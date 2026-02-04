Kirli ittifakın merkezi Lafarge ele geçirildi! Terörün sözde ana karargahı çöktü I A Haber o çimento fabrikasını görüntüledi

Suriye'de dengeleri değiştiren operasyonun kilit noktası olan Lafarge Çimento Fabrikası, Suriye ordusunun başarılı harekâtıyla terörden temizlendi. PKK/YPG'nin sözde ana karargâhı olarak kullanılan ve yıllarca terörün lojistik üssü hâline gelen fabrikada çok sayıda tünel ve cephanelik ele geçirildi, tünellere saklanan 67 terörist silahlarıyla birlikte teslim oldu. İşte A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardığı, kameraman Mehmet Ali Bağ'ın görüntülediği o stratejik noktadan çarpıcı detaylar…

STRATEJİK HAT KIRILDI: YPG ANLAŞMAYA MECBUR KALDI

Suriye ordusunun terörden arındırmak için operasyon başlattığı kritik noktada mühimmat depolarını görüntüleyen A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Bir taraftan mutabakatın sahaya yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Suriye hükümeti ile YPG arasında bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmanın neden yapıldığını da bulunduğumuz noktadan açıklayacağız. Şu anda oldukça önemli ve stratejik bir yerdeyiz: Lafarge Çimento Fabrikası" ifadelerini kullandı. Operasyonun sonuçlarına ilişkin bilgi veren Geçgel, "YPG'li teröristlerin bir kısmı etkisiz hâle getirildi, bir kısmı kaçtı, tünellerde saklanan 67 terörist ise silahlarıyla birlikte Suriye ordusuna teslim oldu. Bu hattın kırılması YPG'yi anlaşmaya mecbur bıraktı. Bu nedenle Lafarge Çimento Fabrikası kilit bir öneme sahip" sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.