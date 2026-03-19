Bakan Fidan’dan Körfez’de kritik diplomasi: Füze tehdidi altında kritik görüşme

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da, on ülkenin dışişleri bakanları kritik bir çözüm için bir araya gelirken, kentin füzelerle vurulması bölgeyi savaşın eşiğine getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Doha’daki temasları devam ederken, füzelerin gölgesinde yürütülen diplomasi, “sahte bayrak” iddiaları ve Amerika’nın strateji boşluğu Körfez’de büyük bir belirsizlik yarattı. Orta Doğu’da tansiyonun zirve yaptığı, balistik füzelerin gökyüzünü aydınlattığı anlarda, A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ateş hattından sıcak gelişmeleri aktardı.

FÜZE SALDIRILARI ALTINDAN KÖRFEZ'DE TARİHİ TOPLANTI

RİYAD'DA BALİSTİK FÜZE DEHŞETİ: BAKANLAR TOPLANTISINDA SICAK TEMAS

Orta Doğu'nun kalbi Riyad, savaşın başlangıcından bu yana en şiddetli saldırılardan birine sahne oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Kesinlikle Hikmet. Dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydık ve biz Riyad'a vardıktan yaklaşık bir saat sonra işte o füze yağmuru başladı. Tam da Dışişleri Bakanları toplantısı için bakanlar o kongre merkezine intikal halindeyken, biz dışarıda kaldığımız otelin önünde yayınlarımıza başlamıştık" sözleriyle o sıcak dakikaları anlattı. Riyad'ın büyükelçilikler bölgesinde yankılanan patlama sesleri, diplomasinin tam ortasına bomba gibi düştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı (AA)

SİREN SESLERİ ALTINDA YAYIN: "GÜVENLİ YERE GİDİN" UYARISI

Saldırı başladığı anlarda basın mensuplarının telefonlarına düşen uyarı mesajları, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Orhan Sali, "Yayınlara başladığımız andan itibaren bir balistik füze saldırısı uyarısı geldi ilk önce telefonlarımıza ve güvenli yere gitmemiz istendi. Biz yayınlarımıza devam ettik. O sırada tam bizim bulunduğumuz nokta aslında Riyad'ın bu büyükelçiliklerinin bulunduğu nokta ve sık sık İran tarafından da hedef gösterilen noktalardan birisiydi" ifadelerini kullandı.

Riyad'ın o gece 6 balistik füze ile hedef alındığını, bunlardan ikisinin kente düştüğüne dair görüntülerin netleştiğini belirten Sali, saldırının şiddetine dikkat çekti.

HAKAN FİDAN'DAN ARAKÇİ'YE SERT YANIT: BİZİ BU ŞEKİLDE Mİ KARŞILIYORSUNUZ?

Diplomasi trafiğinin en çarpıcı anı ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Doha'daki basın toplantısında açıkladığı o telefon görüşmesi oldu. Füzelerin havada imha edildiği saniyelerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Bakan Fidan'ı aradığı ortaya çıktı.

Hakan Fidan, "Biz burada bir savaşı durdurmak için bir umut olmaya geldik. Ne oluyor? Bizi bu şekilde mi karşılıyorsunuz?" şeklindeki ifadeleriyle İran tarafına en sert tepkiyi gösterdiğini basın toplantısında detaylıca anlattı. Sali, Bakan Fidan'ın o sırada Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve sirenlerin yankılandığı o anlarda bu ikili diyaloğun gerçekleştiğini aktardı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN BÜYÜK SORGULAMASI: İRAN NEDEN VURUYOR?

Bölgedeki Amerikan üslerinden İran'a yönelik hiçbir saldırı gerçekleşmemesine rağmen körfez başkentlerinin hedef alınması büyük bir infial yaratmış durumda. Orhan Sali, "Savaşın başlamasından bugüne kadar bu körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinden İran'a yönelik hiçbir saldırı düzenlenmedi. Buradan kalkan uçak yok, buradan gönderilen herhangi bir füze yok. İran neden burayı vuruyor? Bu ülkeler de şu anda bunu sorguluyor" sözleriyle bölgedeki stratejik çıkmazı dile getirdi.

Riyad'daki toplantının bir "son uyarı" mahiyetinde olduğunu belirten Sali, bölge ülkelerinin artık daha fazla saldırıyı kaldırmayabileceğini vurguladı.

KATAR'IN ENERJİ SAHALARI HEDEFTE: DOĞAL GAZ HAVZALARINDA AĞIR HASAR

İran ile geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olan Katar'da da şaşkınlık ve öfke hakim. Son 24 saat içinde Katar'ın doğal gaz sahalarının vurulduğu ve ciddi zararlar oluştuğu bildirildi. Orhan Sali, "Katar da buna şu anda şaşırıyor: 'Neden biz bu kadar hedef altındayız? Buradan herhangi bir Amerikan savaş uçağı ya da füzesi İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmedi.' Son 24 saatte Katar'ın vurulan doğal gaz sahalarını da görüyoruz. Orada da çok ciddi bir zarar var" diyerek ekonomik tahribatın boyutuna işaret etti. Körfez ülkelerinin "cevap verme hakkını saklı tuttuklarını" ancak savaşın kontrolden çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi bir araya geldi.

TELEFONLARDA ACİL ULUSAL UYARI: HAYATIN OLAĞAN AKIŞI DURDU

Körfez bölgesinde hayatın artık normal seyretmediğini kanıtlayan anlar, Orhan Sali'nin canlı yayında gösterdiği telefon alarmıyla tescillendi. Sali, "Basın toplantısına hazırlanırken yine telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bir hava saldırısı başladığı vakit telefonlara şöyle bir acil ulusal uyarı şeklinde bir mesaj geliyor ve çalmaya başlıyor. Bir anda o odada ya da çevrenizde bulunan herkesin telefonundan çok yüksek sesle bir alarm sesi gelmeye başlıyor. 'Güvenli yerlere gidin ve ikinci bir uyarı gelinceye kadar da oradan çıkmayın' uyarısı yapılıyor" sözleriyle bölgedeki tedirginliğin her an hissedildiğini anlattı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve uçuşların yapılamadığı bölgede, havalimanlarının bomboş kaldığı gözlendi.

AMERİKAN SAVUNMA VAADİ ÇÖKTÜ: STRATEJİK KIRILMA NOKTASI

Yıllardır Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan körfez ülkeleri, bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. ABD'nin "biz sizi koruruz" vaadinin bu savaşta karşılık bulmadığı anlaşıldı.

Orhan Sali, "Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede çok fazla askeri üs bulundurdu ve vaat ettikleri şeyler: 'Biz sizi koruruz, merak etmeyin size gelecek askeri tehlikelere karşı; zaten bizim beşinci filomuz burada, uçak gemilerimiz, savaş gemilerimiz, savaş uçaklarımız her şey burada, savunma sistemleri burada.' Ama bu savaşta bunun tam da öyle olmadığı anlaşıldı" ifadelerini kullandı. Bu durumun, bölge ülkelerini Amerika'sız yeni bir savunma mekanizması arayışına itebileceği değerlendiriliyor.

SAHTE BAYRAK OPERASYONU MU?

Riyad'da on iki dışişleri bakanı toplantı halindeyken gerçekleşen bu anlamsız saldırının arkasında başka güçlerin olup olmadığı sorusu da gündemde. Orhan Sali, "İsrail'in bu noktada sahte bayrak operasyonları olabilir mi? Olabilir. İsrail'den her şey beklenir bu noktadan sonra. Gazze'de yaptıklarını görüyoruz, İran'da vurulan okulları görüyoruz" şeklinde konuşarak, saldırıların füzelerin ateşlendiği noktadan bağımsız olarak İsrail'in bir oyunu olabileceği ihtimalini hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN BARIŞ DENGESİ VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ

Körfezin içine sürüklendiği bu karanlık tabloda Türkiye, en büyük barış gayretini sarf eden ülke olarak öne çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun lider diplomasisi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi bölgede dengeyi korumaya çalışıyor.

Orhan Sali, "En büyük gayreti Türkiye sarf ediyor burada. Bir dengeyi korumaya çalışıyor; çünkü bu işin sonu iyi bir yere doğru gitmiyor, o görünüyor" sözleriyle Türkiye'nin kilit rolünü vurguladı.

Hakan Fidan'ın Doha'da Katar Emiri tarafından kabul edildiğini ve peş peşe üç ayrı toplantı gerçekleştirdiğini aktaran Sali, Türkiye'nin bu zor zamanda bölgeden elini çekmediğini belirtti.

DOHA'DA SESSİZ BEKLEYİŞ: GELECEK BELİRSİZ

Şu an Basra Körfezi'ne açılan bir otelin balkonundan yayın yapan Orhan Sali, Doha'daki son durumu; "An itibarıyla göreceksiniz gökyüzünde bir sakinlik var. Bugün sadece bir uyarı geldi telefona, onun dışında Katar'ın başkenti Doha'da biraz bugün sakin geçiyor gibi" sözleriyle özetledi.

Ancak Yemen'deki Husilerin Bab-ül Mendep'i kapatma ihtimali, Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ve Trump'ın belirsiz stratejisi körfezi "sıcak temas" riskiyle baş başa bırakmaya devam ediyor.

