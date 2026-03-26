Trump İran çıkmazında: Yardımcılarına verdiği talimat dikkat çekti

Beyaz Saray'ın planlamasında, Çin Devlet BaşkanıŞi Cinping ile Pekin'de yapılması planlanan zirve öncesinde savaşın sona erdirilmesi hedefleniyordu. Ancak sahadaki tablo, bu planın ciddi şekilde sarsıldığını gösteriyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Trump, savaşın yaklaşık bir ayına girilirken danışmanlarına çatışmanın "son aşamasına" gelindiğini düşündüğünü söyledi. Başkanın, kamuoyuna da yansıyan 4 ila 6 haftalık bir takvimde savaşın bitirilmesini istediği ifade edildi.

SAVAŞ VAR, ÇIKIŞ YOK: WASHINGTON ÇÖZÜM BULMAKTA ZORLANIYOR

Habere göre Trump yönetiminin en büyük sorunu, savaşı bitirecek net ve uygulanabilir bir stratejinin olmaması. Diplomatik temaslar henüz başlangıç aşamasında ve somut bir ilerleme sağlanmış değil.

ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler hâlâ gerçekleşmiş değil. Tahran yönetimi Washington'la doğrudan müzakereye yanaşmazken, arabulucular üzerinden yürütülen temaslar da henüz "ilk teklif" seviyesinde.