Küresel savaşta devlerin satrancı! ABD ve İsrail Hürmüz'de kapana kısıldı
Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, gözler İran-İsrail-ABD üçgenine çevrildi. Washington yalnızlaşırken, savaş devlerin kapışmasına sahne oluyor. F-35’ten Epstein davalarına, Rusya istihbaratından Avrupa restlerine kadar tüm hamleler ve Hürmüz Boğazı’ndaki kilitlenme uzmanlarca A Haber'danaliz edildi.
Orta Doğu'da barut fıçısı patladı, gözler İran-İsrail-ABD üçgenindeki kanlı hesaplaşmaya çevrildi. Washington'ın müttefik desteğini bir bir kaybettiği ve bölgede büyük bir yalnızlığa sürüklendiği bu kritik süreçte, savaşın seyri devlerin kapışmasına sahne oluyor.
F-35 uçaklarının nasıl avlandığından, Epstein davalarının savaş kararlarına etkisine; Rusya'nın istihbarat takasından, Avrupa'nın Trump'a çektiği restlere kadar tüm kirli senaryolar gün yüzüne çıktı.
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmeyi ve küresel güçlerin İran üzerindeki "dereceli destek" hamlelerini A Haber için analiz etti.
ABD STRATEJİK HATA MI YAPTI?
ABD'nin operasyonel geleneklerinden saptığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, Washington'ın her müdahale öncesi meşruiyet zemini aradığını ancak bu kez farklı bir tablonun olduğunu kaydederek, "ABD kendisini haklı çıkaracak ve uluslararası kamuoyunun desteğini alacak adımlar attı her operasyondan önce. Fakat bu savaşta gördük ki ABD bu aşamaları es geçti. Bunun da nedeni; bir, İsrail'in bu konuda yoğun baskı yapması; iki, Epstein davaları nedeniyle Trump'ın bir nevi köşeye sıkışmış olması. Yoksa hani ABD gibi büyük bir devletin göz göre göre bu şekilde Hürmüz Boğazı'na saplanıp kalması çok da akıl kârı değil" ifadelerini kullandı.
KİRLİ PAZARLIK MASADA: RUSYA'DAN İSTİHBARAT TAKASI TEKLİFİ
Savaşın perde arkasındaki istihbarat savaşlarına dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Engin Selçuk, Rusya'nın Batı'ya sunduğu çarpıcı teklifi açıklayarak, "Rusya, İran'a sınırlı bir istihbari destek sağlıyor. Geçen hafta Rusların teklifiydi; şunu dediler: 'Siz Ukrayna'ya olan istihbarat desteğinizi kesin, biz de İran'a olan kısmi istihbarat desteğimizi keselim.' Batılı ülkeler bunu kabul etmedi" sözleriyle Moskova'nın sahadaki ağırlığını aktardı.
AVRUPA TRUMP'A SIRTINI DÖNDÜ: ÜS KRİZİ DERİNLİYOR
ABD'nin geleneksel müttefiklerinin bu kez savaş hattından uzak durduğunu vurgulayan Dr. Yıldırım Deniz, Avrupa'daki çatlağı işaret ederek, "Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler, Avrupa ülkeleri Trump'a destek vermiyor. Ve işte İngiltere üslerini ancak bu üslere yapılan birkaç saldırıdan sonra Amerika'ya açtı. Ki o da ne kadar açtı tartışılır" şeklinde konuştu.
GÜNLÜK 2 MİLYAR DOLARLIK KAYIP: KÖRFEZ'DE PANİK HAVASI
Savaşın uzamasının ekonomik dengeleri altüst ettiğini belirten Prof. Dr. Engin Selçuk, Körfez ülkelerinin stratejik korkularını dile getirerek, "Asıl mesele şu; bu savaş uzarsa Körfez ülkeleri Amerika yanında yer alıyorlar ama şu beklentiyle yer alıyorlar: 'Bir an önce destek verip savaşın bitirilmesi, petrol akışının devam etmesi.' Çünkü şu an hâlihazırda günlük Körfez ülkelerinin 2 milyar dolar civarında maddi bir kaybı var. Fakat bu gerçekleşmezse, savaş uzarsa petrol fiyatları daha da artar, Basra'dan sevkiyat sıkıntıya girerse işte bu durumda Çin'in ve Rusya'nın daha olası desteğinin İran'a karşı söz konusu olacağını ben tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.
F-35 NASIL VURULDU? ÇİN'İN GİZLİ RADAR TEKNOLOJİSİ SAHADA
İran'ın teknolojik imkanlarının ardındaki dev gücü deşifre eden Dr. Yıldırım Deniz, ABD'nin en güvendiği silahların sahadaki akıbetine ilişkin, "Bir F-35 uçağını İran nasıl durdurabilir? Bununla ilgili bir kısım destekler veriyor. Mesela işte F-35 bir tane vuruldu. Düşük frekanslı radar teknolojisi ABD ve Çin gibi ülkelerde var. Çin bu düşük frekanslı radarı İran'ın hizmetine sunmuş durumda ve bu sayede F-35'i İran'ın vurduğu söyleniyor" sözleriyle dehşet anlarının arka planını paylaştı.
RUSYA VE ÇİN'DEN İRAN'A "DERECEKLİ" DESTEK
Büyük güçlerin İran'a verdiği desteğin sınırlarına değinen Prof. Dr. Engin Selçuk, bu yardımın bir "açık çek" olmadığını vurgulayarak, "İran'a özellikle Rusya ve Çin'in destek verdiği aşikâr. Ama bu desteği çok da abartmamak gerekiyor. Bu destek dereceli, katmanlı bir destek. Bütünüyle önlerine boş bir çek vermiş değiller. Karşı tarafın hamlelerine göre, özellikle Rusya sınırlı bir istihbarat desteği faaliyeti veriyor" açıklamasında bulundu.
ABD'nin kara harekatına neden cesaret edemediğini ve Avrupa'daki siyasi kaygıları analiz eden Dr. Yıldırım Deniz, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nu kapatması karşılığında ABD nasıl ki hâlâ kara operasyonu yapmadı. Çünkü burada çok fazla asker kaybına uğrar ya da Hark Adası'na işte hava indirme tugaylarıyla saldırıp paraşüt birlikleri gönderme konuşuluyor. Bunların hiçbirinin olmayacağından ben eminim. Çünkü çok fazla asker kaybına uğrar. Aynısını Avrupa ülkeleri düşünüyor. Trump ikinci başkanlık döneminde üçüncü defa seçilmeyecek ama Avrupa ülkelerindeki liderler muhtemelen bir sonraki seçimde seçmenlerin karşısına çıkamayacaklar" ifadeleriyle bölgedeki kilitlenmenin siyasi ve askeri nedenlerini özetledi.