İran’ın Tel Aviv’e yönelik füze saldırıları Orta Doğu’da tansiyonu zirveye taşıdı. 10 farklı noktada büyük yıkım yaşanırken, A Haber ekibi saldırı anına saniye saniye tanıklık etti. Sirenlerle birlikte sığınaklara inen ekip, patlama sesleri eşliğinde yaşanan paniği görüntüledi. Kentte hayat durma noktasına gelirken, sokaklar adeta hayalet şehre döndü.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın 32. gününde Orta Doğu'da tansiyon düşmek bilmiyor. İran'dan fırlatılan füzeler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de 10 farklı noktada büyük yıkıma yol açtı. Sıcak bölgede görev yapan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, saldırı anına bizzat tanıklık etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte sığınaklara koşan A Haber ekibi, patlama sesleri eşliğinde yaşanan dehşeti ve sığınaktaki panik anlarını saniye saniye görüntüleyerek dünya gündemine taşıdı. İRAN FÜZELERİ TEL AVİV'İ VURDU TEL AVİV'İN MERKEZİNDE FÜZE PARÇALARI Saldırı sonrası füzelerin düştüğü enkaza ulaşan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "İsrail bir kez daha saldırıyla sarsıldı, düzenlenen saldırıda İsrail'in Tel Aviv'in on farklı noktasında hasar meydana geldi. Şu anda bulunduğumuz nokta Tel Aviv'in merkezinde kafelerin, iş yerlerinin olduğu bir nokta ve saldırıda kullanılan füze parçaları tam da bu noktaya düştü," ifadelerini kullandı. Hasarın sadece merkezle sınırlı kalmadığını belirten Kavasoğlu, "Bnei Brak, Petah Tikva ve Givat Shmuel bölgeleri de saldırıya hedef olan noktalar arasındaydı," sözleriyle yıkımın boyutunu aktardı.

(foto: ahaber.com.tr) CANLI YAYINDA SIĞINAK ALARMI Bölgedeki teyakkuz halini anlatan Kavasoğlu, çekim sırasında yeniden çalan sirenlerle birlikte sığınağa doğru yöneldi. Yaşananları anbean aktaran Emine Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla bir uyarı daha geliyor, siren sesleri Tel Aviv için yeniden yükselmeye başladı ve bizim de sığınağa gitmemiz isteniyor," diyerek yanındaki ekiple birlikte güvenli bölgeye geçti. Sığınağın içinden seslenen Kavasoğlu, "Çekim yapmak yasak olduğu için şu anda net bir şekilde yaşananları gösteremiyoruz ama yaklaşık 20 kişiyle birlikte sığınaktayız. Ve bir patlama sesi, ikinci patlama sesi gerçekleşti, öyle tahmin ediyorum ki yakın bir noktaya düştü," şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr) SAVAŞIN 32 GÜNLÜK KANLI BİLANÇOSU Sığınaktan çıktıktan sonra Tel Aviv sokaklarındaki son durumu paylaşan A Haber Programlar Müdürü, bölgedeki ağır kayıplara dikkat çekti. Emine Kavasoğlu, "Savaşın 32. günündeyiz, an itibarıyla İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısı 32 olarak açıklandı, 6 bin 131 kişi de yaralı ve bu yaralıların 118'i hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor," bilgisini paylaştı. İsrail ordusunun kuzeydeki kayıplarına da değinen Kavasoğlu, "Hizbullah saldırılarında 4 askerin kaybedildiğini ve onlarca yaralının helikopterlerle hastanelere taşındığını biliyoruz," sözleriyle cephe hattındaki son durumu özetledi.