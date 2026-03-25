İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Erdoğan'ın tutumu takdire şayan
ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunun takdire şayan olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, "Siyonistlere karşı kararlı" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik tutumuna övgüde bulundu.
Pezeşkiyan, paylaşımında, "T.C. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın R.T. Erdoğan'ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı, Türk milletinin uzun yıllardır İslam dünyasıyla dayanışma içinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz" dedi.
ERDOĞAN: "SAVAŞ TUZAĞINA ÇEKİLMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan ise son açıklamalarında bölgedeki gerilime ilişkin net mesajlar vermişti. Türkiye'nin savaşın parçası olmayacağını vurgulayan Erdoğan, ülkenin bir "ateş çemberi" içine çekilmek istendiğini ancak buna izin verilmeyeceğini ifade etmişti.
Erdoğan, Türkiye'nin her zaman barıştan yana olduğunu belirterek, "Tarihimizin hiçbir döneminde provokasyonlara gelmedik, bundan sonra da gelmeyeceğiz" mesajını vermişti.
NET MESAJ: "ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"
"Bölgedeki yangının temel nedeni İsrail'in saldırganlığı"
Başkan Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamalarda, operasyonları "uluslararası hukukun açık ihlali" olarak nitelendirirken, bölgedeki gerilimin ana kaynağına da dikkat çekmişti.
Erdoğan, Orta Doğu'daki tırmanan krizin temelinde İsrail'in saldırgan politikalarının bulunduğunu vurgulayarak, bu yaklaşımın bölgeyi daha büyük bir çatışmaya sürüklediğini ifade etti.
"SAVAŞ DEĞİL DİPLOMASİ" VURGUSU
Türkiye'nin savaşın tarafı olmayacağını yineleyen Erdoğan, "Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır" demişti.
Bölgedeki çatışmaların büyümeden durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, diplomasiye alan açılmaması halinde tüm bölgenin bir "ateş çemberine" dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.