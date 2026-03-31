Katil İsrail’in Lübnan’daki kanlı yıkımı! Sur kenti hayalet şehre döndü
A Haber, Katil İsrail’in Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği soykırım boyutundaki saldırıları yerinde görüntülemeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber ekibi, saldırıların gölgesindeki Sur kentinden tüyler ürperten detayları paylaştı. Sivil yerleşim alanlarının yerle bir edildiği, çocukların hedef alındığı ve 600 bin insanın yerinden edildiği bölgede, siyonist ordusu "taş üstünde taş bırakmama" stratejisiyle hareket ediyor
A Haber ekipleri, İsrail bombardımanının en şiddetli şekilde yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine giriş yaptı.
Muhabir Ata Gündüz ve kameraman Hüseyin Koçak, ölüm saçan savaş uçaklarının gölgesinde, enkazla dolmuş sokakları ve sivillerin maruz kaldığı dehşeti kayıt altına aldı.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE CAN PAZARI: SUR KENTİ HAYALET ŞEHRE DÖNÜŞTÜ
Katil İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik başlattığı saldırı dalgası, ülkenin güneyindeki yerleşim yerlerini adeta haritadan siliyor. Sıcak bölgede, mermilerin ve bombaların gölgesinde görev yapan Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail vahşetini, İsrail katliamını, İsrail yıkımını ve bombardımanını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz. Burası son günlerde İsrail'in hedefinde olan kentlerden bir tanesi. Kafamızı nereye çevirsek işte bu şekilde bir enkaz yığınını görmek mümkün. Kent merkeziyse adeta hayalet bir şehir gibi" sözleriyle bölgedeki dehşet verici manzarayı özetledi.
Kentteki sivil tahliyelerine dikkat çeken Kurşun, "Birçok nokta boşaltılmış durumda. Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 600 bin kişinin yerinden yurdundan edildiğinden bahsediliyor" bilgisini paylaştı.
ENKAZIN ARASINDAKİ ÇOCUK AYAKKABISI: İSRAİL SİVİLLERİ KATLEDİYOR
Katil İsrail ordusunun "Hizbullah ile mücadele" adı altında yürüttüğü operasyonların faturası yine masum sivillere kesiliyor. Enkaz yığınları arasından çıkan bir çocuk ayakkabısını izleyicilere gösteren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ise sivilleri katletmeyi sürdürüyor Hizbullah'la mücadele adı altında. Önceki günlerde bombalanan bir yer işte burası ve burada da bir yavrumuzun ayakkabısı duruyor. İsrail her ne kadar 400 Hizbullah üyesini öldürdük dese de işte çocuklar da katlediliyor ki katledilen çocuk sayısı 130'a yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki insani kaybın korkunç boyutlara ulaştığını belirten Kurşun, "Can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı her gün bu sayıyı revize ediyor ve ölü sayısı 1300'e yaklaşmış durumda. Ayrıca 3600'den fazla yaralı var" şeklinde konuştu.
ŞARAPNEL PARÇALARI OK GİBİ SAPLANIYOR: BİNALAR MEZAR OLDU
Saldırıların şiddeti, bölgedeki fiziksel yıkımın boyutlarıyla gözler önüne seriliyor. Sur kentindeki mahallelerin yaşanamaz hale geldiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İşte bu bölgeler İsrail tarafından yaşanamaz hale getiriliyor. Araçlar ne yazık ki birer hurda yığını haline geliyor. Binalar insanların başına yıkılıyor ve koca bir mahalle etkileniyor. Gördüğünüz gibi karşı taraflarda artık hiç kimse yaşamıyor, camlar kırılmış durumda. Hemen o üst tarafta farklı bir iş merkezi var, orası biz gelirken gördük; o şarapnel parçaları beş katlı iş merkezine ok gibi girmiş. Bulunduğumuz bu noktada can kaybı ve yaralıların olduğu da söyleniyor" diyerek sıcak bölgedeki yıkımı tüm çıplaklığıyla anlattı.