ANALİZ | ABD İsrail İran üçgeninde dehşetin adı: Saldırılar kara savaşına mı dönüşecek?

KÜRESEL EKONOMİDE HÜRMÜZ DEPREMİ: PETROL 200 DOLAR OLUR MU? Savaşın sadece namlu ucunda kalmayacağı, tüm dünyanın mutfağına ve cüzdanına yansıyacağı gerçeği "Hürmüz Boğazı" üzerinden somutlaşıyor. Dünya enerjisinin kalp atışının geçtiği bu noktada yaşanacak bir tıkanıklığın, küresel bir enflasyon hortumuna yol açacağı uyarısı yapılıyor. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar "Enerji arzında müthiş daralmalar olacak. Üretim düşerken talep aynı kalacağı için petrol fiyatları 200 dolara yaklaşabilir, doğalgaz fiyatları yüzde 100'den fazla artabilir" ifadeleriyle felaket senaryosunu çiziyor. Nitekim bugünden itibaren doğalgazın küresel piyasalarda yüzde 50 oranında artması, yaklaşan krizin ilk ayak sesleri olarak yorumlanıyor.

TRUMP'IN KASIM KORKUSU: SİYASETTE "VİETNAM" GÖLGESİ Donald Trump için askeri başarı kadar Kasım ayındaki ara seçimler de büyük bir baskı unsuru oluşturuyor. Kara harekatının daha fazla maliyet, daha fazla kayıp ve yeni bir siyasi kriz anlamına geldiği belirtilirken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe "Trump'ın Kongre'yi ve kamuoyunu ikna etmesi çok zor görünüyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu kaybederse Trump için çok zor günler başlar" tespiti yapılıyor. Amerikan halkının Orta Doğu'daki sonsuz savaşlara ve artan enerji maliyetlerine karşı homurdanmaya başlaması, Beyaz Saray'ı kara harekatı konusunda daha temkinli davranmaya itiyor.