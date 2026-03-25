CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İran’da Vanek Meydanı’nda yürek burkan görüntüler! A Haber o anları ekrana taşıdı

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu’daki ateş hattındayken, Tahran’da tansiyonun düştüğü değil, farklı bir cephede derinleştiği görülüyor. Savaşın 26. gününde diplomasi trafiği üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen “gizli mesajlarla” sürerken, İran sokaklarında ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler için yas ve öfke hâkim. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın kalbi Vanek Meydanı’ndan aktardı: Bir yanda “vatan savunması”nın işlendiği sembolik okul kürsüleri, diğer yanda cepheden gelen sıcak çatışma haberleri…

İran'da savaşın 26. gününde hem sahada hem diplomasi trafiğinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Tahran'daki Vanek Meydanı'nda hayatını kaybeden çocuklar için kurulan temsili okul yürekleri dağlarken, perde arkasında ABD ile İran arasında üçüncü ülkeler aracılığıyla mesaj trafiğinin sürdüğü belirtiliyor. Ateşkes ihtimali belirsizliğini korurken, İran cephesi müzakereye kapıyı tamamen kapatmış durumda.

TAHRAN'DA SAVAŞIN 26. GÜNÜ: VANEK MEYDANI'NDA DİRENİŞİN SEMBOLÜ YÜKSELDİ!

PERDE ARKASINDA DİPLOMATİK TRAFİK: MESAJLAR GİDİP GELİYOR

Savaşın gölgesinde diplomasi kulisleri de hareketli. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sahadan aktardığı bilgide taraflar arasında doğrudan olmasa da dolaylı bir iletişim hattının açık olduğunu vurgulayarak, "Mesajlar gelip gidiyor. Bu artık kesinleşti. Dolaylı yönden, üçüncü ülkeler aracılığıyla bu temaslar kesinlikle var" ifadelerini kullandı.

Karabağ, ABD'nin bu üçüncü ülkeler üzerinden İran'a mesaj ilettiğini, İran'ın da karşılık verdiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri o ülkeler üzerinden İran'a mesaj gönderiyor, İran da cevabını veriyor. Bu kesindir" sözleriyle diplomatik temasın varlığını net şekilde ortaya koydu.

ATEŞKES BELİRSİZ, 15 ŞART TARTIŞMASI GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Ateşkes ihtimali ise halen sis perdesi arkasında. Karabağ, bu ihtimalin oldukça zayıf olduğuna dikkat çekerek, "Bu olur mu olmaz mı biraz kuşkulu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin öne sürdüğü iddia edilen "15 şart" ise krizin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İran'ın bu şartları kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Karabağ, "Bu şartlar zaten İran'ın kabul etmeyeceği şeyler. İranlı yetkililer de diyor ki; savaşta elde edemediklerini masada istiyorlar" şeklinde konuştu.

İran cephesinin müzakere kapısını tamamen kapattığını da vurgulayan Karabağ, "İran müzakere masasını tümden reddediyor. Reddettiği bir konuda birisiyle görüşeceğini söylemesi mantıklı olmaz" ifadelerini kullandı.

VANEK MEYDANI'NDA YÜREK YAKAN TABLO: TEMSİLİ OKUL KURULDU

Tahran'ın en işlek noktalarından biri olan Vanek Meydanı'nda ise savaşın en çarpıcı sembollerinden biri yükseliyor. Hayatını kaybeden öğrenciler için kurulan temsili okul, adeta bir yas alanına dönüşmüş durumda.

Karabağ, meydandaki atmosferi aktarırken, "Burada temsili bir okul yapılmış. Tahtada 'Bugünün dersi: Vatanı savunmak' yazıyor" dedi.

Okulun tahtasında Farsça "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesi yer alırken, hemen yanında dikkat çeken bir başka yazı bulunuyor: "Amerika Birleşik Devletleri 165 Minablı çocuğu öldürdü."

Bu alan yalnızca bir anma noktası değil; aynı zamanda savaşın yarattığı travmanın sembolik bir anlatımı niteliğinde.

"HANGİ SUÇ UĞRUNA?" ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI TEK TEK SERGİLENİYOR

Meydanda sergilenen fotoğraflar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Hayatını kaybeden çocukların tek tek fotoğrafları sıralara yerleştirilmiş durumda.

Karabağ, bir kız çocuğunun fotoğrafını işaret ederek, "Başında 'Hangi günah uğruna?' yazıyor. İsmi Azita. Altında da 'Onun gülüşlerini İsrail ve Amerika sonsuza kadar söndürdü' ifadeleri yer alıyor" dedi.

Fotoğrafların altında ise intikam vurgusu dikkat çekiyor. Aynı mesajın farklı çocuklar için tekrarlandığı görülüyor: "Hangi suç uğruna bu çocuklar öldürüldü?"

SAVAŞIN EN ACI BİLANÇOSU: 243 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sahadan gelen son veriler, kaybın boyutunu gözler önüne seriyor. Karabağ, "Bugüne kadar 243 İranlı öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı.

Özellikle savaşın ilk gününde hedef alınan okul saldırısının toplumda derin bir travma yarattığı belirtiliyor. 165 kız çocuğunun hayatını kaybetmesi, ülkede duygusal bir kırılma noktası olmuş durumda.

YANMIŞ DEFTERLER, BOŞ SIRALAR: SAVAŞIN SESSİZ TANIKLARI

Temsili okulda yalnızca fotoğraflar değil, savaşın izlerini taşıyan objeler de sergileniyor. Yanmış kitaplar, parçalanmış çantalar ve boş sıralar dikkat çekiyor.

Karabağ, bu detayları aktarırken, "Çocukların çantaları, yanmış kitapları burada sergileniyor. Sıralarda onların fotoğrafları var" dedi.

Meydanda yer alan mumlar ve çiçekler ise anma atmosferini güçlendirirken, kısa süre önce etkili olan şiddetli yağışın bu düzeni kısmen bozduğu ifade edildi.

SLOGANLAR VE YEMİNLER: MEYDANDA SERT MESAJLAR

Vanek Meydanı'nda yalnızca anma değil, aynı zamanda güçlü siyasi mesajlar da dikkat çekiyor.

Bir erkek çocuğunun fotoğrafının altında yer alan ifadeyi aktaran Karabağ, "Yemin ederim ki Siyonistleri yok edene kadar savaşacağım" sözlerinin yazılı olduğunu belirtti.

Bu sloganlar, toplumdaki öfkenin ve savaşın psikolojik etkisinin ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor.

İRAN'DA HAYAT DEVAM EDİYOR MU? EKONOMİ VE GÜNLÜK YAŞAM

Savaş ortamına rağmen İran'da günlük hayatın tamamen durmadığı görülüyor.

Karabağ, "Elektrik, su, gaz, benzin, yiyecek içecek konusunda herhangi bir sıkıntı yok" diyerek temel ihtiyaçlarda kriz yaşanmadığını ifade etti.

Daha da dikkat çekici olan ise döviz piyasası. Karabağ, "Normalde savaşta döviz artar ama İran'da döviz fiyatları düşüyor" sözleriyle alışılmadık bir ekonomik tabloya dikkat çekti.

Bu durumun, ABD'nin Hürmüz kaynaklı gelişmeler sonrası İran'a yönelik yaptırımları gevşetmesiyle bağlantılı olduğu ve İran'ın petrol satışını artırdığı belirtiliyor.

YENİ YIL GÖLGESİNDE SAVAŞ: KISMİ NORMALLEŞME

İran'da yeni yıl (Nevruz) tatili devam ederken, şehirde kısmi bir normalleşme gözlemleniyor.

Karabağ, "Tüm mağazalar açık değil ama insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı yerler büyük ölçüde açık" diyerek günlük hayatın kontrollü şekilde sürdüğünü aktardı.

SİYASİ MESAJLAR: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Türkiye'ye yönelik mesajı da dikkat çekti.

Karabağ, "Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'aziz kardeşim' diyerek teşekkür etti" bilgisini paylaşarak, İran'ın Türkiye'nin tutumunu takdir ettiğini belirtti.

Pezeşkiyan'ın mesajında Türkiye'nin İslam dünyasıyla dayanışmasına vurgu yaptığı ifade edildi.

FÜZELERDE MESAJ VAR: HER SALDIRI BİR ANLAM TAŞIYOR

İran'ın saldırılarında dikkat çeken bir diğer unsur ise füzelerin üzerindeki mesajlar.

Karabağ, "Füzelerin üzerinde o günün önemine göre farklı ifadeler yazılıyor. İspanya liderine, Londra'daki insanlara teşekkür mesajları bile yer aldı" diyerek bu psikolojik savaş yöntemine dikkat çekti.

Sahadaki askeri hareketlilik de hız kesmiş değil. Karabağ, "İran neredeyse her gün 3-4 dalga saldırı gerçekleştiriyor" sözleriyle sıcak temasın devam ettiğini vurguladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın