İran'dan İsrail'in enerji tesislerine ağır darbe! Rabin Santrali'nde dumanlar yükseldi: A Haber Hadera'da

İran'dan İsrail'in enerji tesislerine ağır darbe! Rabin Santrali'nde dumanlar yükseldi: A Haber Hadera'da

İran, 26 gündür süren savaşın ardından İsrail'in en büyük enerji altyapısı Rabin Elektrik Santrali'ni hedef aldı. Hadera kentinde bulunan kritik santralden dumanlar yükselirken, A Haber ekibi saldırı sonrası dev yapının son durumunu görüntüledi.

İran bir kez daha düğmeye bastı, balistik füzeler, İsrail'in en kritik enerji altyapısını doğrudan hedef aldı. Ülkenin elektrik ihtiyacının beşte birini tek başına karşılayan dev santral, füzelerin hedefi olurken bölgeden dumanlar yükseldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt füzelerin düştüğü o ateş hattına giderek dehşetin boyutunu yerinde görüntüledi.

İSRAİL'İN RABİN ELEKTRİK SANTRALİ İRAN'IN HEDEFİNDE!

HADERA'DA SICAK TEMAS: ENERJİ ÜSSÜ HEDEFTE

İran'ın balistik füzeleri, İsrail'in kalbi sayılan enerji tesislerini vurarak bölgeyi adeta barut fıçısına çevirdi. Sıcak bölgeden bildiren Emine Kavasoğlu, "İran bir kez daha İsrail'i hedef aldı. Bu kez en stratejik noktalardan biri olan Hedera'daki elektrik santrali İran füzelerinin hedefi oldu" ifadelerini kullandı. Gökyüzünü yırtan füzelerin ardından bölgedeki atmosferin bir anda değiştiğini aktaran Kavasoğlu, saldırının boyutunun ciddiyetine dikkat çekti.

"OROT RABİNSANTRALİ İSRAİL'İN EN BÜYÜK ELEKTRİK ÜRETİM MERKEZİ"

Vurulan tesisin stratejik önemi, saldırının vehametini bir kez daha ortaya koydu. Tesisin teknik detaylarına dikkat çeken Emine Kavasoğlu, "Burası Orot Rabin Elektrik Santrali, İsrail'in en büyük elektrik üretim merkezi. Kömür yakıtlı bu termik santral, ülkenin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 19'unu tek başına karşılıyor" sözleriyle tesisin stratejik önemini vurguladı. 2590 megavat üretim kapasitesine sahip olan bu dev üssün devre dışı kalması, İsrail için bir enerji felaketi anlamına geliyor.

"TESİSE İRAN FÜZELERİ İSABET ETTİ"

Saldırının ardından tesisin çevresinde yaşananlar A Haber kameralarına anbean yansırken bölgedeki atmosferi tarif eden Emine Kavasoğlu, "Füzelerin isabet etmesiyle birlikte dev tesisten dumanlar yükselmeye başladı. İsrail basınına göre en az 30 bölgeye füze parçaları isabet etti ve bu durum bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Santralin 6 termal ünitesinin merkezi şebekeyi beslediğini bilinirken, balistik hareketliliğin yoğun olduğu bir nokta burası." şeklinde konuştu.

İRAN ALTYAPI UYARISININ ARDINDAN HEDEF ALDI

Saldırının günler öncesinde bildirildiğini belirten Emine Kavasoğlu, "İran tarafı günler öncesinden uyarmıştı. Eğer ABD ve İsrail tarafından kendi altyapılarına bir saldırı düzenlenirse, İsrail'in tüm altyapı noktalarını hedef alacaklarını açıklamışlardı. İşte bu saldırı, o uyarının fiiliyata dökülmüş halidir" ifadelerini kullandı. Bu durum, Orta Doğu'daki "kısasa kısas" savaşının en kanlı safhalarından biri olarak kayıtlara geçti.

HEDEF LİSTESİ KABARIYOR: HAYFA VE AŞDOD NAMLUNUN UCUNDA

Tehdidin sadece Haderaile sınırlı kalmadığını belirten Emine Kavasoğlu, "Sadece Haderadeğil; Hayfa, Aşdod ve Aşkelon da İran'ın hedef listesinde. Buralardaki petrol rafinerileri, elektrik santralleri ve doğalgaz çevrim merkezleri her an yeni bir füze dalgasıyla sarsılabilir" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne işaret etti. Kavasoğlu, İsrail'in tüm stratejik noktalarının şu an İran'ın balistik menzilinde olduğunu aktardı.

NECEF ÇÖLÜNDEN EİLAT'A KADAR DEHŞET ÇEMBERİ

Saldırıların coğrafi kapsamının genişliğine vurgu yapan Emine Kavasoğlu, "Hedefler arasında Necef Çölü'ndeki güneş enerjisi tarlaları, enerji depolama tesisleri ve Eilat'taki deniz suyu arıtma terminalleri de bulunuyor. İran, İsrail'in yenilenebilir enerji kaynaklarını bile hedef tahtasına koymuş durumda" şeklinde konuştu. Bu geniş kapsamlı saldırı planı, İsrail savunma sistemlerinin ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu gösterdi.

SAHİL KASABASINDA ATEŞ HATTI VE SIKI KUŞATMA

Saldırının gerçekleştiği sahil kasabasındaki son durumu özetleyen Emine Kavasoğlu, "Hadera bir sahil kasabası ancak şu an yoğun güvenlik önlemleri altında. Tesisin çevresinde kuş uçurtulmuyor ve A Haber ekibi olarak bizler de bu stratejik noktanın etrafından dolaşarak en sıcak görüntüleri sizlere ulaştırıyoruz" ifadeleriyle sahadaki zorlu mücadeleyi aktardı. İsrail genelinde altyapı hasarı olmadığı iddia edilse de, bölgeden yükselen dumanlar ve yaşanan büyük panik, gerçeğin çok daha çarpıcı olduğunu gözler önüne serdi.

