A Haber Tahran'da vurulan hastanede! Mütaharri Hastanesi kullanılamaz halde

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 10:55 Son Güncelleme: 03 Mart 2026 10:58 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında Mütaharri Hastanesi kullanılamaz hale geldi. A Haber ekibi, hasar gören hastaneyi görüntüledi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, sivil altyapıyı ve sağlık kurumlarını hedef aldı. A HABER TAHRAN'DA VURULAN HASTANEDE! Tahran'ın en köklü sağlık merkezlerinden biri olan devlet kontrolündeki Mütaharri Hastanesi, hemen yanı başındaki emniyet binasının vurulması sonucu ağır hasar alarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

SAĞLIK KOMPLEKSİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Tahran'daki yıkımı yerinden aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu anda Tahran'da Mütaharri Hastanesi'ndeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarından etkilenen alanlardan birisi de bu hastane idi. Görüldüğü gibi hastanede ciddi tahribat söz konusu. Öyle ki, herhangi bir hasta an itibarıyla burada yok" sözleriyle felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Binanın fiziksel durumuna dair detayları paylaşan Karabağ, "Görüldüğü gibi hemen hemen hastane tamamıyla kullanılmaz haldedir, camları kırılmış. İşte hastaların yattığı sedyeler bu şekilde bu durumda kullanılmaz bir vaziyette" ifadelerini kullandı.

ASIL HEDEF EMNİYET BİNASIYDI Saldırının asıl hedefinin hastanenin bitişiğindeki stratejik nokta olduğunu belirten Karabağ, "Hemen bu binanın karşısında emniyete bağlı bir bina bulunmaktadır. O bina hedef alındı saldırılar sırasında. Aldığımız bilgilere göre saldırıların ikinci gününde söz konusu bu bina hedef aldı. Ancak hemen hastane bunun bitişiğinde olduğundan dolayı burası da ciddi anlamda bu saldırıdan etkilendi" şeklinde konuştu.