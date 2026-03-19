ANALİZ | Orta Doğu'da savaş suya sıçradı! Körfez ülkeleri ve İran’ı bekleyen büyük tehlike
Küresel güçlerin satranç tahtasına dönen Orta Doğu’da gerilim, askeri üslerden ve petrol sahalarından hayati su kaynaklarına sıçradı. İran’ın içindeki derin kuraklık ve İsrail ile yaşanan "yatay tırmandırma" stratejisi, bölgeyi toplumsal bir çöküşün eşiğine getirdi. Uzmanlar, artık füzelerin değil, su altyapısına yönelik hamlelerin milyonlarca insanı yerinden edebileceği ve geleceğin savaş cephelerinin barajlar ile nehirler olacağı konusunda uyarıyor.
Orta Doğu'daki kaotik ortamın ortasında İran, tarihin en büyük kuraklık krizlerinden biriyle pençeleşiyor. Ülkedeki su krizinin geldiği noktayı bizzat itiraf eden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Suyumuz yok. Ayağımızın altında da yok, barajın ardında da yok." sözleriyle mevcut vahameti gözler önüne serdi.
A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analizine göre; Krizin başkent Tahran'ı tehdit eder boyuta ulaştığını vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer yağmur yağmazsa, Tahran'da Aralık ayında su kısıtlamaya başlamamız gerekecek. Kısıtlama yapsak bile yağmur yağmazsa tamamen susuz kalacağız. Halkın Tahran'ı tahliye etmesi gerekecek." ifadelerini kullanarak bir devletin bekasının doğrudan suya bağlı olduğunu hatırlattı.
İSRAİL'DEN "STRATEJİK" SU TEKLİFİ
İran içinde bu kriz yaşanırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Tahran yönetimine ve halkına yönelik manidar bir açıklama geldi. Bölgedeki gerilimi teknolojik üstünlük üzerinden okuyan Netanyahu, "Ülkeniz özgürlüğüne kavuştuğunda İran'ın suyu geri dönüştürmesine ve suyun tuzdan arındırılmasına yardımcı olacağız." sözleriyle aktardı. Bu açıklama, suyun sadece doğal bir kaynak değil, aynı zamanda psikolojik ve jeopolitik bir silah olarak kullanıldığını bir kez daha kanıtladı.
DENİZE MAHKUM KÖRFEZ ÜLKELERİ HEDEFTE
Bölge uzmanları, su kaynaklarının hedef alınmasının savaşın en tehlikeli aşaması olduğunu belirtiyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Bahadır Kaynak, "Su kaynaklarının hedef alınması aslında savaşın tırmanmasının en uç noktaya varmasıyla mümkün olabiliyor. Şu ana kadar tarafların bundan kaçındıklarını görüyoruz. Çünkü sivil altyapıya yönelik saldırılar, hem İran tarafında hem de İran'ın hedeflediği Körfez ülkelerindeki hayatın artık sürdürülemez hale gelmesine sebep olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Petrol zengini Körfez ülkelerinin hayatta kalmak için denize mahkum olduğunu hatırlatan uzmanlar; Kuveyt'in suyunun %90'ını, Umman'ın %86'sını ve Suudi Arabistan'ın %70'ini denizden elde ettiğine dikkat çekerek, su tesislerine yapılacak bir saldırının toplumsal bir felakete yol açacağını vurguluyor.
YENİ CEPHE: BARAJLAR VE ALTYAPI TESİSLERİ
Gelecekteki savaşların rotasının tamamen değiştiğini belirten Gazeteci-Yazar Güngör Yavuzaslan ise, "Biz bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz bir şeyi burada görürüz. Altyapının su kaynaklarının, enerji altyapısının, belki savaş ilerlerse barajların vurulduğunu görürüz. Bu savaş sonrası sivil hayatı birinci derecede etkileyecek bir durum." ifadelerini kullandı.
Bu stratejinin "yatay tırmandırma" yani düşmanı en zayıf noktasından, en hayati ihtiyacından vurma planı olduğu belirtilirken; artık bir füze saldırısından daha korkutucu olanın, milyonlarca insanın musluğundan su akmaması olduğu gerçeği Orta Doğu'nun yeni gerçeği haline geldi.