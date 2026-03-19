Bakan Fidan’dan Körfez’de kritik diplomasi: Füze tehdidi altında kritik görüşme
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, on ülkenin dışişleri bakanları kritik bir çözüm için bir araya gelirken, kentin füzelerle vurulması bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Doha’daki temasları devam ederken, füzelerin gölgesinde yürütülen diplomasi, “sahte bayrak” iddiaları ve Amerika’nın strateji boşluğu Körfez’de büyük bir belirsizlik yarattı. Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı, balistik füzelerin gökyüzünü aydınlattığı anlarda, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ateş hattından sıcak gelişmeleri aktardı.
RİYAD'DA BALİSTİK FÜZE DEHŞETİ: BAKANLAR TOPLANTISINDA SICAK TEMAS
Orta Doğu'nun kalbi Riyad, savaşın başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılardan birine sahne oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Kesinlikle Hikmet. Dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydık ve biz Riyad'a vardıktan yaklaşık bir saat sonra işte o füze yağmuru başladı. Tam da Dışişleri Bakanları toplantısı için bakanlar o kongre merkezine intikal halindeyken, biz dışarıda kaldığımız otelin önünde yayınlarımıza başlamıştık" sözleriyle o sıcak dakikaları anlattı. Riyad'ın büyükelçilikler bölgesinde yankılanan patlama sesleri, diplomasinin tam ortasına bomba gibi düştü.
SİREN SESLERİ ALTINDA YAYIN: "GÜVENLİ YERE GİDİN" UYARISI
Saldırı başladığı anlarda basın mensuplarının telefonlarına düşen uyarı mesajları, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Orhan Sali, "Yayınlara başladığımız andan itibaren bir balistik füze saldırısı uyarısı geldi ilk önce telefonlarımıza ve güvenli yere gitmemiz istendi. Biz yayınlarımıza devam ettik. O sırada tam bizim bulunduğumuz nokta aslında Riyad'ın bu büyükelçiliklerinin bulunduğu nokta ve sık sık İran tarafından da hedef gösterilen noktalardan birisiydi" ifadelerini kullandı.
Riyad'ın o gece 6 balistik füze ile hedef alındığını, bunlardan ikisinin kente düştüğüne dair görüntülerin netleştiğini belirten Sali, saldırının şiddetine dikkat çekti.
HAKAN FİDAN'DAN ARAKÇİ'YE SERT YANIT: BİZİ BU ŞEKİLDE Mİ KARŞILIYORSUNUZ?
Diplomasi trafiğinin en çarpıcı anı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'daki basın toplantısında açıkladığı o telefon görüşmesi oldu. Füzelerin havada imha edildiği saniyelerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Bakan Fidan'ı aradığı ortaya çıktı.
Hakan Fidan, "Biz burada bir savaşı durdurmak için bir umut olmaya geldik. Ne oluyor? Bizi bu şekilde mi karşılıyorsunuz?" şeklindeki ifadeleriyle İran tarafına en sert tepkiyi gösterdiğini basın toplantısında detaylıca anlattı. Sali, Bakan Fidan'ın o sırada Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve sirenlerin yankılandığı o anlarda bu ikili diyaloğun gerçekleştiğini aktardı.