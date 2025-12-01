Kızılelma havacılık tarihinde çağ başlattı! Murad ile gördü Bozdoğan füzesiyle vurdu
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, dünya havacılık tarihinde ilk kez görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak hedefi vuran uçak oldu. Bu gelişme ile Murad radarıyla hedefi gördü ve Bozdoğan füzesiyle vurmasıyla havadan havaya taarruz yeteneğini doğrulamış oldu. Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar A Haber'de Kızılelma'nın teknik özelliklerini ele aldı.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Sinop açıklarında gerçekleşen bir testi daha başarıyla geçti. Görüş ötesi hava-hava füzesi olarak kullanılarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu. ASELSAN imzalı Murad AESA radarının işaretlemiş olduğu hedefi Gökdoğan füzesiyle vuran Kızılelma, elde ettiği başarıyla yeni nesil havacılık muharebesinin kapılarını aralamış oldu.
Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 F-16 savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma ile buluşarak gökyüzünde 5'li kol uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan bu test ile savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar Kızılelma, havadan havaya taarruz yeteneğini doğruladı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan hava-hava füzesi yerli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu. Kızılelma'nın havacılık tarihinde gerçekleştirdiği büyük başarı A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Bayraktar Kızılelma'nın özelliklerini aktardı.
"İHA'LARIMIZ HEP BİRLİKTE HAVALANDIĞINDA TAARRUZ YAPABİLECEK DURUMDA"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Bu radar sistemleri havadaki tüm 5. nesil, 4.5, 4. nesil hava araçlarını çok rahat yakalar. Ama burada kritik olan şey şu: İnsansız bir silahlı hava aracı Kızılelma, havaya çıktığı andan itibaren it dalaşı yapabilecek seviyeye geldi. Şu anda bizim Kızılelma'nın seviyesine çıkan hava-hava muharebesi yapacak bir ABD insansız hava aracı yok. Normal koşullarda bu F-16'larla Kızılelma, ya da işte Akıncı TİHA, diğer Bayraktar 2 veya 3 serisi insansız hava araçlarımız hep birlikte saldırı ve taarruz yapabilecek durumdalar. İşte şu anki en son yapılan atışta Akıncı TİHA da katıldı buna, eşlik etti sadece. Herhangi bir atış falan yapmadı ama Kızılelma yaklaşık Akıncı TİHA'dan 10 kat daha sofistike, daha karmaşık, daha ciddi aviyonik özellikleri var.
"KIZILELMA F-16 GİBİ HAVADA MANEVRA YAPABİLİYOR"
Havadan havaya vurmak çok daha farklı. Çünkü eş değer iki tane uçak havadayken ikinizde de eşit miktarda bomba var. Ve ses hızına yakın uçuyorsunuz. Ve ses hızını aşıyorsunuz. Bir Mach, iki Mach, üç Mach dedim ya az önce. Bunlar bu hızla hareket ederken manevra yapabiliyor. Elastikiyet var. Esnek uçaklar bunlar. F-16 mesela çok esnek. F-35 o kadar esnek değil. Düz uçuşa çok daha uygun. Daha fazla mühimmat taşıyor ama havada F-35'le F-16 karşılaşsın, F-16'nın galip gelme şansı daha yüksek. Burada Kızılelma bir F-16 gibi sanki havada manevra yapıyor, kilitleniyor, uçağın arkasından takibe alabiliyor. Üzerindeki füzeleri, toplam 8 tane mühimmat taşıyor biliyor. İki tanesi içeride, altı tanesi dışarıda. Bunların hepsini kullanıp havadaki bir F-16'yı pilotuyla beraber imha eder.
"KAAN VE F-35 GİBİ DAHA AZ GÖRÜNÜRLÜĞE SAHİP"
2026'nın herhalde son çeyreğinde bir filo kadar envantere katılacak. Filo 6 tane uçak demektir. 6 uçaklı, 6 SİHA'lı Kızılelma'lı bir filo, havada 6 tane F-16'dan daha etkili olacaktır. Çünkü insansız, düşük maliyetli, daha fazla mühimmat taşıyor. Bir de F-16'dan farkı şu Kızılelma'nın: Daha az görünür özelliği var. Kaan gibi, F-35 gibi daha az görünüyor. En azından hava savunma silahlarına karşı. Ve burada Kızılelma'nın başka özellikleri de var. Mesela burada Kızılelma havadayken 4 saatlik bir uçuş yapabiliyor. 930 kilometre çapında bir harekât alanı var. Bu ne demektir? Türkiye'nin hemen başından sonuna kadar bütün harekât alanlarında rahatlıkla uçabilecek demektir. 8 mühimmat çok büyük, 1,5 tonluk mühimmat taşıyor toplam 6 tonla kalkabiliyor.
"KIZILELMA DÜNYA HARP TARİHİNE ÖNEMLİ BİR ADIM KAZANDIRDI"
Kızılelma dünya harp tarihine şöyle bir şey kazandırdı. Havaya çıktığınız andan itibaren sizin artık insanlı uçaklara ihtiyacınız kalmayacak ileride. Ya bu tabii pilotlar işsiz kalacak anlamına gelmiyor ama bir şekilde 6 + 6, 12 tane Kızılelma, 12 tane Akıncı TİHA, belki 20-30 tane Bayraktar 2, Bayraktar 3... Bunlara eşlik eden kamikaze drone'lar, binlerce belki... Hiç insan olmadan havada bir harekâtı, hava harekâtını yönlendirebilirsiniz. Hava kontrolü sağlarsınız, hava hakimiyeti sağlarsınız. Bir tane de pilotlu uçak verin en üste, Kaan pilotu, bütün o yüzlerce binlerce SİHA sürüsünü rahatlıkla sevk ve idare eder. Yani yerdeki kontrol mekanizması kesildiği andan itibaren, havadaki pilot komutayı devralır ve beraber harekâtı devam eder.
"UÇAK GEMİLERİNE RAHATLIKLA İNİP KALKABİLİYOR"
6 tane bizim filomuz kalktı, F-16 ya da ileride Kaan. Bunlar harekât icra ederken, hava-hava harekâtını ya da yakın hava desteğini, yanda 12 tane şey, Kızılelma kanatları koruyor. Yandan gelecek düşman kuvvetlerini, uçaklarını durduruyor. Geriden gelecek tehlikeleri bertaraf ediyor. Atılacak olan bir bombayı belki de bertaraf ediyor. İkinci özelliği Kızılelma'nın uçak gemilerine rahatlıkla inip kalkıyor. Bizim TCG Anadolu 231 metrelik boyu var. Normalde 337 metreye ihtiyaç var bir uçağın. 231 metrelik bir TCG Anadolu platformuna, onlar biliyorsunuz rampalı çıkış yapıyor, iniş yapabilecek ve kalkış yapabilecek. Bu şu demektir: 6 tane, hep 6 diyorum, neden? Çünkü bir filo olarak hareket ediyor bunlar. 6 tane Kızılelma'yı biz hem hangarın içerisinde hem platformun üstünde tutabiliyoruz ve tek tek kaldırabiliyoruz.
"RADAR GÖRÜNÜMÜ ÇOK DÜŞÜK"
Akdeniz'de mesela bir problem çıktı. TCG Anadolu gidecek. Kıbrıs'ın güneyinde özellikle ya da Libya'nın açık sularında ya da karasularında bir şey olduğunda, Somali'de, bizim TCG Anadolu'da konuşlandırdığımız Kızılelma filosu o bölgedeki 930 kilometrelik alanda herhangi bir meseleye müdahale eder. Ya çok büyük mesafe, 930. 14 kilometre irtifası var, düşünün. Uçak gibi. 11.000 kilometrede operasyon yapabiliyor. 14.000 kilometreye çıkabiliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Orta menzilli füzelere karşı da çok güvenli bir mesafe. Radar görünürlüğü çok düşük. Kızılelma yukarıda bir radarın görmesi için. Stealth özelliği de var. Stealth özelliği çok yüksek. O yüzden hem 5. nesil uçak statüsünde hem insansız hem 1,5 ton mühimmat taşıyor. 8 adet, ikisini içeride saklıyorduk az önce, 6 tane dışarıda. Bütün bunlarla beraber muazzam bir hava yeteneği.
"HAVA TAARRUZ KABİLİYETİ ANLAMINDA DÖNÜM NOKTASI"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Geçen hafta ilk bunun simülasyon testi yapıldığında, bunun sanal sadece ekranda değil, Tekirdağ'da F-16'lar kalktı ve Murat Radarı'yla bu Kızılelma bu F-16'lara kilitlendi ve simüle edilmiş atışlar gerçekleştirdi. Ama 30 mil öteden. Yani görüş ötesi bir mesafeden bu atışları gerçekleştirdi. Aynı zamanda bu görüş ötesi hava taarruz kabiliyeti anlamında bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Ve sadece bu ilk test bölgede, özellikle de İsrail'de çok büyük yankı uyandırdı. Neredeyse bütün gazeteler "Harp tarihinde çok ciddi bir değişiklik" diye bu test haberini sayfalarca yer verdiler.
