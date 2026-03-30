ABD'nin gökyüzündeki casuslarını İran nasıl imha etti? Prens Sultan Hava Üssü saldırısında Rus pençesi

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 14:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği saldırı, ABD'nin en pahalı ve kritik askeri sistemlerinden biri olan "uçan savaş yönetim merkezi" E-3 Sentry'yi devre dışı bıraktı. The Telegraph ve Daily Mail kaynaklı haberlere göre saldırının arkasında yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda Rusya'nın sağladığı uydu istihbaratı da yer alıyor. İstihbarat alışverişi nasıl gerçekleşti? İşte ayrıntılar...

İran'ın saldırısında hedef alınan E-3 Sentry, ABD ordusunun en kritik hava unsurlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık 540 milyon dolar değerindeki bu uçak, yüzlerce kilometrelik alanda hava sahasını tarayarak savaşın adeta beyni görevini üstleniyor. The Telegraph'in aktardığına göre saldırı sonrası pistte kalan enkaz, çarpıcı bir tabloyu gözler önüne serdi: Uçağın gövdesi parçalandı, kuyruğu tamamen koptu ve en kritik bileşeni olan döner radar kubbesi tamamen imha edildi. Bu saldırıyla birlikte ABD'nin aktif E-3 filosu 16'dan 15'e düştü.

İRAN'DAN NOKTA ATIŞI: "SİNİR MERKEZİ" HEDEF ALINDI Saldırının en dikkat çekici yönü ise isabet noktası oldu. Radar kubbesinin bulunduğu bölümün doğrudan vurulması, saldırının yüksek hassasiyetle gerçekleştirildiğini ortaya koydu. The Telegraph analizine göre bu durum, İran'ın özellikle insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği nokta atışı bir saldırıya işaret ediyor. Uzmanlara göre İran yalnızca bir uçağı değil, ABD'nin hava sahası kontrol ve komuta sisteminin kalbini hedef aldı.

RUSYA DETAYI: "UYDU GÖRÜNTÜLERİ SAĞLANDI" İDDİASI Saldırıya ilişkin en çarpıcı iddia ise Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den geldi. Daily Mail'in haberine göre Zelenskiy, Rusya'nın saldırıdan günler önce: Prens Sultan Hava Üssü

Türkiye'deki İncirlik Üssü

Katar'daki El-Udeyd Üssü

Diego Garcia'daki ABD-İngiltere tesisi gibi kritik noktaların uydu görüntülerini çektiğini ve İran'ın çıkarları doğrultusunda paylaştığını iddia etti. Zelenskiy, bu durumu net ifadelerle ortaya koyarak, Rusya'nın İran'a desteğinin "yüzde yüz" olduğunu öne sürdü. CNN analisti Cedric Leighton da bu iddiayı destekleyerek, Rusya'nın İran'a hedef koordinatları ve hassas konum bilgileri sağlamış olabileceğini belirtti.

ABD ÜSLERİ TEK TEK HEDEFTE Saldırının yalnızca tekil bir olay olmadığına dikkat çekiliyor. The Telegraph'e göre İran son haftalarda: ABD üslerine yönelik birden fazla başarılı saldırı gerçekleştirdi

Bazı ABD personelinin daha güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu Bu gelişmeler, Pentagon'un İran'ın askeri kapasitesini hafife almış olabileceği yorumlarına yol açtı.