Yeni nesil savaşın dijital cephesi: ABD-İsrail-İran gerilimi ve Türkiye'nin stratejik duruşu
ABD–İsrail–İran gerilimi 20. gününde sadece kara, hava ve denizle sınırlı kalmayıp dijital alana da taşındı. A Haber ekranlarına konuk olan uzmanlara göre savaşta “sahte bayrak” operasyonları öne çıkarken, saldırıların farklı ülkelerden yapılmış gibi gösterilmesi mümkün hale geliyor. Akıllı telefonlar ve casus yazılımlar da artık savaşın bir parçası. Yetkililer, hacklenen cihazların istihbarat ve saldırı amacıyla kullanılabileceğini, hatta silaha dönüşebileceğini vurguluyor. İşte detaylar...
DİJİTAL ALANDA "SAHTE BAYRAK" TEHLİKESİ
Savaşın artık sadece geleneksel cephelerde yaşanmadığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İshak Turan, "Savaş uzadığında siyonist rejim farklı askeri stratejileri denemektedir. Bunlardan bir tanesi de 'false flag' dediğimiz sahte bayrak operasyonlarıdır. Casus yazılımlarla birlikte dronların ya da füzelerin İran'dan atılıyormuş gibi gösterilip, aslında İsrail merkezli farklı yerlerden İran'ın komşularına atılması durumu söz konusudur" ifadelerini kullandı.
AKILLI CİHAZLAR NASIL SİLAHA DÖNÜŞÜYOR?
Dijital araçların askeri istihbarat ve saldırı amacıyla kullanımına dikkat çeken Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Eskiden savaş dediğimizde kara, deniz ve hava alanlarını görüyorduk ancak modern dönemde dijital alanın çok güçlü bir yere evrildiğini görüyoruz. Akıllı telefonlar, çağrı cihazları ve casus yazılımlar askeri istihbarat amacıyla kullanılıyor" dedi. 2024 Eylül ayında Lübnan'da yaşanan Lübnan/Hizbullah çağrı cihazı patlamalarına da değinen Bahçekapılı, "Teknoloji araçlarının önceden hacklendiğini ve bu neticede yüzlerce insanın yaralandığını gördük. Gerekli tedbirler alınmadığında maalesef kullandığımız bir cep telefonu namlusu bize çevrilmiş bir silah haline gelebilir" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
YUNANİSTAN-İSRAİL YAKINLAŞMASI VE TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI
Bölgesel ittifakların ve Yunanistan'ın İsrail ile artan askeri iş birliğinin Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Yunanistan'ın 'Aşil Kalkanı' sistemini adalara konuşlandırma planı uluslararası hukuk açısından bir ihlal teşkil etmektedir. Türkiye; Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve 'Mavi Vatan' konusunda haklarını savunma noktasında hiçbir tereddüt etmemektedir" şeklinde konuştu. Türkiye'nin hem sahada hem de enerji diplomasisinde attığı adımların önemini vurgulayan Bahçekapılı, "Türkiye'ye düşmanlık besleyen devletlerin başarı elde etmesi mümkün değildir; bu devlet karada, denizde ve havada kendisini koruyabilecek güce sahiptir" ifadelerini kullandı.