Pakistan arabuluculuğa hazır: ABD İran müzakereleri İslamabad'da mı?

Pakistan İslamabad’da diplomasi trafiği hız kazandı. İslamabad'ın ABD-İran gerilimini düşürmek için kritik temaslara ev sahipliği yapacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Pakistan arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Gözler, bölge dengelerini etkileyebilecek heyet açıklamalarında. A Haber Pakistan Muhabiri Fakhur Rahman son detayları aktardı.

Bölgede son birkaç gündür yaşanan hareketlilik, yerini yoğun bir diplomatik seferberliğe bırakmış durumda. İslamabad, küresel aktörlerin buluşma noktası haline gelirken, Pakistan'ın üstlendiği kritik rolün detayları netleşmeye başladı. ABD-İRAN MÜZAKERESİ PAKİSTAN'DA MI? Süreci değerlendiren A Haber muhabiri Fakhur Rahman, "Evet, geçen birkaç gündür yoğun bir diplomasi başkent İslamabad'da yer alıyor. Bu yoğun diplomasinin ardında tabii telefon görüşmeleri başta geliyor" ifadelerini kullandı. ABD-İRAN MÜZAKERESİNDE ATEŞKES ÇIKAR MI? PAKİSTAN BAŞBAKANI'NDAN STRATEJİK MEKİK DİPLOMASİSİ

Pakistan hükümeti, ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek adına en üst düzeyde hamleler yapıyor. Başbakanın bizzat yürüttüğü temasların bir zincir halinde ilerlediğini belirten Rahman, "Pakistan Başbakanı ilk önce Amerikalı makamlarla temaslarda bulunmuş ve daha sonra da İran Cumhurbaşkanı'nı telefonla arayarak Pakistan'ın iki ülke, yani Amerika ve İran'ın görüşmelerine ev sahipliği yapmaya veya misafirperverlik göstermeye hazır olduğu açıklamasını dile getirmişti" sözleriyle Pakistan'ın arabuluculuk iradesini ortaya koydu.

Yayın öncesinde Pakistanlı yetkililerle bizzat görüşen Rahman, bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına paylaştı. Diplomatik kanallardaki hareketliliğin sürdüğünü belirten Rahman, "Şu anda, yani bu yayına girmeden birkaç dakika önce ben yine Pakistanlı yetkililerle bir temas kurdum. Hala İran tarafından Pakistan'a yönelik bir heyetin geleceği konusunda kesin bir bilgi yok" şeklinde konuştu. ABD'NİN MASADAKİ 15 ŞARTI VE İRAN'IN CEVABI

Krizin çözümüne dair masada somut bir dosyanın olduğu, ancak İran'ın bu tekliflere karşı kendi şartlarını sunduğu öğrenildi. Teklifin içeriğine ve diplomatik nota trafiğine değinen Rahman, "Hatta ABD tarafı üzerinden İran'a teklif edilen 15 madde veya 15 şart üzerinde İran tarafında Pakistan'a diplomatik düzeyde bir mesaj gönderilmiş" dedi. Bu mesajın içeriği, bölgedeki tüm dengeleri değiştirecek nitelikte.

İran tarafının barış için öne sürdüğü şartlar, sadece ABD'yi değil bölgedeki diğer aktörleri de kapsıyor. Rahman, İran'ın Pakistan üzerinden ilettiği talepleri şu sözlerle aktardı: "İran komple bu savaşın ateşkesin olmasını talebinde bulunuyor. Yani sadece ABD değil, İsrail de saldırıları kesmeli. İran tarafından belli başlı bu bir şart Pakistan yetkililerine ulaştırılmış az önce." ÇİN DE DEVREDE: "BARIŞA BİR ŞANS TANIYALIM" Krizin çözümü için küresel bir konsensüs oluşurken, Çin'in de ağırlığını koyduğu görülüyor. Pakistanlı diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de sürece dahil oldu. Rahman, "Bundan önce akşam Pakistan akşam saatlerinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşı Abbas Irakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Pakistanlı diplomat kaynaklarına göre Çin de İran'ın görüşme masasına gelmesini istiyor" ifadelerini kullanarak, Pekin'in bölgedeki gerilimi azaltma ve barışa şans tanıma yönündeki adımlarını vurguladı.