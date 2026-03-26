İran'dan İsrail'in enerji tesislerine ağır darbe! Rabin Santrali'nde dumanlar yükseldi: A Haber Hadera'da
İran, 26 gündür süren savaşın ardından İsrail'in en büyük enerji altyapısı Rabin Elektrik Santrali'ni hedef aldı. Hadera kentinde bulunan kritik santralden dumanlar yükselirken, A Haber ekibi saldırı sonrası dev yapının son durumunu görüntüledi.
İran bir kez daha düğmeye bastı, balistik füzeler, İsrail'in en kritik enerji altyapısını doğrudan hedef aldı. Ülkenin elektrik ihtiyacının beşte birini tek başına karşılayan dev santral, füzelerin hedefi olurken bölgeden dumanlar yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt füzelerin düştüğü o ateş hattına giderek dehşetin boyutunu yerinde görüntüledi.
HADERA'DA SICAK TEMAS: ENERJİ ÜSSÜ HEDEFTE
İran'ın balistik füzeleri, İsrail'in kalbi sayılan enerji tesislerini vurarak bölgeyi adeta barut fıçısına çevirdi. Sıcak bölgeden bildiren Emine Kavasoğlu, "İran bir kez daha İsrail'i hedef aldı. Bu kez en stratejik noktalardan biri olan Hedera'daki elektrik santrali İran füzelerinin hedefi oldu" ifadelerini kullandı. Gökyüzünü yırtan füzelerin ardından bölgedeki atmosferin bir anda değiştiğini aktaran Kavasoğlu, saldırının boyutunun ciddiyetine dikkat çekti.
"OROT RABİNSANTRALİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİM MERKEZİ"
Vurulan tesisin stratejik önemi, saldırının vehametini bir kez daha ortaya koydu. Tesisin teknik detaylarına dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Burası Orot Rabin Elektrik Santrali, İsrail'in en büyük elektrik üretim merkezi. Kömür yakıtlı bu termik santral, ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 19'unu tek başına karşılıyor" sözleriyle tesisin stratejik önemini vurguladı. 2590 megavat üretim kapasitesine sahip olan bu dev üssün devre dışı kalması, İsrail için bir enerji felaketi anlamına geliyor.
"TESİSE İRAN FÜZELERİ İSABET ETTİ"
Saldırının ardından tesisin çevresinde yaşananlar A Haber kameralarına anbean yansırken bölgedeki atmosferi tarif eden Emine Kavasoğlu, "Füzelerin isabet etmesiyle birlikte dev tesisten dumanlar yükselmeye başladı. İsrail basınına göre en az 30 bölgeye füze parçaları isabet etti ve bu durum bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Santralin 6 termal ünitesinin merkezi şebekeyi beslediğini bilinirken, balistik hareketliliğin yoğun olduğu bir nokta burası." şeklinde konuştu.