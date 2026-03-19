İran’dan diplomasiye füzeli sabotaj! Hakan Fidan’dan tarihi çıkış: Amerika'sız Orta Doğa mümkün mü?
Riyad’da kritik Körfez zirvesi sırasında yaşanan füze patlamaları bölgede tansiyonu yükseltti. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, saldırının diplomatik süreci sabote etmeye yönelik olduğunu belirterek Körfez ülkelerinin güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Türkiye’nin bölgesel dengeyi korumaya yönelik diplomatik hamlelerinin ise kritik rol oynadığı vurgulandı.
Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen kritik Körfez zirvesi sırasında Riyad'da patlayan füzeler, bölgedeki dengeleri bir kez daha sarstı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında İran'ın diplomatik çabaları sabote etme girişimini, bölge ülkelerinin askeri kapasitesini ve Türkiye'nin "bölgeselcilik" vizyonunun önemini değerlendirdi.
DİPLOMATİK ÇABALARA FÜZELİ SABOTAJ
Zirve sırasında gerçekleşen patlamaların zamanlamasına dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Olçar, "Dünya savaşlarına baktığımız zaman savaşın tam ortasında liderler buluşuyor. 1939-45 arası birçok konferans yapıldı. Ancak böyle bir diplomatik çabayı sabote eden bir ülke daha dünya tarihinde rastlanmış değildir. Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan oraya bölgeselcilik başlığıyla gitti. Bu, 'Artık burada Amerikalı mı Amerikasız mı yol yürüyeceksiniz?' sorusunun cevabıdır. İran'dan gelen füzelerin bu toplantının çok yakınında patlamasını, bu süreci sabote etmek olarak anlıyorum" ifadelerini kullandı.
SUUDİ ARABİSTAN'IN SERT TEPKİSİ VE GÜVENLİK ZAFİYETİ
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarını değerlendiren Olçar, "Suudi Arabistan bunu açık bir şantaj olarak algıladı. Riyad merkezde füzelerin patlaması bence Suudi Arabistan'ın bir güvenlik açığıdır. Suudi Dışişleri Bakanı, İran'ın komşularıyla konuşmaya inanmadığını ve baskı yapmaya çalıştığını belirterek, 'Krallık baskıya boyun eğmeyecek' sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Bu açıklama oldukça sert ve nettir" dedi.