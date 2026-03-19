İran'da suikastların ardından Körfez ülkelerine peş peşe saldırı
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sürerken ülkenin üst düzey isimlerine yönelik suikastlar Orta Doğu'daki tansiyonu zirveye çıkardı. Tahran misillemeler kapsamında Körfez ülkelerine füze saldırıları gerçekleştirirken Suudi Arabistan, Katar ve BAE'deki petrol tesislerini hedef aldı. Öte yandan Katar'da rafineriye füze isabet etmesi ile büyük hasara oluştu.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının 3'üncü haftasında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve İstihbarat Başkanı İsmail Hatib'in öldürülmesi intikam saldırılarını beraberinde getirdi. Tahran, suikastlar ve Güney Pars gaz sahasının rafinerine düzenlenen saldırılar nedeniyle Körfez ülkelerini hedef aldı. Bu kapsamda BAE, Katar ve Suudi Arabistan'da füze atışları gerçekleştirirken başkentlerde peş peşe patlamalar yaşandı.
BAE: HABŞAN DOĞAL GAZ TESİSİ'NDE FAALİYETLER DURDURULDU
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Habşan Doğal Gaz Tesisi ile Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füze saldırılarının engellendiğini, ancak düşen şarapnel parçaları nedeniyle doğal gaz tesisindeki faaliyetlerin durdurulduğunu bildirdi.
Abu Dabi Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Habşan Doğal Gaz Tesisi ve Bab Petrol Sahası'nı hedef alan füzelerin başarıyla imha edildiğini" belirtti.
Saldırı sonrasında "düşen şarapnel parçalarıyla ilgili olaylara müdahale edildiği" ifadesi kullanılan açıklamada, Habşan doğal gaz tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.
Olaylarda yaralanan olmadığı aktarıldı.
BASRA KÖRFEZİ'NDE ASKERİ DENİZ ÜSSÜNE İHA SALDIRISI
Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Umm Kasr Deniz Üssü'ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu üs 2 İHA ile hedef alındı.
İHA'lardan biri üsteki Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı radarı hedef alsa da söz konusu radarda bir zarar oluşmadı. Diğer İHA ise üssün yakınına düştü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Umm Kasr Deniz Üssü, Irak'ı 2003'te işgal eden ABD güçlerince kullanılıyordu. Üs, 2011 yılında Irak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti.
ERBİL'DE AZADİ KAMPINA FÜZE SALDIRISI
Irak'ta Erbil’in Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) Azadi Kampı’na füzelerle saldırı düzenlendiği bildirildi.
İKDP, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ailelerin kaldığı Azadi Kampı’na füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, saldırının saat 21.20’de 3 füze ile yapıldığı belirtilerek, söz konusu füzelerin İran tarafından ateşlendiği ifade edildi.
Saldırının hedefi olan Köysancak ilçesindeki yerin ailelerin kaldığı kamp yeri olduğu, saldırıda can kaybının yaşanmadığı, büyük maddi hasarın meydana geldiği aktarıldı.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana, İKDP, Azadi Kampı’nın 33'ten fazla füze ve kamikaze insansız hava aracı saldırısına uğradığını kaydetti.