Reuters'tan flaş iddia: ABD'nin petrol rezervi Türkiye yolunda!

İngiltere merkezli Reuters'ın haberine göre, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol sevkiyatını gerçekleştirememesiyle çareyi Türkiye'de bulduğu ileri sürüldü. Yer alan analize göre petrol yüklü iki tankerin Türkiye'ye ulaşmak için yola çıktığı ve Teksas'tan yüklenen 680 bin varil ham petrolün mayıs ayının ortasında İzmir'in Aliağa Limanı'na ulaşacağı öne sürüldü.

Bu Hürmüz krizi sonrası Akdeniz'e yapılan ilk stratejik sevkiyat

Bu hamle, Uluslararası Enerji Ajansı'nın fiyatları düşürmek için piyasaya toplamda 400 milyon varil petrol sürme planının parçası

ABD, yükselen fiyatları dizginlemek için 172 milyoni varil petrolü piyasaya sürdü

"İKİ TANKER TÜRKİYE'YE GELECEK İDDİASI"

Habere göre sevkiyatın ilki Yunan bayraklı "North Star" isimli tanker gemisinin Teksas'taki Bryan Mound rezerv tesisinden yaklaşık 680 bin varil ham petrol yüklediği bildirildi. Tankerin mayıs ayı ortasında İzmir Aliağa Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Öte yandan ikinci sevkiyat için hazırlanan Hong Kong bayraklı "DHT Antelope" adlı tankerin de yaklaşık 1,1 milyon varil ham petrolün yükleyerek Türkiye rotasına geçtiği öne sürüldü. Trump'ın bu hamlesinin Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka krizinin ardından Akdeniz'e yapılan ilk sevkiyat olarak gerçekleşeceği belirtiliyor.

Söz konusu iddia A Haber ekranlarında masaya yatırılırken, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

OLASI ŞOKLARA KARŞI 90 GÜNLÜK PETROL DEPOLAMA

Enerji yönetimindeki kritik mekanizmalara değinen Hüseyin Fazla, "Şu anda Uluslararası Enerji Ajansı'nın başında bir Türk var, yönetici olarak Fatih Birol bulunuyor. Burada ülkelerin ithal ettikleri petrolün yıllık bazda üç aylık bölümüne, yani 90 günlük bir depolama yapması isteniyor. Bu zorunlu bir kural. Böylece olası şoklara karşı ülkeler daha hazır hale gelecek ve gerektiğinde kendi aralarında bu petrolü birbirlerine veya ihtiyaç duyan diğer ülkelere gönderebilecekler." şeklinde konuştu. Bu sistemin dünya ekonomik sisteminin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

DÜNYA DEVLERİNİN PETROL STOKLARINDAKİ DEHŞET RAKAMLAR

Stratejik rezervlerin ülkeler bazındaki dağılımını teknik detaylarıyla paylaşan Hüseyin Fazla, "ABD'nin elinde benim bildiğim 409 milyon varil var. Japonya'da 270 milyon varil civarında bir stok bulunuyor. Avrupa ülkeleri burada biraz cüce kalmışlar, 170 milyon varil civarındalar. Güney Kore'nin ise 79-80 milyon varil rezervi var." bilgilerini paylaştı. Bu rakamların küresel bir kriz anında piyasaları ayakta tutacak can simidi olduğunu vurguladı.