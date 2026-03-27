Orta Doğu'da dengeler değişiyor! Körfez ülkeleri İran işgaline destek verir mi?
ABD'nin Orta Doğu'ya sevk ettiği özel birliklerinin ardından Tahran hattından Körfez ülkelerine "İran'a karşı destek verirseniz vururuz" açıklaması bölgedeki gerilimi artırıyor. Trump yönetimi tarafından Hürmüz Boğazı'nın açılması için olası hava ya da kara harekatı planlandığı konuşulurken, olası saldırıda Körfez ülkelerinin tavrı ise A Haber'de masaya yatırıldı. Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü "Körfez ülkeleri İran işgaline destek verir mi?" sorusunu değerlendirerek Suudi Arabistan'ın savaşa girme potansiyelinin arttığını, BAE'nin kara harekatını desteklediği, Katar'ın ise temkinli davrandığını belirtti.
ABD'nin İsrail ile İran'a başlattığı savaşta tansiyon en üst seviyeye çıkarken, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya özel askeri birliklerini sevk edilmesiyle yeni bir harekat hazırlıkları yapılıyor. Tahran rejimi ise ülkede seferberlik ilan ederek 1 milyon kişiyi silahlandırırken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Körfez ülkelerine çağrıda bulunarak ABD'ye destek verenlerin direkt olarak hedef alınacağını vurguladı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Körfez'deki ülkelerin İran'ın işgali konusunda ABD'ye destek verebilme ihtimali gerilimi tırmandırırken "Bölgesel ittifaklar yeniden mi şekilleniyor?" sorusuna neden oldu. A Haber'de ABD'nin yanında hangi Körfez ülkeler olur?" sorusu gündeme gelirken Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN KRİTİK HAMLE: SAVAŞIN RENGİ DEĞİŞTİ
Bölgedeki aktörlerin değişen pozisyonlarını analiz eden Dr. Hayati Ünlü, "Suudi Arabistan bir hafta önce aslında savaş karşıtı bir pozisyondaydı. Ancak gelinen noktada, eğer bir geri çekilme olursa İran'ın buradan çok daha güçlü çıkacağını görmeye başladılar ve Suudi Arabistan artık kendisinin de dahil olacağı bir süreci desteklemeye başladı" ifadelerini kullandı. Ünlü, İran'ın ilk dalgadan itibaren Körfez'i hedef aldığını hatırlatarak, "Birinci dalgadan itibaren İran Körfez'i vurmaya başladı, bu durum aktörleri kendilerini sorgulamaya itti" sözleriyle bölgedeki paniği aktardı.
ABD'NİN CAYDIRICILIĞI ZEDELENDİ: PASİFİK'TE GÜÇ BOŞLUĞU
ABD'nin askeri stratejisindeki zafiyetlere dikkat çeken Dr. Hayati Ünlü, "ABD buradaki konuşlanmasını Pasifik'ten getirdi ve orada ciddi bir güç boşluğu oluştu. Bu durum ABD'ye olan güvenilirliği zedelerken, Asya-Pasifik ülkelerinin de itirazlarını yükseltmesine neden oldu" şeklinde konuştu. Ünlü, ABD'nin hem kendisini koruma hem de bölgedeki müttefiklerine güven verme konusunda büyük bir sınav verdiğini vurguladı.
KÖRFEZ ÜSLERİ TEYAKKUZDA: KUVEYT VE BAE SAFINI SEÇTİ
Bölgedeki yabancı üslerin durumunu değerlendiren Dr. Hayati Ünlü, "Kuveyt her ne kadar karşıt görünse de son kertede ABD üslerini kullandırıyor ve buna hayır demiyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin de her geçen gün bir kara operasyonunu daha fazla desteklediğini görüyoruz" sözlerini kaydetti. Ünlü, Katar'ın ise daha temkinli bir yaklaşımla savaşın bir an önce bitmesini arzuladığını belirtti.