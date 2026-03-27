ABD’den İran’a havadan indirme operasyonu: “Paraşütle ölüme atlayacaklar”

Kara saldırısı senaryolarının gerçekçi olmadığını belirten Dr. Eray Güçlüer , "İran'ı işgal edecek bir kara gücü senaryosu yanlıştır. İran'ı ABD'nin işgal edebilecek gücü ve kapasitesi yoktur. 1 milyon 648 bin kilometrekarelik devasa bir yüzölçümünden bahsediyoruz. Batı tarafındaki Zagros Dağları, İran'a doğal bir savunma hattı sağlıyor. Coğrafyanın verdiği bu avantajdan İran sonuna kadar yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Hava İndirme Tümeni'nin kullanılma riskine değinen Dr. Eray Güçlüer, "Bu tümen paraşütle indirilecek, helikopterle götürülmeyecek. Ancak bu birlikler dağların tepesine inemezler. Harp konseptine göre derinlikteki düz alanlara atılıp 72 saat içerisinde kara unsurlarıyla birleşmeleri gerekir. Lojistiğini en fazla 3 ila 7 gün sağlayabilirler. On gün dayanamazlar, kendi kendilerine yok olurlar" sözleriyle paraşütçü birliklerin beklediği akıbeti aktardı.

A Haber’e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD’nin İran’da olası havadan indirme ve kara harekatı operasyonlarına yönelik hazırlıklarını değerlendirdi. (ahaber.com.tr-ekran görüntüsü)

"ARKA PLANDA BİR SÖMÜRGECİLİK VAR"

Operasyonun asıl amacının enerji kaynakları olduğunu vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası'ndaki tesislerin vurulmaması dikkat çekicidir, sadece askeri hedefler vuruluyor. Bu, 'ben oraya çıkacağım, çıkarken de karşımda İran askeri görmek istemiyorum' demektir. Amaç sadece Hürmüz'ü açık tutmak değil, Hark Adası'na çıkıp İran'ın petrollerini kendi kontrollerinde satılmasını sağlamaktır. Arka planda bir sömürgecilik var, İran ekonomisini kendi ekonomilerine eklemlemeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"ABD ÇIKARMA YAPACAKSA BÜYÜK ZAYİATI GÖZE ALMAK ZORUNDALAR"

Güçlüer, sıcak bölgedeki harekat tarzlarını detaylandırarak, "Zagros Dağları'nın kritik zirvelerine yaklaşık 20 bin özel kuvvet askeri atmayı planlayabilirler. Buna paralel olarak adalara amfibi harekat ve Hürmüz Boğazı'na bir tugay seviyesinde çıkarma yapılması gündemde. Ancak İran'ın füze kapasitesi bastırılmadan yapılacak bu hamleler ABD için büyük bir risk barındırıyor, büyük zayiatı göze almak zorundalar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.