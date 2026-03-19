Bakan Fidan’dan Körfez’de kritik diplomasi: Füze tehdidi altında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı KÖRFEZ ÜLKELERİNİN BÜYÜK SORGULAMASI: İRAN NEDEN VURUYOR? Bölgedeki Amerikan üslerinden İran'a yönelik hiçbir saldırı gerçekleşmemesine rağmen körfez başkentlerinin hedef alınması büyük bir infial yaratmış durumda. Orhan Sali, "Savaşın başlamasından bugüne kadar bu körfez ülkelerindeki Amerikan üslerinden İran'a yönelik hiçbir saldırı düzenlenmedi. Buradan kalkan uçak yok, buradan gönderilen herhangi bir füze yok. İran neden burayı vuruyor? Bu ülkeler de şu anda bunu sorguluyor" sözleriyle bölgedeki stratejik çıkmazı dile getirdi. Riyad'daki toplantının bir "son uyarı" mahiyetinde olduğunu belirten Sali, bölge ülkelerinin artık daha fazla saldırıyı kaldırmayabileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı KATAR'IN ENERJİ SAHALARI HEDEFTE: DOĞAL GAZ HAVZALARINDA AĞIR HASAR İran ile geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip olan Katar'da da şaşkınlık ve öfke hakim. Son 24 saat içinde Katar'ın doğal gaz sahalarının vurulduğu ve ciddi zararlar oluştuğu bildirildi. Orhan Sali, "Katar da buna şu anda şaşırıyor: 'Neden biz bu kadar hedef altındayız? Buradan herhangi bir Amerikan savaş uçağı ya da füzesi İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmedi.' Son 24 saatte Katar'ın vurulan doğal gaz sahalarını da görüyoruz. Orada da çok ciddi bir zarar var" diyerek ekonomik tahribatın boyutuna işaret etti. Körfez ülkelerinin "cevap verme hakkını saklı tuttuklarını" ancak savaşın kontrolden çıkmasından endişe ettiklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi bir araya geldi. TELEFONLARDA ACİL ULUSAL UYARI: HAYATIN OLAĞAN AKIŞI DURDU Körfez bölgesinde hayatın artık normal seyretmediğini kanıtlayan anlar, Orhan Sali'nin canlı yayında gösterdiği telefon alarmıyla tescillendi. Sali, "Basın toplantısına hazırlanırken yine telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bir hava saldırısı başladığı vakit telefonlara şöyle bir acil ulusal uyarı şeklinde bir mesaj geliyor ve çalmaya başlıyor. Bir anda o odada ya da çevrenizde bulunan herkesin telefonundan çok yüksek sesle bir alarm sesi gelmeye başlıyor. 'Güvenli yerlere gidin ve ikinci bir uyarı gelinceye kadar da oradan çıkmayın' uyarısı yapılıyor" sözleriyle bölgedeki tedirginliğin her an hissedildiğini anlattı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve uçuşların yapılamadığı bölgede, havalimanlarının bomboş kaldığı gözlendi.