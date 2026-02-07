A Haber Suriye'deki o dev mühimmat deposunu görüntüledi! İşte dağın altında cephanelik

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 10:16 ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

A Haber ekibi, Suriye'de terör örgütü YPG'nin ana karargâh ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa tünel ve mağaraları görüntüledi. Kilometrelerce uzanan, araçların dahi ilerleyebildiği karanlık tünellerde havan mermilerinden el bombalarına kadar tonlarca mühimmat ele geçirilirken, teröristlerin dağın altını nasıl bir cephaneliğe çevirdiği gözler önüne serildi.

A Haber ekibi, Suriye'de terör örgütü YPG'nin bir zamanlar ana karargahı ve mühimmat deposu olarak kullandığı, Suriye ordusu tarafından imha edilen devasa mağaraya girdi. İŞTE TERÖRİSTLERİN ARAÇLARLA İLERLEDİĞİ TÜNELLER! Kilometrelerce uzunluktaki tünellerde araçların bile ilerleyebildiği bu karanlık yapılar, terörün bölgedeki sinsi hazırlığını ve mühimmat yığınağını bir kez daha gözler önüne serdi.

TERÖRÜN KİLOMETRELERCE UZANAN KARANLIK TÜNELLERİ Suriye'deki terör inlerine girerek operasyonun boyutunu yerinde inceleyen Mehmet Geçgel, "A Haber ekibi olarak terör tünellerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Teröristlerin inlerine giriyoruz. Burası da Suriye ordusunun yoğun operasyon gerçekleştirdiği bir başka tünel alanı. Teröristler bu noktaya araçla da ilerlenebilen bir tünel inşa ettiler." ifadelerini kullandı.

Tünellerin stratejik noktalarına değinen Geçgel, "Her tarafta o operasyonla birlikte bu noktaya atılan mühimmatları görüyorsunuz. Bu tünel kilometrelerce uzunlukta ve içerisinden araçla ilerlenebiliyor. Farklı noktalara açılan bir tünel olduğunu da ifade edelim." sözleriyle tünellerin devasa boyutuna dikkat çekti.

CEPHANELİĞE DÖNÜŞTÜRÜLEN MAĞARALAR Mağaranın içindeki mühimmat çeşitliliğini kameralara yansıtan Geçgel, "Her noktada havan mermileri bulunuyor. İşte o havan mermilerini de ekranlarınızda görüyorsunuz. Çok yoğun bir mühimmat var etrafta. Ayaklarımızın altında, her noktada mermi ve mühimmatlar var. Burada çok yoğun bir çatışma yaşandı." diyerek bölgedeki sıcak temasın izlerini aktardı.