Katil İsrail'den Lübnan’da soykırım hazırlığı! Nebatiye’de taş üstünde taş kalmadı
A Haber, İsrail bombardımanının en yoğun yaşandığı Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine girdi. Muhabir Ata Gündüz ve kameraman Hüseyin Koçak, ölüm kusan savaş uçaklarının gölgesinde, enkaz yığınına dönen sokakları ve sivillerin yaşadığı büyük dehşeti yerinde görüntüledi. Eli kanlı Netanyahu’nun "Gazze’ye çevireceğiz" tehdidinin acı bir gerçeğe dönüştüğü kentte, hayat tamamen durma noktasına gelirken; İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar bölgeyi adeta bir hayalet şehre çevirdi.
İsrail ordusunun acımasızca vurduğu Lübnan'ın güneyinde durum her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Bölgedeki yıkımı yerinde inceleyen A Haber muhabiri Ata Gündüz, "Kafamızı nereye çevirsek ne yazık ki işte bu şekilde bir enkaz yığınına rastlıyoruz her bir tarafta; yıkılmış evler, apartmanlar, binalar ve iş yerleri. Hayat neredeyse artık burada durmuş durumda şu an itibarıyla" ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI: LÜBNAN'I GAZZE'YE ÇEVİRMEK
Katil İsrail ordusunun stratejisinin Lübnan'ı insansızlaştırmak olduğunu vurgulayan Gündüz, "Zaten katil İsrail ordusu ve İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. 'Lübnan'ın güneyini de Gazze'ye çevireceğiz' demişti ve işte tıpkı ne yazık ki Gazze'yi andıran görüntüler. Şimdi aynı senaryoyu katil ordu Lübnan'da ve özellikle de Lübnan'ın güneyinde hayata geçirmeye çalışıyor" sözleriyle sahadaki acı tabloyu aktardı.
Bölgedeki halkın tamamen yerinden yurdundan edilmek istendiği gerçeği, yerle bir edilen mahallelerde açıkça görülüyor.
BÖLGEDE ÖLÜMÜN GÖLGESİ: HERONLAR TEPEDE
Çekim yaptıkları sırada büyük bir güvenlik riskiyle karşı karşıya olduklarını belirten muhabir Ata Gündüz, insanların yeni bir bombardıman korkusuyla yaşadığını, "Üzerimizde heronlar dolaşıyor, burayı boşaltmamız lazım diyorlar. Çünkü İsrail artık hedef gözetmeden çoluk çocuk, sağlık görevlilerini dahi vuruyor. İsrail ordu sözcüsü de özellikle sağlık tesisleri ve ambulansları da hedef alabileceğini duyurmuştu. O nedenle İsrail için her bir taraf meşru bir hedef olarak görülüyor" cümleleriyle anlattı.
GÖRÜNTÜ ALMAK BİLE ÖLÜM SEBEBİ
İsrail'in teknolojik imkanlarını sivil katliamı için kullandığı bölgede, yerel halkın gazetecilere yönelik uyarılarını dile getiren Gündüz, "Diyorlar ki; 'O caddeyi çekmeyin, o sokağı çekmeyin, o evi çekmeyin.' Çünkü insanlar korkuyor artık. O görüntülerden yola çıkarak o caddenin üzerindeki evin İsrail tarafından vurulabileceğine inanılıyor" ifadelerini kullandı.
A Haber ekibi, tepelerinde dolaşan İsrail heronlarının ve yaklaşan saldırı tehlikesinin gölgesinde, Lübnan direnişinin ve halkın yaşadığı zulmün sesi olmaya devam ediyor.