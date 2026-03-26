A Haber Kafr Kasım'dan canlı yayında! İsrail İran füzelerini durduramıyor

Kavasoğlu, İsrail ordusunun savaşın başından bu yana askeri kayıplar konusunda net bir bilgi paylaşmaktan kaçındığını ancak bu son gelişmenin bölgedeki askeri hareketliliği daha da tırmandıracağını belirtti.

NETANYAHU'DAN 'YOK ET' EMRİ: 48 SAATLİK KRİTİK SÜREÇ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan çıkan "savaş ilanı" niteliğindeki kararları aktaran Emine Kavasoğlu, "Netanyahu koalisyon ortaklarını topladı ve medyaya yansıyan bilgilere göre; cumartesi gününe kadar İsrail ordusuna İran'ın askeri tesislerini, füze sistemlerini ve üretim merkezlerini daha önce görülmemiş bir şiddetle vurma emri verdi" ifadelerini kullandı. Bu 48 saatlik sürenin bölgenin kaderini tayin edeceğini belirten Kavasoğlu, bu emrin arkasında Trump'ın olası bir ateşkes ilanı hazırlığının yattığını söyledi.

TRUMP VE CEPHEDE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD tarafındaki gelişmeleri de sıcak bölgeden takip eden Emine Kavasoğlu, "Trump'ın cumartesi gününe kadar bir ateşkes ilan edebileceği belirtiliyor. Ancak İsrail, İran'ın bir ay içinde güç toplama ihtimali nedeniyle böyle bir ateşkese sıcak bakmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kavasoğlu, Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmelerde İran'daki rejimi devirmek adına halkı sokağa dökme planlarını paylaştığını ancak Trump'ın bu stratejiye henüz yeşil ışık yakmadığını dile getirdi.

STRATEJİK TESİSLER VE ENERJİ HATLARINA DARBE

Saldırıların ekonomik ve lojistik boyutuna dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Dün Hadera bölgesindeki elektrik santrali hedef alındı. Burası tek başına İsrail'in elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan bir nokta," dedi. Ayrıca nükleer tesislerin bulunduğu bölgelerin de ateş hattında olduğunu belirten Kavasoğlu, "Dimona nükleer tesisinin yaklaşık 10 kilometre uzağına füze parçaları düştü. Hemen ardından Negev çölündeki güneş tarlaları ve stratejik kimya tesisleri hedef alındı, bu tesislerde ağır hasar meydana geldi" sözleriyle yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.