İran’ın ABD üslerindeki gözü Rusya mı? ABD basınından flaş iddia
The Wall Street Journal'ın özel haberine göre, Rusya'nın İran'a sağladığı istihbarat ve askeri destek, Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak boyuta ulaştı. İddiaya göre Moskova, Tahran'a hem uydu görüntüleri hem de gelişmiş drone teknolojileri vererek ABD ve müttefiklerine yönelik saldırı kapasitesini güçlendiriyor.
Habere göre Rusya, Orta Doğu'daki ABD askeri varlıklarının ve bölgesel müttefiklerinin konum bilgilerini İran'la paylaşıyor. Üstelik bu iş birliği son dönemde daha da derinleşti.
Kaynaklara göre Moskova artık uydu görüntülerini doğrudan İran'a iletmeye başladı. Bu görüntüler, kara ve deniz hedeflerinin hareketlerini detaylı şekilde analiz etme imkânı sunarak saldırı öncesi hedefleme ve saldırı sonrası hasar tespiti açısından kritik rol oynuyor.
Uzmanlar, bu tür verilerin İran'ın ABD üslerini daha hassas şekilde hedef alabilmesini sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
RUSYA'DAN İRAN'A "SAVAŞ AKLI": UKRAYNA TAKTİKLERİ KÖRFEZ'DE
İddialara göre Rusya yalnızca veri paylaşmakla kalmıyor, aynı zamanda Ukrayna savaşında edindiği deneyimleri de İran'a aktarıyor.
- Kaç drone kullanılmalı
- Hangi irtifadan saldırı yapılmalı
- Hedefler nasıl baskılanmalı
- Bu gibi kritik taktik detaylar, doğrudan İran'a aktarılıyor.
Özellikle dikkat çeken nokta ise şu:
İran'ın son saldırılarında kullandığı yöntemler—önce dronlarla radarları etkisiz hale getirip ardından füze saldırısı düzenlemek—Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı stratejilerle neredeyse birebir örtüşüyor.
ŞAHED DRONLARI GERİ DÖNÜYOR: BU KEZ DAHA GELİŞMİŞ
Rusya'nın sağladığı destekler arasında, İran üretimi Şahed dronlarının geliştirilmiş versiyonlarına ait bileşenler de yer alıyor.
Bu yeni sistemler:
- Daha iyi iletişim
- Daha hassas hedefleme
- Elektronik harp sistemlerine karşı daha yüksek dayanıklılık gibi özelliklerle donatılıyor.
Dikkat çekici bir detay ise, bu teknolojik döngünün çift yönlü olması:
İran geçmişte Rusya'ya binlerce Şahed dronu sağladı, Moskova ise bu sistemleri geliştirip şimdi yeniden İran'a aktarıyor.
KÖRFEZ'DE KRİTİK SALDIRILAR: ABD RADAR SİSTEMLERİ HEDEFTE
WSJ'ye konuşan kaynaklara göre Rusya'nın sağladığı destek, İran'ın son saldırılarında etkili oldu.
Bu saldırılar arasında:
- Ürdün'deki THAAD erken uyarı radarı
- Bahreyn, Kuveyt ve Umman'daki askeri hedefler yer alıyor.
Bu gelişmeler, İran'ın geçen yılki çatışmalara kıyasla çok daha isabetli ve etkili saldırılar gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor.
ABD'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
ABD'nin Moskova ile temaslarını yürüten özel temsilci Steve Witkoff, Rusya'nın İran'a istihbarat verdiği iddialarının Kremlin tarafından reddedildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ise daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, Rusya'nın İran'a "bir miktar yardım ediyor olabileceğini" söyledi.
Beyaz Saray ise iddiaları küçümseyen bir açıklama yaptı:
ABD ordusunun 7 binden fazla hedefi vurduğu, İran'ın füze saldırılarının yüzde 90, drone saldırılarının ise yüzde 95 azaldığı öne sürüldü.