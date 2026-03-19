Yeni nesil savaşın dijital cephesi: ABD-İsrail-İran gerilimi ve Türkiye'nin stratejik duruşu

ABD-İsrail-İran gerilimi 20. gününe girerken, savaşın boyutları kara, hava ve denizin ötesine, dijital mecralara taşındı. "Sahte bayrak" operasyonlarından akıllı cihazların birer silaha dönüşmesine kadar pek çok kritik başlığın tartışıldığı süreçte, Türkiye'nin bölgesel haklarını koruma kararlılığı ve dijital güvenlik önlemlerinin hayati önemi bir kez daha vurgulandı.

DİJİTAL ALANDA "SAHTE BAYRAK" TEHLİKESİ Savaşın artık sadece geleneksel cephelerde yaşanmadığını belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İshak Turan, "Savaş uzadığında siyonist rejim farklı askeri stratejileri denemektedir. Bunlardan bir tanesi de 'false flag' dediğimiz sahte bayrak operasyonlarıdır. Casus yazılımlarla birlikte dronların ya da füzelerin İran'dan atılıyormuş gibi gösterilip, aslında İsrail merkezli farklı yerlerden İran'ın komşularına atılması durumu söz konusudur" ifadelerini kullandı.

AKILLI CİHAZLAR NASIL SİLAHA DÖNÜŞÜYOR? Dijital araçların askeri istihbarat ve saldırı amacıyla kullanımına dikkat çeken Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, "Eskiden savaş dediğimizde kara, deniz ve hava alanlarını görüyorduk ancak modern dönemde dijital alanın çok güçlü bir yere evrildiğini görüyoruz. Akıllı telefonlar, çağrı cihazları ve casus yazılımlar askeri istihbarat amacıyla kullanılıyor" dedi. 2024 Eylül ayında Lübnan'da yaşanan Lübnan/Hizbullah çağrı cihazı patlamalarına da değinen Bahçekapılı, "Teknoloji araçlarının önceden hacklendiğini ve bu neticede yüzlerce insanın yaralandığını gördük. Gerekli tedbirler alınmadığında maalesef kullandığımız bir cep telefonu namlusu bize çevrilmiş bir silah haline gelebilir" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.