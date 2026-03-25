İran’da Vanek Meydanı’nda yürek burkan görüntüler! A Haber o anları ekrana taşıdı

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu’daki ateş hattındayken, Tahran’da tansiyonun düştüğü değil, farklı bir cephede derinleştiği görülüyor. Savaşın 26. gününde diplomasi trafiği üçüncü ülkeler üzerinden yürütülen “gizli mesajlarla” sürerken, İran sokaklarında ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrenciler için yas ve öfke hâkim. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın kalbi Vanek Meydanı’ndan aktardı: Bir yanda “vatan savunması”nın işlendiği sembolik okul kürsüleri, diğer yanda cepheden gelen sıcak çatışma haberleri…

İran'da savaşın 26. gününde hem sahada hem diplomasi trafiğinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Tahran'daki Vanek Meydanı'nda hayatını kaybeden çocuklar için kurulan temsili okul yürekleri dağlarken, perde arkasında ABD ile İran arasında üçüncü ülkeler aracılığıyla mesaj trafiğinin sürdüğü belirtiliyor. Ateşkes ihtimali belirsizliğini korurken, İran cephesi müzakereye kapıyı tamamen kapatmış durumda. TAHRAN'DA SAVAŞIN 26. GÜNÜ: VANEK MEYDANI'NDA DİRENİŞİN SEMBOLÜ YÜKSELDİ! PERDE ARKASINDA DİPLOMATİK TRAFİK: MESAJLAR GİDİP GELİYOR Savaşın gölgesinde diplomasi kulisleri de hareketli. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, sahadan aktardığı bilgide taraflar arasında doğrudan olmasa da dolaylı bir iletişim hattının açık olduğunu vurgulayarak, "Mesajlar gelip gidiyor. Bu artık kesinleşti. Dolaylı yönden, üçüncü ülkeler aracılığıyla bu temaslar kesinlikle var" ifadelerini kullandı. Karabağ, ABD'nin bu üçüncü ülkeler üzerinden İran'a mesaj ilettiğini, İran'ın da karşılık verdiğini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri o ülkeler üzerinden İran'a mesaj gönderiyor, İran da cevabını veriyor. Bu kesindir" sözleriyle diplomatik temasın varlığını net şekilde ortaya koydu.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) ATEŞKES BELİRSİZ, 15 ŞART TARTIŞMASI GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR Ateşkes ihtimali ise halen sis perdesi arkasında. Karabağ, bu ihtimalin oldukça zayıf olduğuna dikkat çekerek, "Bu olur mu olmaz mı biraz kuşkulu" değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin öne sürdüğü iddia edilen "15 şart" ise krizin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İran'ın bu şartları kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Karabağ, "Bu şartlar zaten İran'ın kabul etmeyeceği şeyler. İranlı yetkililer de diyor ki; savaşta elde edemediklerini masada istiyorlar" şeklinde konuştu. İran cephesinin müzakere kapısını tamamen kapattığını da vurgulayan Karabağ, "İran müzakere masasını tümden reddediyor. Reddettiği bir konuda birisiyle görüşeceğini söylemesi mantıklı olmaz" ifadelerini kullandı.