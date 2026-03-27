Küresel savaşta devlerin satrancı! ABD ve İsrail Hürmüz'de kapana kısıldı

Orta Doğu'da barut fıçısı patladı, gözler İran-İsrail-ABD üçgenindeki kanlı hesaplaşmaya çevrildi. Washington'ın müttefik desteğini bir bir kaybettiği ve bölgede büyük bir yalnızlığa sürüklendiği bu kritik süreçte, savaşın seyri devlerin kapışmasına sahne oluyor.

F-35 uçaklarının nasıl avlandığından, Epstein davalarının savaş kararlarına etkisine; Rusya'nın istihbarat takasından, Avrupa'nın Trump'a çektiği restlere kadar tüm kirli senaryolar gün yüzüne çıktı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenmeyi ve küresel güçlerin İran üzerindeki "dereceli destek" hamlelerini A Haber için analiz etti.

ABD STRATEJİK HATA MI YAPTI?

ABD'nin operasyonel geleneklerinden saptığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, Washington'ın her müdahale öncesi meşruiyet zemini aradığını ancak bu kez farklı bir tablonun olduğunu kaydederek, "ABD kendisini haklı çıkaracak ve uluslararası kamuoyunun desteğini alacak adımlar attı her operasyondan önce. Fakat bu savaşta gördük ki ABD bu aşamaları es geçti. Bunun da nedeni; bir, İsrail'in bu konuda yoğun baskı yapması; iki, Epstein davaları nedeniyle Trump'ın bir nevi köşeye sıkışmış olması. Yoksa hani ABD gibi büyük bir devletin göz göre göre bu şekilde Hürmüz Boğazı'na saplanıp kalması çok da akıl kârı değil" ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz (Foto: ahaber.com.tr)

KİRLİ PAZARLIK MASADA: RUSYA'DAN İSTİHBARAT TAKASI TEKLİFİ

Savaşın perde arkasındaki istihbarat savaşlarına dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Engin Selçuk, Rusya'nın Batı'ya sunduğu çarpıcı teklifi açıklayarak, "Rusya, İran'a sınırlı bir istihbari destek sağlıyor. Geçen hafta Rusların teklifiydi; şunu dediler: 'Siz Ukrayna'ya olan istihbarat desteğinizi kesin, biz de İran'a olan kısmi istihbarat desteğimizi keselim.' Batılı ülkeler bunu kabul etmedi" sözleriyle Moskova'nın sahadaki ağırlığını aktardı.

AVRUPA TRUMP'A SIRTINI DÖNDÜ: ÜS KRİZİ DERİNLİYOR

ABD'nin geleneksel müttefiklerinin bu kez savaş hattından uzak durduğunu vurgulayan Dr. Yıldırım Deniz, Avrupa'daki çatlağı işaret ederek, "Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler, Avrupa ülkeleri Trump'a destek vermiyor. Ve işte İngiltere üslerini ancak bu üslere yapılan birkaç saldırıdan sonra Amerika'ya açtı. Ki o da ne kadar açtı tartışılır" şeklinde konuştu.