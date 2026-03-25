İran savaşı Asya ülkelerini de vurdu! Tayvan'da çip üretimi risk altında
Hürmüz Boğazı’ndaki kriz, çip üretiminin kalbi Tayvan’ı vurdu. Enerjide yüzde 97 dışa bağımlı olan ülkede LNG stokunun 11 güne düşmesi alarm zillerini çaldı. Artan maliyetler ve tedarik sorunları teknoloji üretimini tehdit ederken, uzmanlar küresel elektronik fiyatlarında ciddi artış ve teslimat krizleri yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
Tayvan'da enerji ithalatına olan %97'lik yüksek bağımlılık ve Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik tıkanıklık, küresel çip üretimini büyük bir çıkmaza sürükledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Tayvan'ın yalnızca 11 günlük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) stokunun kaldığını belirterek, krizin derinleşmesi durumunda teknoloji dünyasında taşların yerinden oynayacağı uyarısında bulundu.
TAYVAN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI
Yarı iletken sektörünün devasa bir elektrik tüketimine sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Zeyrek, "Tayvan'da bu enerji ithalatının yüzde 97'sini ithalata bağlı ve bu sektörde en önemli sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatının en büyük kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor," ifadelerini kullandı. Zeyrek, bu kritik su yolundaki aksamaların doğrudan Tayvan'ın üretim kapasitesini vurduğunu dile getirdi.
KRİTİK 11 GÜN: ELEKTRİK ŞEBEKESİ TEHLİKEDE
Bölgedeki enerji darboğazının boyutlarına dikkat çeken Zeyrek, "Morgan Stanley raporlarına göre Tayvan'ın fiili olarak yalnızca 11 günlük sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG stoku kaldı ve krizin uzaması halinde elektrik şebekesinin doğrudan etkileneceği yönünde yorumlar var," sözleriyle yaklaşan tehlikenin altını çizdi.
HAMMADDE TEDARİĞİNDE KÖRFEZ KİLİDİ
Çip üretiminde kullanılan yan maddelerin de risk altında olduğunu belirten Mehmet Zeyrek, "Çip soğutma ve üretim aşamalarında hayati öneme sahip helyumun küresel arzının üçte biri Katar'dan sağlanıyor, ayrıca çiplerin işlenmesinde kullanılan kükürt ve sülfürik asit tedariki doğrudan Körfez rafinerilerine bağlı," dedi. Boğazdaki ablukanın bu kritik maddelerin akışını durma noktasına getirdiğini aktardı.
MALİYETLER 4 KATINA ÇIKTI: ZAM YOLDA
Lojistik ve üretim maliyetlerindeki devasa artışa değinen Zeyrek, "Alternatif rotalar ve fırlayan savaş sigortaları nedeniyle çip bileşenlerinin nakliye maliyetleri son iki haftada dört katına çıktı," ifadelerini kullandı. Bu durumun teknoloji devlerini daha kârlı olan yapay zeka çiplerine yönelttiğini söyleyen Zeyrek, "Bu dalgalanmanın akıllı telefon ve bilgisayar gibi tüketici elektroniğinde aylar sürecek teslimat gecikmelerine ve küresel çapta ciddi fiyat zamlarına yol açması bekleniyor," sözleriyle haberi noktaladı.