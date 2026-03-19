İran'ın can damarı Hark Adası ABD'nin hedefinde: Dünya küresel enerji krizine doğru ilerliyor

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 20. gününde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Trump'ın Hark Adası'na yönelik saldırı tehdidi küresel enerji arzındaki tehlikeyi gözler önüne seriyor. ABD Başkanı'nın İran'a 5 bin asker sevkiyatı olası kara operasyonu yapacağı iddialarını beraberinde getirirken Hark Adası'nı işgal edeceği konuşuluyor. Basra Körfezi'nin en önemli ticaret merkezi Hark Adası'nın olası işgali dünyayı ne gibi krizlere sürükler? A Haber'de konuya ilişkin Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BASRA KÖRFEZİ'NİN YETİM İNCİSİ" ATEŞ HATTINDA!

Hark Adası'nın stratejik konumuna ve ana karaya olan tehlikeli yakınlığına dikkat çeken Dr. Cihan Günyel, "Burası ana karaya 30 küsur kilometre mesafede, yani hemen dibinde yer alıyor. Trump'ın açıklamaları gündemdeyken şu unutulmamalı; ünlü İranlı yazar Celal Ahmet'in üzerine kitap yazdığı bu yer, Basra Körfezi'nin Yetim İncisi olarak bilinir. Tarihsel olarak 3000 yıl geriye gittiğimizde Sasanilerin, Zerdüştlerin ve Hristiyanların mezarlarının bulunduğu bir yerdir burası. Ada sadece petrol değil, eski medeniyetlerin izlerini taşıyan devasa bir mirastır" ifadelerini kullandı.