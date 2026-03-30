ANALİZ | ABD İsrail İran üçgeninde dehşetin adı: Saldırılar kara savaşına mı dönüşecek?
İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim tarihin en kritik eşiklerinden birine dayandı. Artık sadece füzeler ve namlular değil; çelişkili kararlar, derinleşen belirsizlikler ve küresel dengeleri altüst edecek stratejik hamleler konuşuyor. Bir yanda diplomasi masası kurulmaya çalışılırken, diğer yanda "sıcak temas" ihtimali her geçen saniye daha da güçleniyor. Orta Doğu’nun sarp dağlarından Hürmüz Boğazı’nın stratejik sularına kadar uzanan bu ateş hattında, dünya nefesini tutmuş "Kara harekatı gelecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. A Haber editörü Hayrullah Ergüner'in hazırladığı Analiz'de 1 aydır süren İran savaşı ve bölgede yaşanan gerilim mercek altına alındı.
İsrail, ABD ve İran savaşında sahadaki çatışmalar sürerken, diğer yanda müzakere iddialarının gölgesinde belirsizliklerle dolu bir tarih yazılıyor. ABD Başkanı Donald Trump bir yandan "İran ile görüşüyoruz" açıklamalarının yanı sıra sahada saldırılar devam ediyor. 1 ayı aşkın süredir Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş Körfez ülkelerini de içine alan ateş çemberine dönerken "İran'da anlaşma mı yoksa kara savaşı mı başlayacak?" sorularını gündeme getiriyor.
TRUMP'IN ÜÇ KRİTİK ŞARTI: NÜKLEER SİLAH KIRMIZI ÇİZGİ!
ABD cephesinde sular durulmak bilmiyor. Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, "İranlılar ile görüşüyoruz, makul bir noktaya geliyorlar ama unutmayın ki her şey onların nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeğiyle başlıyor" ifadelerini kullandı. Trump, masadaki en büyük pazarlık kozunu ve önceliklerini sıralarken, "Dün bana en önemli 10 maddeyi sordular, ben de onlara ilk üç maddenin nükleer silaha sahip olmamaları olduğunu söyledim. Bu konuda anlaştılar" sözleriyle Tahran'a yönelik tavizsiz duruşunu bir kez daha ilan etti. Ancak diplomatik söylemlerin aksine, sahada saldırıların dozunun artması kafa karıştırmaya devam ediyor.
NETANYAHU: "HÜRMÜZ'Ü KAPATAN O ELİ TASFİYE ETTİK"
İsrail tarafında ise harekatın hızı ve kararlılığı dikkat çekiyor. Operasyonların durmayacağını vurgulayan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran terör rejiminin hedeflerini güçlü bir şekilde vurmaya devam ediyoruz. Dün gece Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetleri komutanını etkisiz hale getirdik. O adamın ellerinde çok kan vardı" şeklinde konuştu. Netanyahu ise "Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına liderlik eden isimdi bu. ABD ile ortak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle aktardı.