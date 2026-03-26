Trump İran çıkmazında: Yardımcılarına verdiği talimat dikkat çekti
Wall Street Journal'ın özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta beklediği hızlı sonucu alamayınca yeni bir yol arayışına girdi. Savaşın uzamasından rahatsız olan Trump'ın, yakın çevresine "çatışmayı haftalar içinde bitirin" talimatı verdiği belirtilirken, sahadaki gerçekler bu hedefin sanıldığı kadar kolay olmadığını ortaya koyuyor.
WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Trump, savaşın yaklaşık bir ayına girilirken danışmanlarına çatışmanın "son aşamasına" gelindiğini düşündüğünü söyledi. Başkanın, kamuoyuna da yansıyan 4 ila 6 haftalık bir takvimde savaşın bitirilmesini istediği ifade edildi.
Beyaz Saray'ın planlamasında, Çin Devlet BaşkanıŞi Cinping ile Pekin'de yapılması planlanan zirve öncesinde savaşın sona erdirilmesi hedefleniyordu. Ancak sahadaki tablo, bu planın ciddi şekilde sarsıldığını gösteriyor.
SAVAŞ VAR, ÇIKIŞ YOK: WASHINGTON ÇÖZÜM BULMAKTA ZORLANIYOR
Habere göre Trump yönetiminin en büyük sorunu, savaşı bitirecek net ve uygulanabilir bir stratejinin olmaması. Diplomatik temaslar henüz başlangıç aşamasında ve somut bir ilerleme sağlanmış değil.
ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler hâlâ gerçekleşmiş değil. Tahran yönetimi Washington'la doğrudan müzakereye yanaşmazken, arabulucular üzerinden yürütülen temaslar da henüz "ilk teklif" seviyesinde.
TRUMP'IN DİKKATİ DAĞILIYOR: SAVAŞ GÜNDEMİ AŞINDIRIYOR
WSJ'nin aktardığına göre Trump, savaş sürerken dikkatini sık sık iç politikaya kaydırıyor. Ara seçimler, göçmenlik politikaları ve seçmen yasaları gibi başlıklar, savaş gündeminin önüne geçmeye başladı.
Trump'ın bir yakın çevresine, "Bu savaş diğer önceliklerimin önüne geçiyor" dediği de haberde yer aldı. Bu durum, Beyaz Saray içinde savaşın yönetimine dair soru işaretlerini artırıyor.
YENİ HEDEF ARAYIŞI: KÜBA MI, EKONOMİ Mİ?
Trump'ın bir sonraki büyük hamlesine odaklanmak istediği belirtilirken, bunun ne olacağı net değil. Bazı müttefikler Küba'daki yönetimi hedef alabileceğini öne sürerken, yakın danışmanları ise seçmenin asıl gündemi olan hayat pahalılığına dönülmesi gerektiğini savunuyor.
Savaşın ekonomik etkileri de ABD iç siyasetinde baskıyı artırmış durumda.
BEYAZ SARAY: "TRUMP'IN ODAĞI ZAFER"
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan'ın çoklu krizleri aynı anda yönetebildiğini savunarak, "Başkan Trump'ın tek odağı askeri hedeflere ulaşmak ve zaferdir" açıklamasında bulundu.