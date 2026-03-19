İran’ın ABD üslerindeki gözü Rusya mı? ABD basınından flaş iddia

Rusya ayrıca İran'ın son uydu sistemlerinden birinin inşasında ve fırlatılmasında da rol oynadı.

Resmi bir askeri ittifak bulunmasa da İran, Rusya'nın Orta Doğu'daki en yakın ortaklarından biri olarak görülüyor.

MOSKOVA NEDEN BU SAVAŞI DESTEKLİYOR?

Uzmanlara göre bu savaş Rusya için sadece jeopolitik değil, ekonomik fırsatlar da barındırıyor.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği hava savunma mühimmatının azalması

Hürmüz Boğazı gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi

Moskova'nın lehine gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ancak riskler de var: İran rejiminin zayıflaması ya da devrilmesi, Rusya için ciddi bir kayıp anlamına gelebilir.