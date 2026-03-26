Trump İran çıkmazında: Yardımcılarına verdiği talimat dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaşta beklediği hızlı sonucu alamayınca yeni bir yol arayışına girdi. Savaşın uzamasından rahatsız olan Trump'ın, yakın çevresine "çatışmayı haftalar içinde bitirin" talimatı verdiği belirtilirken, sahadaki gerçekler bu hedefin sanıldığı kadar kolay olmadığını ortaya koyuyor.

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Trump, savaşın yaklaşık bir ayına girilirken danışmanlarına çatışmanın "son aşamasına" gelindiğini düşündüğünü söyledi. Başkanın, kamuoyuna da yansıyan 4 ila 6 haftalık bir takvimde savaşın bitirilmesini istediği ifade edildi.

Beyaz Saray'ın planlamasında, Çin Devlet BaşkanıŞi Cinping ile Pekin'de yapılması planlanan zirve öncesinde savaşın sona erdirilmesi hedefleniyordu. Ancak sahadaki tablo, bu planın ciddi şekilde sarsıldığını gösteriyor.

SAVAŞ VAR, ÇIKIŞ YOK: WASHINGTON ÇÖZÜM BULMAKTA ZORLANIYOR

Habere göre Trump yönetiminin en büyük sorunu, savaşı bitirecek net ve uygulanabilir bir stratejinin olmaması. Diplomatik temaslar henüz başlangıç aşamasında ve somut bir ilerleme sağlanmış değil.

ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler hâlâ gerçekleşmiş değil. Tahran yönetimi Washington'la doğrudan müzakereye yanaşmazken, arabulucular üzerinden yürütülen temaslar da henüz "ilk teklif" seviyesinde.

TRUMP'IN DİKKATİ DAĞILIYOR: SAVAŞ GÜNDEMİ AŞINDIRIYOR

WSJ'nin aktardığına göre Trump, savaş sürerken dikkatini sık sık iç politikaya kaydırıyor. Ara seçimler, göçmenlik politikaları ve seçmen yasaları gibi başlıklar, savaş gündeminin önüne geçmeye başladı.

Trump'ın bir yakın çevresine, "Bu savaş diğer önceliklerimin önüne geçiyor" dediği de haberde yer aldı. Bu durum, Beyaz Saray içinde savaşın yönetimine dair soru işaretlerini artırıyor.

YENİ HEDEF ARAYIŞI: KÜBA MI, EKONOMİ Mİ?

Trump'ın bir sonraki büyük hamlesine odaklanmak istediği belirtilirken, bunun ne olacağı net değil. Bazı müttefikler Küba'daki yönetimi hedef alabileceğini öne sürerken, yakın danışmanları ise seçmenin asıl gündemi olan hayat pahalılığına dönülmesi gerektiğini savunuyor.

Savaşın ekonomik etkileri de ABD iç siyasetinde baskıyı artırmış durumda.

BEYAZ SARAY: "TRUMP'IN ODAĞI ZAFER"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan'ın çoklu krizleri aynı anda yönetebildiğini savunarak, "Başkan Trump'ın tek odağı askeri hedeflere ulaşmak ve zaferdir" açıklamasında bulundu.

DİPLOMASİ SİNYALİ AMA SAHADA GERİLİM ARTIYOR

Trump'ın son günlerde diplomatik çözüme yeniden açık kapı bıraktığı ifade edilirken, İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidini geri çekmesi dikkat çekti.

Ancak bu yumuşama sinyallerine rağmen ABD'nin sahadaki askeri baskıyı artırdığı görülüyor:

  • Orta Doğu'ya ek asker sevkiyatı yapılıyor
  • İran üzerindeki askeri baskı artırılıyor

Bu durum, Washington'un bir yandan müzakere ararken diğer yandan askeri seçeneği güçlü tutmaya çalıştığını gösteriyor.

PETROL PAZARLIĞI MASADA MI? DİKKAT ÇEKEN İDDİA

WSJ'ye göre Trump'ın danışmanlarına sunduğu dikkat çekici fikirlerden biri de İran petrolüne erişim karşılığında bir anlaşma yapılması. Ancak bu konuda henüz resmi bir planlama bulunmuyor.

"DAHA SERT VURURUZ" TEHDİDİ

Beyaz Saray cephesi ise sert mesajlarını sürdürüyor. Sözcü Leavitt, İran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde ABD'nin "daha önce görülmemiş sertlikte saldırılar düzenleyeceğini" söyledi.

KARA HAREKÂTI İHTİMALİ MASADA AMA RİSKLİ

Trump'ın İran topraklarına asker gönderme seçeneğini tamamen dışlamadığı ancak bu konuda isteksiz olduğu belirtiliyor. Bunun en önemli nedeni ise:

  • Savaşın uzama ihtimali
  • ABD asker kayıplarının artma riski

Şu ana kadar yaklaşık 300 ABD askeri yaralandı, 13 asker hayatını kaybetti.

PENTAGON HAZIRLIKTA: BİNLERCE ASKER BÖLGEYE GİDİYOR

Üst düzey ABD'li yetkililere göre Trump, orduya İran üzerindeki baskıyı sürdürme talimatı verdi. Pentagon'un:

  • Orta Doğu'ya binlerce kara askeri gönderdiği
  • Başkan'a farklı askeri seçenekler hazırladığı

belirtiliyor.

Bu hazırlıkların ardından Trump'ın, İran içinde ya da güney kıyılarındaki adalara yönelik nokta operasyon emri verebileceği ifade ediliyor.

"BOMBALARLA MÜZAKERE" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKİYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in sözleri ise dikkat çekti:
"Biz de bu müzakerelerin bir parçasıyız. Biz bombalarla müzakere ederiz."

Bu açıklama, savaşın doğasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

TRUMP CEPHESİNDE ÇATLAK: "ANLAŞMA DEĞİL ZAFER" DİYENLER VAR

Trump, üst düzey askeri yetkililerin savaşın bitme ihtimalinden memnun olmadığını da dile getirdi. Özellikle Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Savunma Bakanı Hegseth'in, anlaşma yerine kesin zafer istediği belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ: KÜRESEL RİSK BÜYÜYOR

Savaşın uzaması halinde en kritik risklerden biri Hürmüz Boğazı.

  • Enerji sevkiyatı tehlikede
  • Küresel petrol piyasası baskı altında

Trump, bu sorunun çözümü için müttefiklerine daha fazla sorumluluk yüklemeye çalışıyor.

İÇ SİYASETTE ALARM: SEÇİM KAYGILARI ARTIYOR

ABD'de Cumhuriyetçiler için tablo giderek zorlaşıyor.

  • Yüksek maliyetler
  • Düşük onay oranları
  • Kritik seçim bölgelerinde kayıplar

Son olarak Demokratların, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinin bulunduğu bölgede bir koltuğu kazanması dikkat çekti.

Cumhuriyetçiler, savaşın bu tabloyu daha da ağırlaştırmasından endişe ediyor.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "SAVAŞ KAZANILDI"

Trump ise kamuoyuna yaptığı açıklamalarda savaşın kontrol altında olduğu mesajını vermeye çalışıyor.
"Bu savaş kazanıldı. Onu sürdürmek isteyen tek taraf sahte medya" sözleriyle medyayı hedef aldı.

HIZLI BİTİRME HEDEFİ, ZOR GERÇEKLER

Wall Street Journal'ın analizine göre Trump, İran savaşını hızla bitirmek istiyor ancak sahadaki gerçekler bu hedefi zorlaştırıyor.

  • Diplomasi zayıf
  • Askeri risk yüksek
  • İç siyasi baskı artıyor

Tüm bu faktörler, Trump yönetimini zor bir denklemin içine sokmuş durumda.

