Katil İsrail’in Lübnan’daki kanlı yıkımı! Sur kenti hayalet şehre döndü

A Haber ekipleri, İsrail bombardımanının en şiddetli şekilde yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine giriş yaptı.

Muhabir Ata Gündüz ve kameraman Hüseyin Koçak, ölüm saçan savaş uçaklarının gölgesinde, enkazla dolmuş sokakları ve sivillerin maruz kaldığı dehşeti kayıt altına aldı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE CAN PAZARI: SUR KENTİ HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Katil İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik başlattığı saldırı dalgası, ülkenin güneyindeki yerleşim yerlerini adeta haritadan siliyor. Sıcak bölgede, mermilerin ve bombaların gölgesinde görev yapan Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail vahşetini, İsrail katliamını, İsrail yıkımını ve bombardımanını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz. Burası son günlerde İsrail'in hedefinde olan kentlerden bir tanesi. Kafamızı nereye çevirsek işte bu şekilde bir enkaz yığınını görmek mümkün. Kent merkeziyse adeta hayalet bir şehir gibi" sözleriyle bölgedeki dehşet verici manzarayı özetledi.

Kentteki sivil tahliyelerine dikkat çeken Kurşun, "Birçok nokta boşaltılmış durumda. Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 600 bin kişinin yerinden yurdundan edildiğinden bahsediliyor" bilgisini paylaştı.

ENKAZIN ARASINDAKİ ÇOCUK AYAKKABISI: İSRAİL SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Katil İsrail ordusunun "Hizbullah ile mücadele" adı altında yürüttüğü operasyonların faturası yine masum sivillere kesiliyor. Enkaz yığınları arasından çıkan bir çocuk ayakkabısını izleyicilere gösteren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ise sivilleri katletmeyi sürdürüyor Hizbullah'la mücadele adı altında. Önceki günlerde bombalanan bir yer işte burası ve burada da bir yavrumuzun ayakkabısı duruyor. İsrail her ne kadar 400 Hizbullah üyesini öldürdük dese de işte çocuklar da katlediliyor ki katledilen çocuk sayısı 130'a yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı.