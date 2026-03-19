A News Koordinatörü Orhan Sali, patlama seslerinin yankılandığı ve Patriot savunma sistemlerinin devreye girdiği o sıcak bölgeden en taze bilgileri aktarırken füze saldırısını anbean görüntüledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad'a doğru fırlatılan 4 balistik füzenin imha edildiğini bildirdi. Yerel kaynaklar, İsrail-ABD ve İran çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez bölge halkının cep telefonlarına acil durum erken uyarı bildirimleri gönderildiğini açıkladı.

Fotoğraf-AA

FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında, Bayramov ve Dar ile ayrı ayrı görüştü. Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud bir araya geldi.

ARAKÇİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Bakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında yapılan görüşmede "savaşın gidişatı" ele alındı.

Fidan, başkent Riyad'daki toplantı marjında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

uudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenen toplantı

TOPLANTININ ANA MADDELERİ NELER?

Dün gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Riyad'daki toplantıda, bölgedeki savaşın müzakereler yoluyla ve barışçıl yöntemlerle sonlandırılması için çabaların sürdürülmesinin önem taşıdığı belirtildi, savaşın sona erdirilmemesi halinde, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde kalıcı ve onarılması güç tahribatlara yol açabileceğini kaydedildi.

Türkiye'nin Körfez ülkelerine yapılan saldırıları esefle karşıladığını, tahrik olmaksızın gerçekleşen bu saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bölgenin geleceği bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulaması, bölge ülkelerinin savaşın içine çekilmemeye yönelik itidalli bir tutum sergilemelerinin öneminin altını çizmesi öngörülüyordu.

Fidan'ın toplantıda, bölgesel sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çekmesi, Türkiye'nin bölgede istikrarın tesisine katkı sağlayacak diplomatik girişimlere katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması, çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının enerji güvenliği, ticaret yolları ve küresel ekonomik istikrar üzerindeki olumsuz etkilerine değinmesi bekleniyordu

Toplantıda, bölgedeki mevcut gelişmelerin güvenlik boşlukları yaratabileceğini ve bunların terör örgütleri tarafından istismar edilebileceğini ifade etmesi, uluslararası toplumun, çatışmaların önlenmesi ve gerilimin düşürülmesi yönünde daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini kaydetmesi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bu ülkeyi dağılma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini, ülkedeki kitlesel yerinden edilmelerin endişe verici olduğunu belirtmesi, bölgedeki son gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden uzaklaştırmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etmesi, Filistin'de yaşanan zulüm ve insani trajedinin tüm uluslararası platformlarda güçlü şekilde gündemde tutulmasının önemine işaret etmesi öngörülüyordu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, toplantıyı A Haber'de değerlendirdi.

"İRAN SALDIRILARINI BİR AN ÖNCE DURDURMALI"



Füze saldırılarının gölgesinde gerçekleşen Dışişleri bakanları toplantısını değerlendiren A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanan bakanların toplantısı sabah saat 3'e kadar sürdü. Teknik heyetlerin toplantıları devam etti ve nihayetinde sabah 6.30 gibi bir bildiri açıklandı" şeklinde konuştu. Bildirinin detaylarını paylaşan Sali, "En önemli nokta, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını bir an önce durdurmasını istedi. Bu noktada çok sert bir uyarı yapıldı" ifadelerini kullandı. Sali ayrıca toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Suriye ve BAE dışişleri bakanlarının katıldığını belirtti.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ" MESAJI VE 51. MADDE VURGUSU



Ortak bildiride İran'ın saldırılarının hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağının vurgulandığını aktaran Sali, "Devletlerin, BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında kendilerini savunma hakkına sahip olduğu ifade edildi, bu çok sert bir açıklama" sözleriyle aktardı. İran'ın sivil yerleşimleri, petrol tesislerini, tuzdan arındırılmış su tesislerini ve havalimanlarını hedef aldığını belirten Sali, "Suudi Arabistan bu saldırılara sessiz kalmayacak, yanıtsız kalmayacak. 'Suudi Arabistan'ın yanıtını göreceksiniz' şeklinde açıklamalar vardı" ifadelerini kullandı. Sali, bildiride ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmasının kınandığı ve derhal açılmasının istendiği bilgisini de paylaştı.

BAKAN FİDAN'IN YENİ ROTASI: DOĞALGAZ TESİSLERİ VURULAN KATAR



Diplomatik trafiğin Riyad'ın ardından Doha'da devam edeceğini belirten Sali, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'a geçeceğini söyledi. Katar'ın bölgede en çok hedef alınan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Sali, "Dün dünyanın en büyük doğal gaz yataklarının, tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesinin vurulduğunu gördük. Sabah saatlerinde yangın her ne kadar söndürülse de yeniden 5 LNG noktasının daha vurulduğu açıklaması vardı" sözleriyle aktardı. Sali son olarak, Bakan Fidan'ın Doha'da hem mevkidaşıyla hem de diğer yetkililerle görüş alışverişinde bulunarak sorunun çözümü için diplomatik adımları sürdüreceğini kaydetti.

BAKAN FİDAN KATAR'A GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Katar'a gideceği belirtildi.