İran'ın şah damarı Hürmüz hedefte! ABD nereyi işgale hazırlanıyor?
ABD ve İran savaşında müzakere ihtimalleri gündeme gelirken, sahada olası harekat ihtimali ise dikkat çekiyor. Washington ve Tahran hattından yapılan sert açıklamalar ve Trump yönetiminin 3 bin hava birliğinin Ürdün ile İsrail'deki üslerine konuşlandıracağı kararı "İran'da hangi noktaya işgal hazırlığı yapılıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ABD'nin olası işgal planı masaya yatırılarak uzman isimler tarafından mevcut senaryolar ele alındı.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 1 aya yaklaşırken bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington ve Tahran hattında müzakereye ilişkin Pakistan'da gerçekleşeceği ihtimalleri gündeme gelirken, sahada askeri hareketliliğin sürmesi ise dikkat çekiyor.
Trump yönetiminin 2 bin 500 paraşütçü birliğini Ürdün ve İsrail üslerine konuşlandırma kararı İran'a yönelik yeni bir harekat operasyonu sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ABD'nin İran üzerindeki olası işgal planlarını masaya yatırarak mevcut senaryoları ele aldı.
STRATEJİDE "SERT KAYA" KURALI VE PENTAGON'UN PLANI
Amerika'nın askeri doktrinindeki temel yaklaşımları değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Ordular hiçbir zaman sert kayaya kafa atmazlar. Burası çok sert bir kaya. Pentagon gibi yapılar güçlü yere yüklenmeyi bir taktik olarak görmezler. En hassas noktasını istismar edersiniz; kara harekatı, hava hücum harekatı veya uçarları birliklerle bölgede size jeopolitik ve stratejik avantaj sağlayacak en zayıf noktayı hedef alırsınız. Orası da Hark Adası." ifadelerini kullandı.
HARK ADASI'NA HAVA İNDİRME VE AMFİBİ BASKIN İHTİMALİ
Hark Adası'nın nasıl ele geçirileceğine dair teknik detayları aktaran Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bir çıkartma harekatı yapmak için boğaza ve Tripoli gemisine ihtiyacınız var. Tripoli'yi buradan sürükleyip getireceksiniz ancak ondan önce hava indirme harekatı ya da uçar birlik harekatı yapılabilir. İran'ın en zayıf olduğu kıyı başı noktasında birlikleri bir yere yığmanız yani oraya proje etmeniz gerekiyor" sözleriyle harekatın teknik safhalarını anlattı.
"KUVEYT HATTINDA YIĞINAKLANMA"
Bölgedeki askeri hareketliliğin haritadaki karşılığını yorumlayan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Irak ordusu Kuveyt'e doğru bir yığınak yapmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla asker bulundurduğu Arap ülkesi Kuveyt ve orada 15 bin mevcutları var. İran, Hark Adası'na yönelecek bir askeri müdahalenin Kuveyt topraklarından başlayacağını düşündüğü için muhtemelen Irak eliyle ya da devrim muhafızları vasıtasıyla Kuveyt'i tıpkı Saddam gibi işgale yeltenebilir" şeklinde konuştu.