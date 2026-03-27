Orta Doğu'da dengeler değişiyor! Körfez ülkeleri İran işgaline destek verir mi?

ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaşta tansiyon en üst seviyeye çıkarken, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya özel askeri birliklerini sevk edilmesiyle yeni bir harekat hazırlıkları yapılıyor. Tahran rejimi ise ülkede seferberlik ilan ederek 1 milyon kişiyi silahlandırırken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Körfez ülkelerine çağrıda bulunarak ABD'ye destek verenlerin direkt olarak hedef alınacağını vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Körfez'deki ülkelerin İran'ın işgali konusunda ABD'ye destek verebilme ihtimali gerilimi tırmandırırken "Bölgesel ittifaklar yeniden mi şekilleniyor?" sorusuna neden oldu. A Haber'de ABD'nin yanında hangi Körfez ülkeler olur?" sorusu gündeme gelirken Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KRİTİK HAMLE: SAVAŞIN RENGİ DEĞİŞTİ

Bölgedeki aktörlerin değişen pozisyonlarını analiz eden Dr. Hayati Ünlü, "Suudi Arabistan bir hafta önce aslında savaş karşıtı bir pozisyondaydı. Ancak gelinen noktada, eğer bir geri çekilme olursa İran'ın buradan çok daha güçlü çıkacağını görmeye başladılar ve Suudi Arabistan artık kendisinin de dahil olacağı bir süreci desteklemeye başladı" ifadelerini kullandı. Ünlü, İran'ın ilk dalgadan itibaren Körfez'i hedef aldığını hatırlatarak, "Birinci dalgadan itibaren İran Körfez'i vurmaya başladı, bu durum aktörleri kendilerini sorgulamaya itti" sözleriyle bölgedeki paniği aktardı.