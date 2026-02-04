Kirli ittifakın merkezi Lafarge ele geçirildi! Terörün sözde ana karargahı çöktü I A Haber o çimento fabrikasını görüntüledi
Suriye'de dengeleri değiştiren operasyonun kilit noktası olan Lafarge Çimento Fabrikası, Suriye ordusunun başarılı harekâtıyla terörden temizlendi. PKK/YPG'nin sözde ana karargâhı olarak kullanılan ve yıllarca terörün lojistik üssü hâline gelen fabrikada çok sayıda tünel ve cephanelik ele geçirildi, tünellere saklanan 67 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. İşte A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardığı, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın görüntülediği o stratejik noktadan çarpıcı detaylar…
STRATEJİK HAT KIRILDI: YPG ANLAŞMAYA MECBUR KALDI
Suriye ordusunun terörden arındırmak için operasyon başlattığı kritik noktada mühimmat depolarını görüntüleyen A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Bir taraftan mutabakatın sahaya yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suriye hükümeti ile YPG arasında bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmanın neden yapıldığını da bulunduğumuz noktadan açıklayacağız. Şu anda oldukça önemli ve stratejik bir yerdeyiz: Lafarge Çimento Fabrikası" ifadelerini kullandı. Operasyonun sonuçlarına ilişkin bilgi veren Geçgel, "YPG'li teröristlerin bir kısmı etkisiz hâle getirildi, bir kısmı kaçtı, tünellerde saklanan 67 terörist ise silahlarıyla birlikte Suriye ordusuna teslim oldu. Bu hattın kırılması YPG'yi anlaşmaya mecbur bıraktı. Bu nedenle Lafarge Çimento Fabrikası kilit bir öneme sahip" sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.
TERÖRÜN LOJİSTİK ÜSSÜ VE BETONDAN TÜNELLER
Fabrikanın yıllarca terörün finansman merkezi olarak kullanıldığını belirten Mehmet Geçgel, "Bulunduğumuz nokta, Halep ile Rakka arasında, Ayn el-Arab kırsalındaki Lafarge Çimento Fabrikası. Burası yıllarca terör örgütlerini finanse etti. Teröristler, buradan temin ettikleri betonla Suriye'nin kuzeyindeki birçok noktada tüneller inşa etti" dedi. Bölgenin ulaşım ağındaki kritik rolüne dikkat çeken Geçgel, "M4 karayolu, kuzeydoğu Suriye'yi Suriye kıyılarına ve kuzey-güney hattındaki M5 karayoluna bağlıyor. Fabrikanın büyük depolama alanları ve sanayi kompleksi, YPG'nin Rakka ve Tabka yönündeki ilerleyişinde kritik rol oynadı. Buradan çıkarılan betonlar Haseke-Kamışlı hattına kadar taşındı" açıklamasında bulundu.
KİRLİ İŞ BİRLİĞİ İFŞA OLDU
Fabrikanın uluslararası güçlerle olan karanlık bağlarına değinen Geçgel, "Fabrika, DEAŞ'ın kontrolünde olduğu dönemde Fransızların girişimleriyle uluslararası koalisyonun hava saldırılarından korunmuş, yıkılmamıştı. YPG fabrikanın kontrolünü aldıktan sonra Amerikan askeri personeli bu yerleşkede konuşlandırıldı. Lafarge, Amerikan askeri üssünün helikopter merkezi olarak kullanıldı" bilgisini paylaştı. Skandalın mali boyutunu da hatırlatan Geçgel, "2012-2014 yılları arasında Fransız beton şirketi Lafarge'ın, fabrikayı muhafaza etmek için PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütlere ödeme yaptığı da biliniyor. Bu nedenle Lafarge, farklı dönemlerde bu örgütlere kaynak sağlamış oldu" değerlendirmesinde bulundu.