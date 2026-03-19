İran’dan diplomasiye füzeli sabotaj! Hakan Fidan’dan tarihi çıkış: Amerika'sız Orta Doğa mümkün mü?

(foto: ahaber.com.tr) KÖRFEZ ÜLKELERİ "PETRO-STATE" TUZAĞINDA MI? Körfez ülkelerinin askeri gücünü ve savunma stratejilerini eleştiren Olçar, "Bu devletler 'petro-state' dediğimiz petrol devletleridir. Temel özellikleri petrol ve monarşiye dokunulmamasıdır. Yıllarca bütçe fazlası verdiniz, aileler zenginleşti ama güvenliğe bir çivi çakmamışsınız. Çünkü ABD onları koruyacağına dair söz verdi ancak işte koruyamadı. Körfez ülkelerinin toplam asker sayısı 100 bini bulmuyor. Tek başlarına yapabilecekleri şey, ellerindeki Amerikan menşeli uçaklarla sınırlı hava taarruzlarıdır; ancak bunun karşılığını İran'dan çok sert alacaklarını bildikleri için bunu göze alamıyorlar" şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr) İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ VE DEVRİM MUHAFIZLARI ETKİSİ İran'ın bölgedeki diğer ülkelerden ayrıştığı noktaya değinen Kemal Olçar, "İran'ın ürettiği füzeler kendine aittir. Bölgede askeri bir teokrasiden bahsediyoruz. Devrim Muhafızları, dini lidere rağmen rejimi korumakla mükellef temel aktördür. İran şu an sadece İsrail ve ABD ortaklığının bitmesini istiyor. Eğer ABD buradan tasını tarağını toplayıp giderse, İran 10 kat güçlenmiş olacak ve Devrim Muhafızları siyasete tamamen çökecek" ifadelerini kullandı.

foto: ahaber.com.tr DÖRT CEPHELİ SAVAŞ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ Bölgedeki olası bir savaşın küresel boyutlarına işaret eden Olçar, "Lübnan, Hürmüz Boğazı, Suriye-Irak hattı ve Yemen ile beraber dört cepheli bir savaş ihtimali var. Bu savaşın bütün aktörleri İsrail ve ABD yanında duruyor gibi gözükürse, bu bölgesel bir savaştan Pasifik ve Atlantik'e uzanan küresel bir boyuta ulaşabilir. Türkiye, Riyad'da tam da bunu engellemeye çalışıyor. Sayın Bakanımız Hakan Fidan'ın Katar ziyareti de bu trafiğin bir parçasıdır. Türkiye, bölgenin güvenliğini yine bölge halklarının sağlaması gerektiğini savunuyor" sözleriyle bölgedeki stratejik tabloyu aktardı.