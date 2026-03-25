İran savaşı Asya ülkelerini de vurdu! Tayvan'da çip üretimi risk altında

Tayvan'da enerji ithalatına olan %97'lik yüksek bağımlılık ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik tıkanıklık, küresel çip üretimini büyük bir çıkmaza sürükledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Tayvan'ın yalnızca 11 günlük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) stokunun kaldığını belirterek, krizin derinleşmesi durumunda teknoloji dünyasında taşların yerinden oynayacağı uyarısında bulundu.

TAYVAN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI

Yarı iletken sektörünün devasa bir elektrik tüketimine sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Zeyrek, "Tayvan'da bu enerji ithalatının yüzde 97'sini ithalata bağlı ve bu sektörde en önemli sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının en büyük kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor," ifadelerini kullandı. Zeyrek, bu kritik su yolundaki aksamaların doğrudan Tayvan'ın üretim kapasitesini vurduğunu dile getirdi.

KRİTİK 11 GÜN: ELEKTRİK ŞEBEKESİ TEHLİKEDE

Bölgedeki enerji darboğazının boyutlarına dikkat çeken Zeyrek, "Morgan Stanley raporlarına göre Tayvan'ın fiili olarak yalnızca 11 günlük sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG stoku kaldı ve krizin uzaması halinde elektrik şebekesinin doğrudan etkileneceği yönünde yorumlar var," sözleriyle yaklaşan tehlikenin altını çizdi.

HAMMADDE TEDARİĞİNDE KÖRFEZ KİLİDİ

Çip üretiminde kullanılan yan maddelerin de risk altında olduğunu belirten Mehmet Zeyrek, "Çip soğutma ve üretim aşamalarında hayati öneme sahip helyumun küresel arzının üçte biri Katar'dan sağlanıyor, ayrıca çiplerin işlenmesinde kullanılan kükürt ve sülfürik asit tedariki doğrudan Körfez rafinerilerine bağlı," dedi. Boğazdaki ablukanın bu kritik maddelerin akışını durma noktasına getirdiğini aktardı.