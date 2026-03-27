ABD’den İran’a havadan indirme operasyonu: “Paraşütle ölüme atlayacaklar”
Dünya Orta Doğu’daki kritik gerilime odaklanmışken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer’den A Haber'de çarpıcı bir analiz geldi. ABD’nin İran’ın enerji hatları üzerindeki kontrol planlarını değerlendiren Güçlüer, Hürmüz hattında olası operasyonların büyük risk taşıdığını vurguladı. Zagros Dağları’ndaki füze ve topçu unsurlarına dikkat çeken Güçlüer, sahada ağır kayıpların yaşanabileceği söyledi.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da savaşın seyrini belirleyecek kritik bir aşamaya ulaştı.
Enerji hatları ve stratejik geçiş noktaları üzerinden şekillenen çatışma senaryoları, bölgeyi küresel bir krizin eşiğine taşırken, A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, ABD'nin Hürmüz hattında planladığı olası operasyonların perde arkasını değerlendirdi.
Güçlüer, İran'ın Zagros Dağları'ndaki füze ve topçu unsurlarının sahayı adeta bir "ölüm tarlasına" çevirebileceğine dikkat çekerek, olası bir amfibi ya da hava indirme harekâtının ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi.
HÜRMÜZ VE BASRA KÖRFEZİ HATTINDAKİ TEHLİKE
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Hürmüz'ü kontrol etmek aslında Basra Körfezi'ni de kontrol etmek demektir. Orada asker bulunması, enerji akışının güvenliğini sağlamak için tek başına yeterli değildir. Sadece Hark Adası değil, Hark ile Hürmüz'e kadar olan bölgedeki İran kontrolündeki adaların tamamının operasyona maruz kalma ihtimali son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.
OPERASYONUN İKİ HAYATİ ŞARTI: FÜZE VE TOPÇU KAPASİTESİ
ABD'nin bölgede asker çıkartması için iki temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Birincisi; İran'ın füze atma kapasitesinin yok edilmesi ya da çok ağır baskı altına alınması lazım. Bugün on dalga füze atılıyorsa, bunun on günde bir dalgaya düşmesi gerekir. Eğer bu sağlanamazsa, Hark Adası'na çıkan Amerikan askerleri füzelerle çok net bir şekilde vurulur. İkincisi; Hürmüz Boğazı'na hakim Zagros Dağları'nın batı yamaçlarındaki Devrim Muhafızları'na bağlı çok namlulu roketatar sistemleri ve topçu unsurlarının yok edilmesi gerekiyor" dedi.
"ABD ORDUSU ÇOK CİDDİ ZAİYAT VERİR"
İran'ın savunma gücünün Amerikan ordusunu ciddi bir zayiatla karşı karşıya bırakacağını söyleyen Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası'nın kıyıya mesafesi 25 kilometre iken, İran'ın elindeki topçuların menzili 40 kilometredir. ABD'nin bu sistemlerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu bir anda yok edebilme kapasitesi yoktur. Atış yapan yerler vurulsa bile bu süre zarfında Amerikan ordusu çok ciddi zayiat verir" şeklinde konuştu.