İran'dan İsrail'in enerji tesislerine ağır darbe! Rabin Santrali'nde dumanlar yükseldi: A Haber Hadera'da

İran bir kez daha düğmeye bastı, balistik füzeler, İsrail'in en kritik enerji altyapısını doğrudan hedef aldı. Ülkenin elektrik ihtiyacının beşte birini tek başına karşılayan dev santral, füzelerin hedefi olurken bölgeden dumanlar yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt füzelerin düştüğü o ateş hattına giderek dehşetin boyutunu yerinde görüntüledi.

HADERA'DA SICAK TEMAS: ENERJİ ÜSSÜ HEDEFTE

İran'ın balistik füzeleri, İsrail'in kalbi sayılan enerji tesislerini vurarak bölgeyi adeta barut fıçısına çevirdi. Sıcak bölgeden bildiren Emine Kavasoğlu, "İran bir kez daha İsrail'i hedef aldı. Bu kez en stratejik noktalardan biri olan Hedera'daki elektrik santrali İran füzelerinin hedefi oldu" ifadelerini kullandı. Gökyüzünü yırtan füzelerin ardından bölgedeki atmosferin bir anda değiştiğini aktaran Kavasoğlu, saldırının boyutunun ciddiyetine dikkat çekti.