
Söz konusu iddia A Haber ekranlarında masaya yatırılırken, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
OLASI ŞOKLARA KARŞI 90 GÜNLÜK PETROL DEPOLAMA
Enerji yönetimindeki kritik mekanizmalara değinen Hüseyin Fazla, "Şu anda Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında bir Türk var, yönetici olarak Fatih Birol bulunuyor. Burada ülkelerin ithal ettikleri petrolün yıllık bazda üç aylık bölümüne, yani 90 günlük bir depolama yapması isteniyor. Bu zorunlu bir kural. Böylece olası şoklara karşı ülkeler daha hazır hale gelecek ve gerektiğinde kendi aralarında bu petrolü birbirlerine veya ihtiyaç duyan diğer ülkelere gönderebilecekler." şeklinde konuştu. Bu sistemin dünya ekonomik sisteminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığının altını çizdi.
DÜNYA DEVLERİNİN PETROL STOKLARINDAKİ DEHŞET RAKAMLAR
Stratejik rezervlerin ülkeler bazındaki dağılımını teknik detaylarıyla paylaşan Hüseyin Fazla, "ABD'nin elinde benim bildiğim 409 milyon varil var. Japonya'da 270 milyon varil civarında bir stok bulunuyor. Avrupa ülkeleri burada biraz cüce kalmışlar, 170 milyon varil civarındalar. Güney Kore'nin ise 79-80 milyon varil rezervi var." bilgilerini paylaştı. Bu rakamların küresel bir kriz anında piyasaları ayakta tutacak can simidi olduğunu vurguladı.
ÇİN'İN DEVASA REZERVİ VE TRUMP'IN PLANI
Çin'in Uluslararası Enerji Ajansı üyesi olmamasına rağmen yürüttüğü agresif stok politikasını hayret verici bir detay olarak aktaran Hüseyin Fazla, "Çin, üye olmamasına rağmen 1 milyar 400 milyon varil stoka sahip. Yani diğer tüm ülkelerin katbekat üzerinde bir rezervi var çünkü enerjiye bağımlı bir ülke. Trump şimdi Çin'e giderek, 'Sizinki çok yüksek, dünya sıkıntı yaşıyor, siz de bir 400 milyon varili serbest bırakırsanız biz de bıraktık' diyebilir." sözleriyle dev zirvedeki petrol pazarlığının şifrelerini verdi.
TARİHİ TANIKLIK: JAPONYA VE PEARL HARBOR GERÇEĞİ
Petrol stoklarının savaş çıkarma gücüne tarihsel bir örnek veren Hüseyin Fazla, "Japonya aslında 2. Dünya Savaşı esnasında oldukça yüksek oranda, kendisine neredeyse 2 yıl yetecek kadar petrol stoku yapmıştı. Ancak o zaman da 'Savaşı en kısa sürede bitirmem gerekir, aksi takdirde enerjim yetmeyecek' diyerek Pearl Harbor baskınını yaptı. Şimdi de benzer bir enerji güvenliği kaygısı dünyada hakim." ifadelerini kullandı.
PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRECEK 400 MİLYON VARİLLİK OPERASYON
Uluslararası Enerji Ajansı'nın Mart ayında aldığı kritik karara değinen Hüseyin Fazla, "Uluslararası Enerji Ajansı Mart ayında ellerindeki petrolün bir kısmını serbest bırakma kararı aldı. Mesela Türkiye de 11.6 milyon varil petrolü piyasaya verecek. Toplamda 400 milyon varil petrol el değiştirecek. Hedef, 150 dolara kadar çıkan fiyatları aşağıda tutmak ve piyasalara hareketlilik sağlamak." dedi.