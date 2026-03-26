İran'dan kaçan Vanlı tıp öğrencisi savaşın dehşetini anlattı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası Türkiye'ye dönen Vanlı üniversite öğrencisi Berfin Yiğit (22), "Eğitimimize güvenli bir şekilde devam etmek istiyoruz. Umarım en kısa zamanda savaşta biter. İran çok güzel bir ülke. Biz çıktık ama İranlılar ülkelerinde kaldılar" dedi.

İran'da üniversite eğitimi alan Türk öğrencilerin birçoğu, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları sonrası Türkiye'ye döndü. O öğrencilerden biri olan Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Berfin Yiğit, "Ben İran'da, Tahran Üniversitesi'nde okuyan bir Türk vatandaşıyım. Benim gibi Van'dan yaklaşık 30 öğrenci, Türkiye genelinde ise 600'e yakın öğrenci bulunuyor. Tıp Fakültesi okumak, 6 yaşından bu yana hayalimdi. Okuduğum üniversite iyi bir üniversite ve denklik olduğu için burayı tercih ettim. Eğitimimiz İngilizceydi ve her şey gayet iyi gidiyordu" diye konuştu.