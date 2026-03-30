Katil İsrail'den Lübnan’da soykırım hazırlığı! Nebatiye’de taş üstünde taş kalmadı

A Haber ekipleri, İsrail bombardımanının en şiddetli şekilde yaşandığı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine giriş yaptı.

Muhabir Ata Gündüz ve kameraman Hüseyin Koçak, ölüm saçan savaş uçaklarının gölgesinde, enkazla dolmuş sokakları ve sivillerin maruz kaldığı dehşeti kayıt altına aldı.

İsrail ordusunun acımasızca vurduğu Lübnan'ın güneyinde durum her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Bölgedeki yıkımı yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ata Gündüz, "Kafamızı nereye çevirsek ne yazık ki işte bu şekilde bir enkaz yığınına rastlıyoruz her bir tarafta; yıkılmış evler, apartmanlar, binalar ve iş yerleri. Hayat neredeyse artık burada durmuş durumda şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI: LÜBNAN'I GAZZE'YE ÇEVİRMEK

Katil İsrail ordusunun stratejisinin Lübnan'ı insansızlaştırmak olduğunu vurgulayan Gündüz, "Zaten katil İsrail ordusu ve İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. 'Lübnan'ın güneyini de Gazze'ye çevireceğiz' demişti ve işte tıpkı ne yazık ki Gazze'yi andıran görüntüler. Şimdi aynı senaryoyu katil ordu Lübnan'da ve özellikle de Lübnan'ın güneyinde hayata geçirmeye çalışıyor" sözleriyle sahadaki acı tabloyu aktardı.

Bölgedeki halkın tamamen yerinden yurdundan edilmek istendiği gerçeği, yerle bir edilen mahallelerde açıkça görülüyor.