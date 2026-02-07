CANLI YAYIN
A Haber Suriye'deki o dev mühimmat deposunu görüntüledi! İşte dağın altında cephanelik

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber ekibi, Suriye'de terör örgütü YPG'nin ana karargâh ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa tünel ve mağaraları görüntüledi. Kilometrelerce uzanan, araçların dahi ilerleyebildiği karanlık tünellerde havan mermilerinden el bombalarına kadar tonlarca mühimmat ele geçirilirken, teröristlerin dağın altını nasıl bir cephaneliğe çevirdiği gözler önüne serildi.

A Haber ekibi, Suriye'de terör örgütü YPG'nin bir zamanlar ana karargahı ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa mağaraya girdi.

İŞTE TERÖRİSTLERİN ARAÇLARLA İLERLEDİĞİ TÜNELLER!

Kilometrelerce uzunluktaki tünellerde araçların bile ilerleyebildiği bu karanlık yapılar, terörün bölgedeki sinsi hazırlığını ve mühimmat yığınağını bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖRÜN KİLOMETRELERCE UZANAN KARANLIK TÜNELLERİ

Suriye'deki terör inlerine girerek operasyonun boyutunu yerinde inceleyen Mehmet Geçgel, "A Haber ekibi olarak terör tünellerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Teröristlerin inlerine giriyoruz. Burası da Suriye ordusunun yoğun operasyon gerçekleştirdiği bir başka tünel alanı. Teröristler bu noktaya araçla da ilerlenebilen bir tünel inşa ettiler." ifadelerini kullandı.

Tünellerin stratejik noktalarına değinen Geçgel, "Her tarafta o operasyonla birlikte bu noktaya atılan mühimmatları görüyorsunuz. Bu tünel kilometrelerce uzunlukta ve içerisinden araçla ilerlenebiliyor. Farklı noktalara açılan bir tünel olduğunu da ifade edelim." sözleriyle tünellerin devasa boyutuna dikkat çekti.

CEPHANELİĞE DÖNÜŞTÜRÜLEN MAĞARALAR

Mağaranın içindeki mühimmat çeşitliliğini kameralara yansıtan Geçgel, "Her noktada havan mermileri bulunuyor. İşte o havan mermilerini de ekranlarınızda görüyorsunuz. Çok yoğun bir mühimmat var etrafta. Ayaklarımızın altında, her noktada mermi ve mühimmatlar var. Burada çok yoğun bir çatışma yaşandı." diyerek bölgedeki sıcak temasın izlerini aktardı.

Tünel içindeki kapalı alanların farklı yerlere bağlandığını belirten muhabirimiz, "Burası da bir başka noktaya açılan terör tünelleri. Teröristler bu tünellerin içinde araçla hareket ediyordu." ifadeleriyle örgütün lojistik ağını deşifre etti.

SURİYE ORDUSUNUN DARBESİ: TERÖR YUVALARI YERLE BİR

Operasyon sonrası mühimmat depolarının son halini gösteren Mehmet Geçgel, "Mühimmatları görüyor musunuz? Kasalar dolusu mühimmat... Burası teröristlerin yığınakları, mühimmat depoları. Sandıklar dolusu mühimmat var. Buraya gerçekleştirilen operasyonla burası yıkılmış." dedi. Kameraman Mehmet Ali Bağ ile birlikte ilerlerken dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Geçgel, "Dağın altını komple bir mühimmat deposu haline getirmişler. Tonlarca mühimmat bulunuyor ve ekranlarınıza getiriyoruz." şeklinde konuştu.

PATLAYICILARIN ARASINDA TEHLİKELİ YOLCULUK

Mağara içerisinde halen aktif olabilecek tehlikelere işaret eden Geçgel, "El bombaları var yerde, dikkat etmek gerekiyor. Her yerde el bombaları var. Çok sayıda el bombası bulunuyor. Roketler ve sandıklar dolusu mermiler ekranlarınıza geliyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin mühimmat stratejisini özetleyen muhabirimiz, "Burası teröristlerin ana mühimmat karargahıydı. Fırat'ın hemen kenarında yer alan bir dağın altında bu mühimmat depoları bulunuyordu. Bütün mühimmatlar yoğun bir şekilde bu noktada saklanıyordu." diyerek bölgedeki son durumu A Haber izleyicileriyle paylaştı.

