A Haber Tahran'da vurulan hastanede! Mütaharri Hastanesi kullanılamaz halde
İsrail ve ABD'nin, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında Mütaharri Hastanesi kullanılamaz hale geldi. A Haber ekibi, hasar gören hastaneyi görüntüledi.
İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, sivil altyapıyı ve sağlık kurumlarını hedef aldı.
Tahran'ın en köklü sağlık merkezlerinden biri olan devlet kontrolündeki Mütaharri Hastanesi, hemen yanı başındaki emniyet binasının vurulması sonucu ağır hasar alarak tamamen kullanılamaz hale geldi.
SAĞLIK KOMPLEKSİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Tahran'daki yıkımı yerinden aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Şu anda Tahran'da Mütaharri Hastanesi'ndeyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırılarından etkilenen alanlardan birisi de bu hastane idi. Görüldüğü gibi hastanede ciddi tahribat söz konusu. Öyle ki, herhangi bir hasta an itibarıyla burada yok" sözleriyle felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.
Binanın fiziksel durumuna dair detayları paylaşan Karabağ, "Görüldüğü gibi hemen hemen hastane tamamıyla kullanılmaz haldedir, camları kırılmış. İşte hastaların yattığı sedyeler bu şekilde bu durumda kullanılmaz bir vaziyette" ifadelerini kullandı.
ASIL HEDEF EMNİYET BİNASIYDI
Saldırının asıl hedefinin hastanenin bitişiğindeki stratejik nokta olduğunu belirten Karabağ, "Hemen bu binanın karşısında emniyete bağlı bir bina bulunmaktadır. O bina hedef alındı saldırılar sırasında. Aldığımız bilgilere göre saldırıların ikinci gününde söz konusu bu bina hedef aldı. Ancak hemen hastane bunun bitişiğinde olduğundan dolayı burası da ciddi anlamda bu saldırıdan etkilendi" şeklinde konuştu.
FACİAYI ÖNLEYEN KRİTİK KARAR
Hastanede can kaybı yaşanmamasının bir mucize değil, öngörü olduğunu vurgulayan Karabağ, "Elde ettiğim bilgilere göre esasında yetkililer, hastane yetkilileri ki burası bir devlet hastanesidir aynı zamanda, bu saldırıları öngördüklerinden dolayı bir gün önceden burayı boşaltmışlar. O yüzden burada herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu olmadı" dedi.