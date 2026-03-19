ANALİZ | Orta Doğu'da savaş suya sıçradı! Körfez ülkeleri ve İran’ı bekleyen büyük tehlike

Küresel güçlerin satranç tahtasına dönen Orta Doğu’da gerilim, askeri üslerden ve petrol sahalarından hayati su kaynaklarına sıçradı. İran’ın içindeki derin kuraklık ve İsrail ile yaşanan "yatay tırmandırma" stratejisi, bölgeyi toplumsal bir çöküşün eşiğine getirdi. Uzmanlar, artık füzelerin değil, su altyapısına yönelik hamlelerin milyonlarca insanı yerinden edebileceği ve geleceğin savaş cephelerinin barajlar ile nehirler olacağı konusunda uyarıyor.

Orta Doğu'daki kaotik ortamın ortasında İran, tarihin en büyük kuraklık krizlerinden biriyle pençeleşiyor. Ülkedeki su krizinin geldiği noktayı bizzat itiraf eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Suyumuz yok. Ayağımızın altında da yok, barajın ardında da yok." sözleriyle mevcut vahameti gözler önüne serdi. ORTA DOĞU'DA SAVAŞ SUYA SIÇRADI A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analizine göre; Krizin başkent Tahran'ı tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer yağmur yağmazsa, Tahran'da Aralık ayında su kısıtlamaya başlamamız gerekecek. Kısıtlama yapsak bile yağmur yağmazsa tamamen susuz kalacağız. Halkın Tahran'ı tahliye etmesi gerekecek." ifadelerini kullanarak bir devletin bekasının doğrudan suya bağlı olduğunu hatırlattı.

İSRAİL'DEN "STRATEJİK" SU TEKLİFİ İran içinde bu kriz yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Tahran yönetimine ve halkına yönelik manidar bir açıklama geldi. Bölgedeki gerilimi teknolojik üstünlük üzerinden okuyan Netanyahu, "Ülkeniz özgürlüğüne kavuştuğunda İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyun tuzdan arındırılmasına yardımcı olacağız." sözleriyle aktardı. Bu açıklama, suyun sadece doğal bir kaynak değil, aynı zamanda psikolojik ve jeopolitik bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha kanıtladı.