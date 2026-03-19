İran'ın can damarı Hark Adası ABD'nin hedefinde: Dünya küresel enerji krizine doğru ilerliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Hark Adası'na yönelik işgal çıkışının yanı sıra Orta Doğu'ya 5 bin asker konuşlanacağını duyurması dünya üzerinde enerji krizini gündeme getirdi. Basra Körfezi'nin en önemli ihracat merkezi Hark Adası'nın işgal edilmesi küresel enerji açısından ne gibi sorunları beraberinde getirir? A Haber'de adanın stratejik önemi ve işgal edilmesiyle ortaya çıkacak sorunlar ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, konuya ilişkin Hark Adası'nın işgal edilmesi durumunda ABD'nin bölgeyi üs olarak kullanmasının enerji transferine darbe vurmak olduğunu belirtti.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 20. gününde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Trump'ın Hark Adası'na yönelik saldırı tehdidi küresel enerji arzındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor. ABD Başkanı'nın İran'a 5 bin asker sevkiyatı olası kara operasyonu yapacağı iddialarını beraberinde getirirken Hark Adası'nı işgal edeceği konuşuluyor. Basra Körfezi'nin en önemli ticaret merkezi Hark Adası'nın olası işgali dünyayı ne gibi krizlere sürükler? A Haber'de konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"BASRA KÖRFEZİ'NİN YETİM İNCİSİ" ATEŞ HATTINDA!
Hark Adası'nın stratejik konumuna ve ana karaya olan tehlikeli yakınlığına dikkat çeken Dr. Cihan Günyel, "Burası ana karaya 30 küsur kilometre mesafede, yani hemen dibinde yer alıyor. Trump'ın açıklamaları gündemdeyken şu unutulmamalı; ünlü İranlı yazar Celal Ahmet'in üzerine kitap yazdığı bu yer, Basra Körfezi'nin Yetim İncisi olarak bilinir. Tarihsel olarak 3000 yıl geriye gittiğimizde Sasanilerin, Zerdüştlerin ve Hristiyanların mezarlarının bulunduğu bir yerdir burası. Ada sadece petrol değil, eski medeniyetlerin izlerini taşıyan devasa bir mirastır" ifadelerini kullandı.
"KÜRESEL ENERJİ DAMARI KESİLMEK ÜZERE"
Adanın ekonomik ağırlığının dünyayı sarsacak boyutta olduğunu vurgulayan Dr. Cihan Günyel, "Zevk olsun diye vururuz dendiği an aslında dünya mirasını da vurmuş oluyorsunuz. Bugün enerji üzerinden konuştuğumuzda yıllık 950 milyon varil petrolün sahibi olan, ana karadan gelen petrolün depolandığı ve buradan dünya piyasalarına, özellikle Çin ve Asya piyasalarına açıldığı bir ana damardan bahsediyoruz" sözleriyle küresel krizin eşiğinde olunduğunu aktardı.
"HARK ADASI'NI TAHRİP ETMEK ENERJİ TRANSFERİNE DARBE VURMAKTIR"
Amerika'nın "Hürmüz'ü aç yoksa vururuz" tehdidinin her zamanki bir şantaj siyaseti olduğunu belirten Dr. Cihan Günyel, "Pars enerji sahasının vurulmasıyla petrol bir anda 100 dolardan 110 dolara fırladı. İran'ın topraklarındaki tüm petrol enerji tesisleri, deniz suyu arıtma merkezleri ve sivil altyapı zaten saldırı altında. Uluslararası hukuk, savaş hukuku veya insancıl hukuk; bunların hiçbirini sahada görmüyoruz. Hark Adası'nı tahrip etmek demek, lojistik merkezini yok etmek ve enerji transferine darbe vurmak demektir" şeklinde konuştu.