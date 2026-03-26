A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor
İran'ın başlattığı devasa füze saldırıları İsrail genelinde büyük bir yıkıma ve paniğe yol açarken, A Haber ekipleri ateş hattının tam merkezinde, füzelerin düştüğü noktadan sıcak gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kafr Kasım'dan detayları aktarırken Netanyahu'nun orduya verdiği "48 saat" talimatı ve Donald Trump'ın beklenen ateşkes hamlesi tansiyonu tarihin en kritik noktasına taşıdı. İşte İsrail'in İran füzelerini durduramadığı o görüntüler...
KAFR KASIM'DA SAVAŞIN İZLERİ: HAVADA FÜZE PARÇALARI, YERDE ENKAZ
İran tarafından fırlatılan füzelerin hedefi olan noktalardan biri olan Kafr Kasım bölgesinde dehşetin izlerini canlı yayında gösteren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, "Kafr Kasım bölgesindeyiz, sabah saatlerinde aslında çok da alışık olmadığımız bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Bir saat içinde defalarca İran tarafından füzeler ateşlendi ve bu füzelerin parçaları İsrail'in pek çok noktasına düştü" ifadelerini kullandı
Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların ağır hasar aldığını belirten Kavasoğlu, "Şu an itibarıyla ekipler füze parçalarından numuneler alıyor ve inceleme yapmak üzere poşetlere koyarak araçlara götürüyorlar. Çevredeki binalar patlama sonrası hasar gördü, iki kişi hafif şekilde yaralandı" sözleriyle bölgedeki sıcak temas anlarını aktardı.
İSRAİL'DE ŞEHİRLER ALEV ALEV
Saldırıların sadece yerel değil, stratejik merkezleri de kapsadığını vurgulayan Emine Kavasoğlu, "Kudüs bölgesinde art arda yaşanan patlamalar sonrası Modi'in bölgesine dev bir füze parçası düştü ve çevrede ağır hasar meydana geldi" şeklinde konuştu. Şehrin kalbinde yaşanan bu patlamaların halkta büyük bir paniğe neden olduğunu dile getiren Kavasoğlu, saldırıların şiddetinin Tel Aviv ve çevresinde de hissedilmeye devam ettiğini bildirdi.
KUZEY CEPHESİNDE KAYIP: BİR İSRAİL ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Savaşın kuzey cephesinde, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor. Bölgedeki durumu aktaran Emine Kavasoğlu, "Dün akşam saatlerinde kuzey bölgesine Hizbullah tarafından yüzlerce füze ve roketle bir saldırı gerçekleştirilmişti. Biraz önce yapılan açıklamada, bu saldırılarda bir askerin hayatını kaybettiği açıklandı" bilgisini paylaştı.