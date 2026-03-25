İran'ın şah damarı Hürmüz hedefte! ABD nereyi işgale hazırlanıyor?

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 1 aya yaklaşırken bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington ve Tahran hattında müzakereye ilişkin Pakistan'da gerçekleşeceği ihtimalleri gündeme gelirken, sahada askeri hareketliliğin sürmesi ise dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin 2 bin 500 paraşütçü birliğini Ürdün ve İsrail üslerine konuşlandırma kararı İran'a yönelik yeni bir harekat operasyonu sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ABD'nin İran üzerindeki olası işgal planlarını masaya yatırarak mevcut senaryoları ele aldı.

STRATEJİDE "SERT KAYA" KURALI VE PENTAGON'UN PLANI

Amerika'nın askeri doktrinindeki temel yaklaşımları değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Ordular hiçbir zaman sert kayaya kafa atmazlar. Burası çok sert bir kaya. Pentagon gibi yapılar güçlü yere yüklenmeyi bir taktik olarak görmezler. En hassas noktasını istismar edersiniz; kara harekatı, hava hücum harekatı veya uçarları birliklerle bölgede size jeopolitik ve stratejik avantaj sağlayacak en zayıf noktayı hedef alırsınız. Orası da Hark Adası." ifadelerini kullandı.