ABD’den İran’a havadan indirme operasyonu: “Paraşütle ölüme atlayacaklar”

ahaber.com.tr - Özel Haber
Dünya Orta Doğu’daki kritik gerilime odaklanmışken, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer’den A Haber'de çarpıcı bir analiz geldi. ABD’nin İran’ın enerji hatları üzerindeki kontrol planlarını değerlendiren Güçlüer, Hürmüz hattında olası operasyonların büyük risk taşıdığını vurguladı. Zagros Dağları’ndaki füze ve topçu unsurlarına dikkat çeken Güçlüer, sahada ağır kayıpların yaşanabileceği söyledi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerilim, Orta Doğu'da savaşın seyrini belirleyecek kritik bir aşamaya ulaştı.

Enerji hatları ve stratejik geçiş noktaları üzerinden şekillenen çatışma senaryoları, bölgeyi küresel bir krizin eşiğine taşırken, A Haber ekranlarına konuk olan Askeri Stratejist Eray Güçlüer, ABD'nin Hürmüz hattında planladığı olası operasyonların perde arkasını değerlendirdi.

Güçlüer, İran'ın Zagros Dağları'ndaki füze ve topçu unsurlarının sahayı adeta bir "ölüm tarlasına" çevirebileceğine dikkat çekerek, olası bir amfibi ya da hava indirme harekâtının ciddi kayıplara yol açabileceğini söyledi.

ABD'NİN KANLI İRAN PLANI DEŞİFRE OLDU

HÜRMÜZ VE BASRA KÖRFEZİ HATTINDAKİ TEHLİKE

Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Hürmüz'ü kontrol etmek aslında Basra Körfezi'ni de kontrol etmek demektir. Orada asker bulunması, enerji akışının güvenliğini sağlamak için tek başına yeterli değildir. Sadece Hark Adası değil, Hark ile Hürmüz'e kadar olan bölgedeki İran kontrolündeki adaların tamamının operasyona maruz kalma ihtimali son derece yüksektir" ifadelerini kullandı.

A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, ABD'nin İran'da olası havadan indirme ve kara harekatı operasyonlarına yönelik hazırlıklarını değerlendirdi. (ahaber.com.tr-ekran görüntüsü)

OPERASYONUN İKİ HAYATİ ŞARTI: FÜZE VE TOPÇU KAPASİTESİ

ABD'nin bölgede asker çıkartması için iki temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Birincisi; İran'ın füze atma kapasitesinin yok edilmesi ya da çok ağır baskı altına alınması lazım. Bugün on dalga füze atılıyorsa, bunun on günde bir dalgaya düşmesi gerekir. Eğer bu sağlanamazsa, Hark Adası'na çıkan Amerikan askerleri füzelerle çok net bir şekilde vurulur. İkincisi; Hürmüz Boğazı'na hakim Zagros Dağları'nın batı yamaçlarındaki Devrim Muhafızları'na bağlı çok namlulu roketatar sistemleri ve topçu unsurlarının yok edilmesi gerekiyor" dedi.

"ABD ORDUSU ÇOK CİDDİ ZAİYAT VERİR"

İran'ın savunma gücünün Amerikan ordusunu ciddi bir zayiatla karşı karşıya bırakacağını söyleyen Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası'nın kıyıya mesafesi 25 kilometre iken, İran'ın elindeki topçuların menzili 40 kilometredir. ABD'nin bu sistemlerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu bir anda yok edebilme kapasitesi yoktur. Atış yapan yerler vurulsa bile bu süre zarfında Amerikan ordusu çok ciddi zayiat verir" şeklinde konuştu.

"İRAN'I İŞGAL SENARYOSU GERÇEKÇİ DEĞİL"

Kara saldırısı senaryolarının gerçekçi olmadığını belirten Dr. Eray Güçlüer, "İran'ı işgal edecek bir kara gücü senaryosu yanlıştır. İran'ı ABD'nin işgal edebilecek gücü ve kapasitesi yoktur. 1 milyon 648 bin kilometrekarelik devasa bir yüzölçümünden bahsediyoruz. Batı tarafındaki Zagros Dağları, İran'a doğal bir savunma hattı sağlıyor. Coğrafyanın verdiği bu avantajdan İran sonuna kadar yararlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA)

82. TÜMEN İÇİN ÖLÜM TUZAĞI: "PARAŞÜTLE ÖLÜME ATLAYACAKLAR"

Hava İndirme Tümeni'nin kullanılma riskine değinen Dr. Eray Güçlüer, "Bu tümen paraşütle indirilecek, helikopterle götürülmeyecek. Ancak bu birlikler dağların tepesine inemezler. Harp konseptine göre derinlikteki düz alanlara atılıp 72 saat içerisinde kara unsurlarıyla birleşmeleri gerekir. Lojistiğini en fazla 3 ila 7 gün sağlayabilirler. On gün dayanamazlar, kendi kendilerine yok olurlar" sözleriyle paraşütçü birliklerin beklediği akıbeti aktardı.

"ARKA PLANDA BİR SÖMÜRGECİLİK VAR"

Operasyonun asıl amacının enerji kaynakları olduğunu vurgulayan Dr. Eray Güçlüer, "Hark Adası'ndaki tesislerin vurulmaması dikkat çekicidir, sadece askeri hedefler vuruluyor. Bu, 'ben oraya çıkacağım, çıkarken de karşımda İran askeri görmek istemiyorum' demektir. Amaç sadece Hürmüz'ü açık tutmak değil, Hark Adası'na çıkıp İran'ın petrollerini kendi kontrollerinde satılmasını sağlamaktır. Arka planda bir sömürgecilik var, İran ekonomisini kendi ekonomilerine eklemlemeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"ABD ÇIKARMA YAPACAKSA BÜYÜK ZAYİATI GÖZE ALMAK ZORUNDALAR"

Güçlüer, sıcak bölgedeki harekat tarzlarını detaylandırarak, "Zagros Dağları'nın kritik zirvelerine yaklaşık 20 bin özel kuvvet askeri atmayı planlayabilirler. Buna paralel olarak adalara amfibi harekat ve Hürmüz Boğazı'na bir tugay seviyesinde çıkarma yapılması gündemde. Ancak İran'ın füze kapasitesi bastırılmadan yapılacak bu hamleler ABD için büyük bir risk barındırıyor, büyük zayiatı göze almak zorundalar" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.

"İRAN SAHAYI BİLİYOR"

İran ordusunun sahada çok hızlı tepki vereceğini söyleyen Dr. Eray Güçlüer, "Amerikan birlikleri yere indikten sonra toparlanmaları için minimum üç saate ihtiyaç duyarken, İran ordusu tespit ettikten yarım saat veya bir saat içerisinde karşı taarruza geçer. İnerken de inince de vururlar. Füze atma kapasitesi ve ateş destek vasıtaları bastırılmadan yapılacak bir operasyonda başarılı olma ihtimalleri çok düşüktür" şeklinde konuştu.

"ABD'NİN OYALAMA TAKTİĞİ BOŞA ÇIKTI"

Son olarak ABD'nin oyalama stratejilerine değinen Dr. Eray Güçlüer, "ABD Başkanı'nın zaman kazanma ve oyalama amaçlı masa kurma tekliflerini İran artık yemiyor. Yoğun füze kapasitesi olan bir ülkeye derinliklerde ana birlikten kopuk asker göndermek, 'git kaderini yaşa' demektir. Bu birlikler her yönden çevrilir, karşı taarruzlarla yok edilirler ve Amerikan askerleri esir alınır" ifadelerini kullanarak tarihi uyarıda bulundu.

Trump İran çıkmazında: Yardımcılarına dikkat çeken talimatTrump İran çıkmazında: Yardımcılarına dikkat çeken talimatTRUMP İRAN ÇIKMAZINDA: YARDIMCILARINA DİKKAT ÇEKEN TALİMAT
A Haber Kafr Kasımdan canlı yayında!A Haber Kafr Kasımdan canlı yayında!A HABER KAFR KASIM'DAN CANLI YAYINDA!
İrandan kaçan Vanlı tıp öğrencisi savaşın dehşetini anlattıİrandan kaçan Vanlı tıp öğrencisi savaşın dehşetini anlattıİRAN'DAN KAÇAN VANLI TIP ÖĞRENCİSİ SAVAŞIN DEHŞETİNİ ANLATTI
İrandan Rabin Santraline saldırı! A Haber Haderadaİrandan Rabin Santraline saldırı! A Haber HaderadaİRAN'DAN RABİN SANTRALİ'NE SALDIRI! A HABER HADERA'DA
İran’da Vanek Meydanı’nda yürek burkan görüntüler!İran’da Vanek Meydanı’nda yürek burkan görüntüler!İRAN'DA VANEK MEYDANI'NDA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER!
Pakistan arabuluculuğa hazır: ABD İran müzakereleri İslamabadda mı?Pakistan arabuluculuğa hazır: ABD İran müzakereleri İslamabadda mı?PAKİSTAN ARABULUCULUĞA HAZIR: ABD İRAN MÜZAKERELERİ İSLAMABAD'DA MI?
Tayvanda çip üretimi risk altındaTayvanda çip üretimi risk altındaTAYVAN'DA ÇİP ÜRETİMİ RİSK ALTINDA
Pezeşkiyan: Erdoğanın tutumu takdire şayanPezeşkiyan: Erdoğanın tutumu takdire şayanPEZEŞKİYAN: ERDOĞAN'IN TUTUMU TAKDİRE ŞAYAN

