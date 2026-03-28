İran'dan Beyt Şemeş'e füze darbesi! A Haber yıkımı görüntüledi

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 16:34 ahaber.com.tr - Özel Haber

Savaşın en kritik noktalarından biri olan ve Kudüs'ün doğu kapısı sayılan Beyt Şemeş bölgesi, İran'ın balistik füzeleriyle bir kez daha cehennemi yaşadı. Yahudi yerleşimcilerin yoğunlukta olduğu ve askeri üslere yakınlığıyla bilinen bu stratejik bölge, sadece füzelerin değil, misket bombası parçalarının da hedefi oldu. A Haber ekipleri, dumanların yükseldiği o sıcak bölgeye girerek yıkımı görüntüledi.

Ortadoğu'da barut fıçısı bir kez daha infilak etti, İran füzeleri İsrail'in stratejik noktalarını cehenneme çevirdi. Savaşın ilk günlerinde 9 kişiye mezar olan Beyt Şemeş bölgesi, bugün öğle saatlerinde gerçekleşen ikinci dalga saldırıyla yeniden sarsıldı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, saldırının hemen ardından dumanların tüttüğü, enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı o dehşet bölgesine girerek tarihe tanıklık etti.

DEMİR KUBBE İŞLEVSİZ

Saldırıdan dakikalar sonra Beyt Şemeş'e ulaşan Emine Kavasoğlu bölgedeki kaosu şu sözlerle aktardı: "14:20 sularında gerçekleşen saldırı sonrası büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. 11 yaralı olduğu açıklandı ancak durumları ağır olanlar var. Burada sadece binalar değil, araçlar da hurdaya dönmüş durumda. Bölgede çok yoğun bir güvenlik önlemi var ve maalesef basın mensuplarına, özellikle Türk basınına yönelik çok sert bir tepki ve saldırı söz konusu. Halk içeri girmemizi engellemek istedi ama biz enkazın kalbine ulaşmayı başardık."

YIKIMIN BOYUTU ARTIYOR

Beyt Şemeş'teki yıkımın neden bu kadar geniş bir alana yayıldığını teknik detaylarla açıklayan Emine Kavasoğlu, "Bir füzenin doğrudan isabet etmesi ve beraberindeki misket bombası parçalarının geniş bir alana yayılması sonucu evlerin içi, bahçeler, kiremitler tamamen yerle bir oldu. Patlama öylesine şiddetliydi ki çevredeki otoparklar ve binalar kullanılamaz hale geldi. Sahada şu an balistik inceleme ekipleri mühimmat parçalarını topluyor; kimyasal bir sızıntı olup olmadığına dair titiz bir çalışma yürütülüyor" dedi.

BEYT ŞEMEŞ'TE ENKAZ ALTINDA CAN PAZARI

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve can kaybı riskinin devam ettiğini belirten Emine Kavasoğlu, "Arama kurtarma ekipleri Beyt Şemeş sokaklarında hummalı bir çalışma yürütüyor.