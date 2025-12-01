Kızılelma havacılık tarihinde çağ başlattı! Murad ile gördü Bozdoğan füzesiyle vurdu

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Sinop açıklarında gerçekleşen bir testi daha başarıyla geçti. Görüş ötesi hava-hava füzesi olarak kullanılarak jet motorlu bir hedefi vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu. ASELSAN imzalı Murad AESA radarının işaretlemiş olduğu hedefi Gökdoğan füzesiyle vuran Kızılelma, elde ettiği başarıyla yeni nesil havacılık muharebesinin kapılarını aralamış oldu.

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 F-16 savaş uçağı, Bayraktar Kızılelma ile buluşarak gökyüzünde 5'li kol uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan bu test ile savunma sanayiinin gözbebeği Bayraktar Kızılelma, havadan havaya taarruz yeteneğini doğruladı. Türk havacılık tarihinde ilk kez milli bir uçaktan hava-hava füzesi yerli bir radar tarafından güdümlenerek hava hedefine karşı ateşlendi. Böylece hava-hava görev zincirinin tüm halkaları tamamen milli imkanlarla icra edilmiş oldu. Kızılelma'nın havacılık tarihinde gerçekleştirdiği büyük başarı A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar Bayraktar Kızılelma'nın özelliklerini aktardı.

"İHA'LARIMIZ HEP BİRLİKTE HAVALANDIĞINDA TAARRUZ YAPABİLECEK DURUMDA"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar: Bu radar sistemleri havadaki tüm 5. nesil, 4.5, 4. nesil hava araçlarını çok rahat yakalar. Ama burada kritik olan şey şu: İnsansız bir silahlı hava aracı Kızılelma, havaya çıktığı andan itibaren it dalaşı yapabilecek seviyeye geldi. Şu anda bizim Kızılelma'nın seviyesine çıkan hava-hava muharebesi yapacak bir ABD insansız hava aracı yok. Normal koşullarda bu F-16'larla Kızılelma, ya da işte Akıncı TİHA, diğer Bayraktar 2 veya 3 serisi insansız hava araçlarımız hep birlikte saldırı ve taarruz yapabilecek durumdalar. İşte şu anki en son yapılan atışta Akıncı TİHA da katıldı buna, eşlik etti sadece. Herhangi bir atış falan yapmadı ama Kızılelma yaklaşık Akıncı TİHA'dan 10 kat daha sofistike, daha karmaşık, daha ciddi aviyonik özellikleri var.