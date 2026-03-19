Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da: Savaşın asıl müsebbibi İsrail

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani tarafından kabul edilen Bakan Fidan ardından Katarlı mevkidaşı ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahmen Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan açıklamasında dün İran'ın Riyad,BAE ve Katar'a saldırılarına ilişkin net mesajlar verdi.

İRAN'IN SALDIRILARI DA YANLIŞ

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi İsrail'dir. İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa, İran'ın bölge ülkelerine yaptığı saldırılar da bir o kadar yanlış.

Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır. Katarlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Sivillerin hayatını hiçe sayan saldırıları reddediyoruz. Bu tür saldırılar hiçbir zaman meşrulaştırılamaz.

Türkiye, savaşın durması için elinden geleni yapıyor. Hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz. Bölgedeki savaş daha da kötü bir duruma evrilmeden nasıl durdurulabilir, onun arayışı içerisindeyiz.