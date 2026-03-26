A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor

ahaber.com.tr - Özel Haber

İran'ın başlattığı devasa füze saldırıları İsrail genelinde büyük bir yıkıma ve paniğe yol açarken, A Haber ekipleri ateş hattının tam merkezinde, füzelerin düştüğü noktadan sıcak gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kafr Kasım'dan detayları aktarırken Netanyahu'nun orduya verdiği "48 saat" talimatı ve Donald Trump'ın beklenen ateşkes hamlesi tansiyonu tarihin en kritik noktasına taşıdı. İşte İsrail'in İran füzelerini durduramadığı o görüntüler...

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 1

İran'ın başlattığı devasa füze saldırıları İsrail genelinde büyük bir yıkıma ve paniğe yol açarken, A Haber ekipleri ateş hattının tam merkezinde, füzelerin düştüğü noktadan sıcak gelişmeleri aktarıyor.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 2

KAFR KASIM'DA SAVAŞIN İZLERİ: HAVADA FÜZE PARÇALARI, YERDE ENKAZ
İran tarafından fırlatılan füzelerin hedefi olan noktalardan biri olan Kafr Kasım bölgesinde dehşetin izlerini canlı yayında gösteren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Kafr Kasım bölgesindeyiz, sabah saatlerinde aslında çok da alışık olmadığımız bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Bir saat içinde defalarca İran tarafından füzeler ateşlendi ve bu füzelerin parçaları İsrail'in pek çok noktasına düştü" ifadelerini kullandı

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 3

Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların ağır hasar aldığını belirten Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla ekipler füze parçalarından numuneler alıyor ve inceleme yapmak üzere poşetlere koyarak araçlara götürüyorlar. Çevredeki binalar patlama sonrası hasar gördü, iki kişi hafif şekilde yaralandı" sözleriyle bölgedeki sıcak temas anlarını aktardı.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 4

İSRAİL'DE ŞEHİRLER ALEV ALEV
Saldırıların sadece yerel değil, stratejik merkezleri de kapsadığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Kudüs bölgesinde art arda yaşanan patlamalar sonrası Modi'in bölgesine dev bir füze parçası düştü ve çevrede ağır hasar meydana geldi" şeklinde konuştu. Şehrin kalbinde yaşanan bu patlamaların halkta büyük bir paniğe neden olduğunu dile getiren Kavasoğlu, saldırıların şiddetinin Tel Aviv ve çevresinde de hissedilmeye devam ettiğini bildirdi.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 5

KUZEY CEPHESİNDE KAYIP: BİR İSRAİL ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Savaşın kuzey cephesinde, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor. Bölgedeki durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "Dün akşam saatlerinde kuzey bölgesine Hizbullah tarafından yüzlerce füze ve roketle bir saldırı gerçekleştirilmişti. Biraz önce yapılan açıklamada, bu saldırılarda bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı" bilgisini paylaştı.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 6

Kavasoğlu, İsrail ordusunun savaşın başından bu yana askeri kayıplar konusunda net bir bilgi paylaşmaktan kaçındığını ancak bu son gelişmenin bölgedeki askeri hareketliliği daha da tırmandıracağını belirtti.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 7

NETANYAHU'DAN 'YOK ET' EMRİ: 48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan çıkan "savaş ilanı" niteliğindeki kararları aktaran Emine Kavasoğlu, "Netanyahu koalisyon ortaklarını topladı ve medyaya yansıyan bilgilere göre; cumartesi gününe kadar İsrail ordusuna İran'ın askeri tesislerini, füze sistemlerini ve üretim merkezlerini daha önce görülmemiş bir şiddetle vurma emri verdi" ifadelerini kullandı. Bu 48 saatlik sürenin bölgenin kaderini tayin edeceğini belirten Kavasoğlu, bu emrin arkasında Trump'ın olası bir ateşkes ilanı hazırlığının yattığını söyledi.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 8

TRUMP VE CEPHEDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
ABD tarafındaki gelişmeleri de sıcak bölgeden takip eden Emine Kavasoğlu, "Trump'ın cumartesi gününe kadar bir ateşkes ilan edebileceği belirtiliyor. Ancak İsrail, İran'ın bir ay içinde güç toplama ihtimali nedeniyle böyle bir ateşkese sıcak bakmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kavasoğlu, Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmelerde İran'daki rejimi devirmek adına halkı sokağa dökme planlarını paylaştığını ancak Trump'ın bu stratejiye henüz yeşil ışık yakmadığını dile getirdi.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 9

STRATEJİK TESİSLER VE ENERJİ HATLARINA DARBE
Saldırıların ekonomik ve lojistik boyutuna dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Dün Hadera bölgesindeki elektrik santrali hedef alındı. Burası tek başına İsrail'in elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan bir nokta," dedi. Ayrıca nükleer tesislerin bulunduğu bölgelerin de ateş hattında olduğunu belirten Kavasoğlu, "Dimona nükleer tesisinin yaklaşık 10 kilometre uzağına füze parçaları düştü. Hemen ardından Negev çölündeki güneş tarlaları ve stratejik kimya tesisleri hedef alındı, bu tesislerde ağır hasar meydana geldi" sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 10

KİMYASAL SIZINTI KORKUSU VE MASKELİ ÖNLEM
Saldırı sonrası ortaya çıkan kimyasal tehdit riskini de bizzat gözlemleyen Emine Kavasoğlu, "İnsanların bazılarının maske taktığını görüyoruz. İsrail acil servisleri, füze parçalarının düştüğü bölgelerde kimyasal sızıntı olabileceği, bunun da akciğer sönmesinden nörolojik problemlere kadar ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu" şeklinde konuştu. Ekiplerin bölgedeki numune alma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ekledi.


İŞGALİN SINIRI GENİŞLİYOR: HEDEF LİTANİ NEHRİ
Netanyahu'nun kuzeydeki stratejisini değiştirdiğini bildiren Kavasoğlu, "İsrail, kuzey sınırını 8 kilometreden 18 kilometreye çıkarma kararı aldı. Litani Nehri'ne kadar operasyonel kontrol noktaları oluşturulması hedefleniyor. Sekiz olan askeri üs sayısı 18'e çıkarılacak" diyerek İsrail'in Lübnan'a yönelik işgal planlarının daha da genişleyeceğini aktardı.

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 11

Öte yandan Kafr Kasım bölgesinde İran tarafından ateşlenen füze parçaları İsrail'in pek çok noktasına düştü

A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor 12

O anlara ilişkin görüntülerde A Haber ekranlarına yansıdı.

