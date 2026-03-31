Katil İsrail’in Lübnan’daki kanlı yıkımı! Sur kenti hayalet şehre döndü

A Haber, Katil İsrail’in Lübnan’ın güneyinde gerçekleştirdiği soykırım boyutundaki saldırıları yerinde görüntülemeye devam ediyor. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber ekibi, saldırıların gölgesindeki Sur kentinden tüyler ürperten detayları paylaştı. Sivil yerleşim alanlarının yerle bir edildiği, çocukların hedef alındığı ve 600 bin insanın yerinden edildiği bölgede, siyonist ordusu "taş üstünde taş bırakmama" stratejisiyle hareket ediyor

A Haber ekipleri, İsrail bombardımanının en şiddetli şekilde yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine giriş yaptı.

Muhabir Ata Gündüz ve kameraman Hüseyin Koçak, ölüm saçan savaş uçaklarının gölgesinde, enkazla dolmuş sokakları ve sivillerin maruz kaldığı dehşeti kayıt altına aldı.

Katil İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik başlattığı saldırı dalgası, ülkenin güneyindeki yerleşim yerlerini adeta haritadan siliyor. Sıcak bölgede, mermilerin ve bombaların gölgesinde görev yapan Ata Gündüz Kurşun, "A Haber ekibi olarak Lübnan'ın güneyindeki İsrail vahşetini, İsrail katliamını, İsrail yıkımını ve bombardımanını ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeyiz. Burası son günlerde İsrail'in hedefinde olan kentlerden bir tanesi. Kafamızı nereye çevirsek işte bu şekilde bir enkaz yığınını görmek mümkün. Kent merkeziyse adeta hayalet bir şehir gibi" sözleriyle bölgedeki dehşet verici manzarayı özetledi.

Kentteki sivil tahliyelerine dikkat çeken Kurşun, "Birçok nokta boşaltılmış durumda. Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 600 bin kişinin yerinden yurdundan edildiğinden bahsediliyor" bilgisini paylaştı.

KATIL İSRAİL'DEN LÜBNAN'DA SOYKIRIM HAZIRLIĞI

ENKAZIN ARASINDAKİ ÇOCUK AYAKKABISI: İSRAİL SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Katil İsrail ordusunun "Hizbullah ile mücadele" adı altında yürüttüğü operasyonların faturası yine masum sivillere kesiliyor. Enkaz yığınları arasından çıkan bir çocuk ayakkabısını izleyicilere gösteren Ata Gündüz Kurşun, "İsrail ise sivilleri katletmeyi sürdürüyor Hizbullah'la mücadele adı altında. Önceki günlerde bombalanan bir yer işte burası ve burada da bir yavrumuzun ayakkabısı duruyor. İsrail her ne kadar 400 Hizbullah üyesini öldürdük dese de işte çocuklar da katlediliyor ki katledilen çocuk sayısı 130'a yaklaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki insani kaybın korkunç boyutlara ulaştığını belirten Kurşun, "Can kaybı her geçen gün artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı her gün bu sayıyı revize ediyor ve ölü sayısı 1300'e yaklaşmış durumda. Ayrıca 3600'den fazla yaralı var" şeklinde konuştu.

ŞARAPNEL PARÇALARI OK GİBİ SAPLANIYOR: BİNALAR MEZAR OLDU

Saldırıların şiddeti, bölgedeki fiziksel yıkımın boyutlarıyla gözler önüne seriliyor. Sur kentindeki mahallelerin yaşanamaz hale geldiğini vurgulayan Ata Gündüz Kurşun, "İşte bu bölgeler İsrail tarafından yaşanamaz hale getiriliyor. Araçlar ne yazık ki birer hurda yığını haline geliyor. Binalar insanların başına yıkılıyor ve koca bir mahalle etkileniyor. Gördüğünüz gibi karşı taraflarda artık hiç kimse yaşamıyor, camlar kırılmış durumda. Hemen o üst tarafta farklı bir iş merkezi var, orası biz gelirken gördük; o şarapnel parçaları beş katlı iş merkezine ok gibi girmiş. Bulunduğumuz bu noktada can kaybı ve yaralıların olduğu da söyleniyor" diyerek sıcak bölgedeki yıkımı tüm çıplaklığıyla anlattı.

KATİLLER ORDUSUNUN KORKUNÇ PLANI: "TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAYACAĞIZ"

İsrail yönetiminden gelen açıklamalar, saldırıların sistematik bir yok etme operasyonuna dönüştüğünü kanıtlıyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın tehdit dolu açıklamalarını hatırlatan Ata Gündüz Kurşun, "Tüm bu yaşananların ışığında İsrail kanadından yapılan açıklamalar bu katliamın devam edeceğini gösteriyor. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, 'Lübnan'ın güneyinde taş taş üstünde bırakmayacağız' dedi. Özellikle sınır hattındaki köylerin yıkılacağını açık açık dile getirdi. Katil İsrail ordusu hal böyle olunca Lübnan'ın güneyinde bu yıkımı sürdürüyor. Buldozerlerle köylere giriyorlar, giremedikleri yerlere ise hava saldırıları ve topçu atışlarıyla saldırıyorlar" ifadeleriyle işgalin stratejisini deşifre etti.

SONİK PATLAMALARLA PSİKOLOJİK TERÖR

İsrail'in sadece bombalarla değil, halkı sürekli bir korku çemberinde tutarak psikolojik savaş yürüttüğünü belirten Kurşun, "İsrail yetmiyor, başka ne yapıyor? Eğer saldırı düzenlemediği zamanlarda savaş uçakları ses bariyerini aşıyor ve sonik patlamalar oluşturuyor. Bu sonik patlamalar inanılmaz bir korku ve paniğe sebep oluyor, halk korku içerisinde adeta kaçışıyor. Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere artık doğu kesimlerini de hedef haline oturtmuş durumda" dedi. Sur'un yanı başında gerçekleşen taze bir saldırıya da değinen Kurşun, "Sabah saatlerinden bu yana ciddi bir saldırı dalgası başlatılmıştı. Biz de kameraman arkadaşım Hüseyin'le oraya gidecektik çünkü bir apartman hedef alındı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Ancak biz daha varamadan aynı noktalar tekrar bombardımana tutuldu" sözleriyle sahadaki hayati tehlikeyi aktardı.

HİZBULLAH'IN LOJİSTİK HATTI VE BEKAA VADİSİ PLANI

İsrail'in askeri hedeflerinin Lübnan'ın doğusuna kadar uzandığını belirten Ata Gündüz Kurşun, stratejik tabloyu şu sözlerle çizdi:

"İsrail'in amacı Lübnan'ın doğusundan güneyine doğru Hizbullah'ın lojistik hattını kesmek. Bekaa Vadisi'nde de operasyonlar devam ediyor çünkü Hizbullah orada oldukça güçlü; malum orası Hizbullah'ın kurulduğu ve yapılandığı yerlerden biri. Daha önce Suriye üzerinden İran'dan lojistik destek sağlanıyordu, İsrail şimdi o ikmal hattını kesmek istiyor. Özellikle Esad rejimi devrilirken işgal edilen Suriye topraklarındaki Hermon Dağı ve oradaki sınır köylerinde de operasyonlar yürütülüyor. Katil İsrail ordusu doğu ile güney arasındaki bağlantıyı kesmeye, güneyi Sayda ve Beyrut hattından tamamen izole etmeye ve bölgeyi insansızlaştırmaya çalışıyor. Gözü dönmüş bir şekilde 24 saat boyunca saldırıyorlar."

A HABER EKİBİ ATEŞ HATTINDA: "GÖRÜNTÜLENMESİNE İZİN VERİLMİYOR"

Saha çalışmalarında karşılaşılan zorluklara ve güvenlik risklerine değinen Kurşun, Sur kent merkezindeki sessizliği ve kısıtlamaları şu sözlerle aktardı:

"Lübnan'ın güneyindeki en uç kentlerden biri olan Sur kent merkezindeyiz. Caddeler ve sokaklar bomboş ama her noktayı görüntüleyemiyoruz. Çünkü başımızda bir Hizbullah üyesi var; yolların veya vurulmayan binaların çekilmesini istemiyorlar. Bu görüntülerin İsrail tarafından yeni saldırılar için hedef gösterilebileceğini söylüyorlar. Haksız da değiller ancak geçtiğimiz gün vurulan apartman dairesi ve az önce gösterdiğim o yavrumuzun ayakkabısı gerçeği haykırıyor: Hizbullah'la mücadele adı altında çocuklar katlediliyor."

Ata Gündüz Kurşun, "İsrail katliamı devam ediyor. Biz de bu anları anbean izleyicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" diyerek Sur'daki sıcak yayını sonlandırdı.

