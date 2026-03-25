İran'ın şah damarı Hürmüz hedefte! ABD nereyi işgale hazırlanıyor?

ABD ve İran savaşında müzakere ihtimalleri gündeme gelirken, sahada olası harekat ihtimali ise dikkat çekiyor. Washington ve Tahran hattından yapılan sert açıklamalar ve Trump yönetiminin 3 bin hava birliğinin Ürdün ile İsrail'deki üslerine konuşlandıracağı kararı "İran'da hangi noktaya işgal hazırlığı yapılıyor?" sorusunu akıllara getiriyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ABD'nin olası işgal planı masaya yatırılarak uzman isimler tarafından mevcut senaryolar ele alındı.

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşta 1 aya yaklaşırken bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington ve Tahran hattında müzakereye ilişkin Pakistan'da gerçekleşeceği ihtimalleri gündeme gelirken, sahada askeri hareketliliğin sürmesi ise dikkat çekiyor.

Trump yönetiminin 2 bin 500 paraşütçü birliğini Ürdün ve İsrail üslerine konuşlandırma kararı İran'a yönelik yeni bir harekat operasyonu sinyali olarak yorumlanıyor. A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ve Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın ABD'nin İran üzerindeki olası işgal planlarını masaya yatırarak mevcut senaryoları ele aldı.

STRATEJİDE "SERT KAYA" KURALI VE PENTAGON'UN PLANI

Amerika'nın askeri doktrinindeki temel yaklaşımları değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Ordular hiçbir zaman sert kayaya kafa atmazlar. Burası çok sert bir kaya. Pentagon gibi yapılar güçlü yere yüklenmeyi bir taktik olarak görmezler. En hassas noktasını istismar edersiniz; kara harekatı, hava hücum harekatı veya uçarları birliklerle bölgede size jeopolitik ve stratejik avantaj sağlayacak en zayıf noktayı hedef alırsınız. Orası da Hark Adası." ifadelerini kullandı.

HARK ADASI'NA HAVA İNDİRME VE AMFİBİ BASKIN İHTİMALİ

Hark Adası'nın nasıl ele geçirileceğine dair teknik detayları aktaran Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bir çıkartma harekatı yapmak için boğaza ve Tripoli gemisine ihtiyacınız var. Tripoli'yi buradan sürükleyip getireceksiniz ancak ondan önce hava indirme harekatı ya da uçar birlik harekatı yapılabilir. İran'ın en zayıf olduğu kıyı başı noktasında birlikleri bir yere yığmanız yani oraya proje etmeniz gerekiyor" sözleriyle harekatın teknik safhalarını anlattı.

"KUVEYT HATTINDA YIĞINAKLANMA"

Bölgedeki askeri hareketliliğin haritadaki karşılığını yorumlayan Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, "Irak ordusu Kuveyt'e doğru bir yığınak yapmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla asker bulundurduğu Arap ülkesi Kuveyt ve orada 15 bin mevcutları var. İran, Hark Adası'na yönelecek bir askeri müdahalenin Kuveyt topraklarından başlayacağını düşündüğü için muhtemelen Irak eliyle ya da devrim muhafızları vasıtasıyla Kuveyt'i tıpkı Saddam gibi işgale yeltenebilir" şeklinde konuştu.

"KUVEYT ÜZERİNDEN ÇIKARTMA YAPILABİLİR"

Bölgedeki deniz gücüne dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, "Bahreyn'de Amerika'nın en büyük deniz filosu olan 5. Filo var ama savaşın hemen öncesinde orayı boşaltıp çıktılar. Kuveyt bu anlamda çok önemli bir merkez; bu bölgeden rahatlıkla çıkartma yapılabilir, helikopterlerle adaya uçar birlik harekatı yapılabilir, 100 tane helikopterle adaya aynı anda birlik indirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"KOSOVA MODELİ" BOMBARDIMAN VE SİYASİ OYALAMA

Harekâtın başlangıcındaki "yumuşatma" evresini anlatan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Buralara uçar birlik harekatı yapmadan önce çok ağır bombardıman yapması lazım. Siyasi oyalama esnasında ağır bombardıman uçakları tahsis edilecek ve 24 saat boyunca aralıksız mühimmat ikmaliyle bombalanacak. Kosova'da bu işi havadan 78 gün yapmışlardı; buralar iyice yumuşatıldıktan sonra birlikler içeri girecek ve o sert duvar tahrip edilecek" şeklinde konuştu.

ADALARI ATLAMALI İŞGAL: PASİFİK STRATEJİSİ KÖRFEZ'DE

Olası işgal planına ilişkin ihtimalleri ele alan Dr. Hüseyin Fazla, "Tripoli'nin doğrudan buraya girmesine gerek yok, üzerindeki hava vasıtaları yeterli. Ancak mayınları temizleyecek bir mekanizmaya ve Hovercraft'lara ihtiyacınız var. Tıpkı ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Pasifik Okyanusu'nda Japonya'ya ilerlerken yaptığı gibi, önce üç adayı atlama taşı olarak alacaklar, ardından Kişm Adası ve Hark Adası'na yönelecekler" sözleriyle savaşta olası işgal senaryosuna dikkat çekti.

"İRAN'IN ENERJİ DAMARI KESİLİRSE SEVKİYAT DURUR"

Hark Adası'nın stratejik değerini enerji boyutuyla ele alan Doç. Dr. Kemal Olçar, "Hark Adası'ndaki enerji naklinin yüzde 85'ini İran buradan yapıyor. Orayı tuttuğunuz andan itibaren İran petrol sevkiyatı yapamaz, şahdamarı kesilmiş olur" ifadeleriyle operasyonun ekonomik yıkım gücüne işaret etti.

"ABD NEREYE ÇIKARTMA YAPARSA YAPSIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SIFIRDIR"

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, ABD'nin olası harekatında Tahran rejiminin ciddi düzeyde bölgede direneceğini vurgulayarak "İran'ın bir refleksi yokmuş gibi bir algı oluşmasın. İran'ın eli taş toplamadığı gibi çok ciddi bir refleksi olacaktır. Amerika nereye çıkartma yaparsa yapsın, sürdürülebilirliği sıfırdır. Geçici bir indirme yapabilir ama asla kalıcı olamaz. İran savaşçı bir devlet, bu onların ruhunda var; zaten İran'ın yarısından fazlası Türk. İran kolay kolay böyle bir kara harekatında, askerin yüz yüze geldiği noktalarda alt edilemez" diyerek sahanın gerçekçi durumuna dikkat çekti.

